SBS 新聞簡報（3月28日）

SBS 廣東話節目新聞簡報

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維州州長今日開啟4日訪華行程

維州州長
安德魯斯今日開啟其第七次對華訪問
，是新冠疫情以來首位澳洲領導人到訪中國。

州長辦公室公佈其4日行程，將會前往北京、江蘇和四川，會見維州駐大中華區專員Brett Stevens、澳洲駐華大使傅關漢、中國人民對外友好協會副會在李希奎、教育部長懷進鵬和北京市長殷勇。

不過，
安德魯斯被批評沒按照傳統，安排本地傳媒代表隨行
。他在出發表明，不會和中方討論核動力潛艇和澳籍華人被拘留的問題。

新州工黨政府臨時內閣宣誓就任

勝出新州議會選舉的
工黨臨時內閣今日上午宣誓就職


新州總督比茲莉監督下，工黨領袖柯民思成為新任州長，副領袖卡爾成為副州長，是第二位女性出任此職。她亦擔任教育廳長。

臨時內閣共有8位成員，全體內閣成員則會在下星期就任。

不過，
工黨現時仍未確保獲得至少下議院半數的47席
，並在餘下5個選區的點票中落後。但8位確認當選的候任獨立議員中的3人已表明會支持工黨組建政府。

聯邦政府擬強制電動車安裝聲學警報

聯邦政府就電動車強制安裝聲學汽車警報系統（AVAS）進行公眾諮詢。

該系統可以在車輛靠近其他弱勢道路使用者，包括行人、單車時，發出提示聲音。

當局指，該技術對視障人士非常重要，而這個安全措施早就應該實施。

調查發現，有74%的視障人士對電動車帶來的道路安全感到擔憂，35%表示曾經因為聽不見電動車駛近而差點出意外。

當局指澳洲銀行體系有效抵禦海外影響

當局指，澳洲的銀行有力抵禦海外動蕩的影響。

澳洲審慎監管局表示，科技發展增加金融風險，金融管理機構必須解決這些風險，例如網上銀行令儲戶可以迅速提款、社交媒體令假消息廣傳。

不過，當局指澳洲的監管系統是全球最佳，本地銀行值得信賴。

報告：澳洲以殖民心態對待原住民囚犯

一份報告指，澳洲人權狀況改善，但在原住民方面缺乏公義。

國際特赦組織發表的報告認為，
原住民及托勒斯海峽島民的囚犯比例仍然過高
。其中在囚少年犯有五成是原住民，遠高於人口比例的6%。

報告批評當局知道問題存在，但無意改善，又形容加建監獄的做法是「以殖民方式看待」問題。

昆州擬修例提高業主加租門檻

昆州將會修例，將業主允許對租戶加租的頻率從每六個月提高為一年。

州長帕拉謝伊表示，當地租客超過100萬人，他們必須獲得可負擔的公平租金。

昆州租戶協會表示，
今年以來已收到近200人投訴加租問題
，因此有需要建立良好的租務市場。

北領地擬收緊持械傷人疑犯保釋條例

北領地將加強對持械傷人疑犯的保釋審查。

當地一名男子早前在公司遭刀傷後，星期六有數百名示威者要議會大樓外集會，要求加強打擊犯罪。

首席廳長菲爾絲確認，政府會在明日向議會提交修例草案，收緊保釋條例。

體育消息

歐洲國家盃外圍賽，法國隊作客1比0小勝愛爾蘭，荷蘭隊3比0輕鬆擊敗直布羅陀。兩戰全勝的「高盧雄雞」以6分排分組榜首。

另一分組，奧地利2比1擊敗愛沙尼亞，瑞典5比0大炒阿塞拜疆。

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