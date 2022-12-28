SBS 新聞簡報（12月28日）

澳洲暫未對中國入境者實施防疫限制

因應中國的新冠疫情嚴峻，意大利、印度、南韓、日本等已宣佈，從中國入境的旅客必須進行病毒檢測。美國也在考慮類似措施。





澳洲內政部將SBS中文的查詢轉介衞生部，而衞生部發言人表示正密切留意全球疫情，但目前並未改變對澳洲人及旅客的出入境安排。





中國恢復辦理赴港簽注和審批出國護照

與此同時，中國從1月8日開始，恢復辦理赴港簽注和審批出國護照。





同時亦恢復受理審批中國公民出國旅遊、訪友的普通護照，以及外國人申請簽證、執行過境免簽政策等。



當局籲國民支持原住民公投

原住民事務部長貝妮呼籲國民支持原住民國會之聲入憲公投，「在澳洲歷史上寫下新一章」。





她在布里斯本舉行的Woodford Folk Festival音樂節上演講，表示有信心澳洲人會投下贊成一票。





Woodford Folk Festival音樂節是本地重要的音樂文化活動，為期6日，而今年是時隔近3年後再次舉辦。



捷星換機未獲批准中途返航

捷星航空（Jetstar）因為更換客機未獲目的地機場批准，要中途折返。





從墨爾本飛往印尼峇厘的航班，由於乘客較多，捷星改以較大的波音787客機載客，但飛行了超過4小時後，被告知今次換機未獲印尼方面的航空機構批准，被迫折返。





捷星形容事件是「溝通失誤」，向受影響乘客致歉，提供酒店和餐券並安排今日內的另一個航班。





捷星的航班今年已出現多番 延誤 、 取消 等問題。



新州倆青年坐船遊玩期間死亡

新州Tamworth兩名青年坐船遊玩期間出意外身亡。





他說自己都是在Tamworth長大，非常明白兩人當時進行甚麼活動及其危險性。他又說這種悲劇事件會在社區和家庭中發出警醒。



【南澳洪災】更多地區發出警報

南澳Murraylands地區的居民被要求儘快疏散。





州長馬利瑙斯卡斯視察Renmark災區，當地水位昨晚才開始下降。



墨爾本女子與人爭吵被燒傷

墨爾本一名女子和人爭吵後，被火燒成重傷。





維州警方表示，30幾歲的受害人今日凌晨2點在位於Werribee South的住宅前院和他人爭吵期間被火燒，送院後情況危殆。





另有兩人受輕傷，而警方正對一名男子和兩名女子問話，並尋求公眾提供線索。



祖高域自今年被驅逐後重返澳洲

他已經抵達阿德雷德進行訓練，備戰即將在星期日開始的阿德雷德國際賽，之後會在1月16日揭幕的澳洲網球公開賽中，爭取他第10個男單獎盃。





35歲的祖高域因為沒打新冠疫苗，在今年年初被驅逐出境。而澳洲對入境者的所有防疫限制都已解除。



體育消息

第一屆聯合盃（United Cup）網球賽，東道主澳洲隊在雪梨對陣英國的首場比賽前一日，男子一號選手基爾喬斯宣佈因傷退出。





德米納爾將會取代他，成為澳洲隊一號，庫布勒升級為二號。



