SBS 新聞簡報（3月28日）

維州州長今日開啟4日訪華行程

維州州長 安德魯斯今日開啟其第七次對華訪問 ，是新冠疫情以來首位澳洲領導人到訪中國。





州長辦公室公佈其4日行程，將會前往北京、江蘇和四川，會見維州駐大中華區專員Brett Stevens、澳洲駐華大使傅關漢、中國人民對外友好協會副會在李希奎、教育部長懷進鵬和北京市長殷勇。





新州工黨政府臨時內閣宣誓就任

勝出新州議會選舉的 工黨臨時內閣今日上午宣誓就職 。





新州總督比茲莉監督下，工黨領袖柯民思成為新任州長，副領袖卡爾成為副州長，是第二位女性出任此職。她亦擔任教育廳長。





臨時內閣共有8位成員，全體內閣成員則會在下星期就任。





聯邦政府擬強制電動車安裝聲學警報

聯邦政府就電動車強制安裝聲學汽車警報系統（AVAS）進行公眾諮詢。





該系統可以在車輛靠近其他弱勢道路使用者，包括行人、單車時，發出提示聲音。





當局指，該技術對視障人士非常重要，而這個安全措施早就應該實施。





調查發現，有74%的視障人士對電動車帶來的道路安全感到擔憂，35%表示曾經因為聽不見電動車駛近而差點出意外。



當局指澳洲銀行體系有效抵禦海外影響

當局指，澳洲的銀行有力抵禦海外動蕩的影響。





澳洲審慎監管局表示，科技發展增加金融風險，金融管理機構必須解決這些風險，例如網上銀行令儲戶可以迅速提款、社交媒體令假消息廣傳。





不過，當局指澳洲的監管系統是全球最佳，本地銀行值得信賴。



報告：澳洲以殖民心態對待原住民囚犯

一份報告指，澳洲人權狀況改善，但在原住民方面缺乏公義。





報告批評當局知道問題存在，但無意改善，又形容加建監獄的做法是「以殖民方式看待」問題。



昆州擬修例提高業主加租門檻

昆州將會修例，將業主允許對租戶加租的頻率從每六個月提高為一年。





州長帕拉謝伊表示，當地租客超過100萬人，他們必須獲得可負擔的公平租金。





北領地擬收緊持械傷人疑犯保釋條例

北領地將加強對持械傷人疑犯的保釋審查。





當地一名男子早前在公司遭刀傷後，星期六有數百名示威者要議會大樓外集會，要求加強打擊犯罪。





首席廳長菲爾絲確認，政府會在明日向議會提交修例草案，收緊保釋條例。



體育消息

歐洲國家盃外圍賽，法國隊作客1比0小勝愛爾蘭，荷蘭隊3比0輕鬆擊敗直布羅陀。兩戰全勝的「高盧雄雞」以6分排分組榜首。



