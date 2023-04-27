SBS 新聞簡報（4月27日）

聯邦政府大幅調整技術移民制度

當局早前已表示，原有的移民制度並不符合吸引技術人材的目標，令企業無法獲得合適的工人。





而新的制度下，技術工人的最低工資門檻將由53,900元年薪，大幅增至7萬元，並為1.7萬名臨時簽證持有人提供永久居留途徑。





內政部長歐妮爾表示，相關改變將幫助澳洲在市場上競爭全球人材。她形容原有制度受損，令經濟和生產力停滯，不可以再繼續。



【財案2023】部長拒證實調整JobSeeker

聯邦政府表示，就算下月公佈的財政預算案不會提高尋工津貼JobSeeker的金額，都會有其它紓困政策。





金融部長加拉格爾並未證實財案會否提及JobSeeker，但就表示有很多艱難的決定需要作出。她說政府會盡力做正確的事，來幫助那些掙扎於財務困難中的人。



當局將就搬遷SBS總部作可行性研究

聯邦政府將就搬遷SBS總部進行可行性研究。





工黨一直提議 將SBS從目前的Artarmon搬到人口更多元化的西雪梨地區 。當局將設立一個委員會，就相關改變的利弊進行評估，並和地方政府合作選擇新址。





研究報告預計會在今年稍後提交，而SBS董事會將作出最後決定。



反對黨批政府未納中國入外國勢力

反對黨批評，政府未將中國列為外國勢力干預的最大來源。





內政部長歐妮爾早前表示要對外國干預問題採取「公開和透明」的態度，並點名伊朗是令澳洲社會出現分裂的國家之一。





他又呼籲政府對社交程式微信進行審查，但承認如果封禁將影響華人和中國親友聯絡。



昆州男子郵輪墮海凶多吉少

事發昨晚深夜，該男子乘搭從布里斯本出發的郵輪，期間在夏威夷南部1400公里海域墮海，船員即時展開搜索無果。





美國海岸警衛隊今晨7點開始搜尋工作，一直到下午3點，燃油耗盡仍未尋獲男子蹤跡，不得不停止行動。



日本將全面取消入境防疫措施

日本宣佈從本周六開始，取消所有邊境防疫措施。





赴日旅客目前必須出示至少三劑新冠疫苗的接種證明，或出發前72小時內進行的陰性檢測證明。





不過，當局已決定從5月8日開始下調新冠病毒的傳染病等級至與季節性流感一樣，並因應假期來臨，提前在周末取消上述邊境管控措施。



黑洞的最新照片。 Credit: S. Lu (SHAO)/ E. Ros (MPIfR)/S. Dagnello (NRAO/AUI/NSF)/PA/Alamy

《自然》雜誌刊登黑洞新照片

學術期刊《自然》雜誌刊登一張黑洞的最新圖片，顯示黑洞的事件視界事件視界（event horizon）邊緣射出強大噴流。





科學家利用地球上不同位置的16台望遠鏡獲取這幅圖像，圖中的超大質量黑洞位於距離地球約5400萬光年的M87星系。





天文學家比較了 2019年拍攝的黑洞圖像 ，發現新圖像中的環形物，尺寸擴大了約五成，估計因為期間有更多物質落入黑洞，被加熱而形成輻射光線。



體育消息

澳職球隊西部聯的隊長、意大利前國腳迪亞文迪（Alessandro Diamanti）宣佈，將會在本周六對陣珀斯光輝的比賽後退役。



