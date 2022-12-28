SBS 新聞簡報（12月28日）

澳洲暫未對中國入境者實施防疫限制
在多國對中國入境者實施防疫限制後，。
因應中國的新冠疫情嚴峻，意大利、印度、南韓、日本等已宣佈，從中國入境的旅客必須進行病毒檢測。美國也在考慮類似措施。
澳洲內政部將SBS中文的查詢轉介衞生部，而衞生部發言人表示正密切留意全球疫情，但目前並未改變對澳洲人及旅客的出入境安排。
此外，對於，旅遊業界代表回應未受到相關消息。
中國恢復辦理赴港簽注和審批出國護照
與此同時，中國從1月8日開始，恢復辦理赴港簽注和審批出國護照。
國家移民管理局表示，因應，將會恢復辦理內地居民往來港澳通行證、港澳居民來往內地通行證等。
同時亦恢復受理審批中國公民出國旅遊、訪友的普通護照，以及外國人申請簽證、執行過境免簽政策等。
當局籲國民支持原住民公投
原住民事務部長貝妮呼籲國民支持原住民國會之聲入憲公投，「在澳洲歷史上寫下新一章」。
她在布里斯本舉行的Woodford Folk Festival音樂節上演講，表示有信心澳洲人會投下贊成一票。
總理艾巴尼斯亦在音樂節上公佈，。
Woodford Folk Festival音樂節是本地重要的音樂文化活動，為期6日，而今年是時隔近3年後再次舉辦。
捷星換機未獲批准中途返航
捷星航空（Jetstar）因為更換客機未獲目的地機場批准，要中途折返。
從墨爾本飛往印尼峇厘的航班，由於乘客較多，捷星改以較大的波音787客機載客，但飛行了超過4小時後，被告知今次換機未獲印尼方面的航空機構批准，被迫折返。
捷星形容事件是「溝通失誤」，向受影響乘客致歉，提供酒店和餐券並安排今日內的另一個航班。
新州倆青年坐船遊玩期間死亡
新州Tamworth兩名青年坐船遊玩期間出意外身亡。
救生協會主席皮爾斯警告，在河流和水壩進行水上活動時都要留意自己的能力，。
他說自己都是在Tamworth長大，非常明白兩人當時進行甚麼活動及其危險性。他又說這種悲劇事件會在社區和家庭中發出警醒。
【南澳洪災】更多地區發出警報
南澳Murraylands地區的居民被要求儘快疏散。
，緊急服務部門今日對更多地區發出洪災警報，包括Cowirra、Bolto等。附近流域的渡輪亦從下午開始停駛。
州長馬利瑙斯卡斯視察Renmark災區，當地水位昨晚才開始下降。
墨爾本女子與人爭吵被燒傷
墨爾本一名女子和人爭吵後，被火燒成重傷。
維州警方表示，30幾歲的受害人今日凌晨2點在位於Werribee South的住宅前院和他人爭吵期間被火燒，送院後情況危殆。
另有兩人受輕傷，而警方正對一名男子和兩名女子問話，並尋求公眾提供線索。
祖高域自今年被驅逐後重返澳洲
前網壇「一哥」祖高域。
他已經抵達阿德雷德進行訓練，備戰即將在星期日開始的阿德雷德國際賽，之後會在1月16日揭幕的澳洲網球公開賽中，爭取他第10個男單獎盃。
35歲的祖高域因為沒打新冠疫苗，在今年年初被驅逐出境。而澳洲對入境者的所有防疫限制都已解除。
體育消息
第一屆聯合盃（United Cup）網球賽，東道主澳洲隊在雪梨對陣英國的首場比賽前一日，男子一號選手基爾喬斯宣佈因傷退出。
德米納爾將會取代他，成為澳洲隊一號，庫布勒升級為二號。
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、、，或訂閱。
SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。