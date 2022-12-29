SBS 新聞簡報（1月3日）

當局接納中國入境者核酸和快測新冠檢測

聯邦政府公佈 對中國入境旅客提供新冠病毒檢測結果的詳情 。





當局表示，將接受快速抗原檢測（RAT）或核酸擴增技術試驗（NAA）的檢測結果，後者包括聚合酶連鎖反應檢測模式，即俗稱的核酸檢測（PCR），以及逆轉錄聚合酶連鎖反應（RT-PCR）。但就不接受血清檢結果。





檢測要求適用於澳洲公民和已接種疫苗的人士。如果使用快測，需要有醫生的證明書。





假如航班延誤，旅客毋須進行另外一次檢測；但如果改期就要重新提供48小時內的陰性結果。



反對黨批政府無視首席醫官指引

反對黨批評當局沒聽從衛生指引而要求中國入境者提供新冠病毒檢測結果。





聯邦首席醫官在工黨政府公佈該決定前已表示沒必要對特定旅客進行限制。





不過，衛生部長畢勒表示新規定是謹慎的做法，財政部長查默斯也指此舉是有意義的決定。他說會尊重首席醫官有關加強對確診者監控的建議。



財長：移民數字正恢復到疫情前水平

財政部長查默斯接受訪問時也提到，澳洲移民正回復到疫情前的水平。





財政部本周將會公佈人口數據。他說疫情期間移民數字少了接近50萬，但正逐漸回復到正常水平。





他強調，移民對澳洲經濟重要，但無法取代為本地人提供培訓以及允許年長人士繼續工作，而當局會就此取得平衡。



黃金海岸直升機失事釀4死3危殆

當局正調查昨日黃金海岸的直升機失事。





當地的 海洋世界主題公園兩架直升機相撞 ，造成其中一架墜毀機上共7人中的4人死亡，包括機師、3名分別來自新州和英國的遊客。另外3名遊客情況危殆。而另一架機的6人沒大礙。





澳洲運輸安全局表示，正調查當時的天氣、直升機運作時長、機師工作時長等因素。



中國駐美大使秦剛接任外長

中國駐美大使秦剛獲任命為外交部長，而原外長王毅擔任中共中央外事工作委員會辦公室主任。





全國人大常委會上星期五任命56歲的秦剛接任外長，他昨日與美國國務卿布林肯通電話，互致新年問候並道別。





秦剛表示，期待與布林肯繼續保持密切工作關係，推動中美關係改善發展。布林肯則表示，會繼續保持富有成效、開放的溝通渠道，負責任管理雙邊關係。



墨西哥武裝劫獄釀19死25囚犯越獄

墨西哥一個武裝份子攻擊監獄和警署，已造成19人死亡。





當局指，在元旦當日，有武裝份子駕車對邊境一個小鎮的監獄和警署發動襲擊，造成10名安保人員、7名囚犯和2名武裝份子死亡，有25人越獄。





今次是墨西哥近年死傷最嚴重的懷疑劫獄事件。



塔州男子逃脫警員拘留後死亡

荷伯特一名男子從警員看守中逃脫後死亡。





該男子原本被警方拘留，在皇家荷伯特醫院就醫期間，於星期日深夜逃脫。到星期二凌晨，警方接報前往荷伯特北區一個住宅，發現男子在屋外死亡，而屋內有另一名頭部受傷的男子。





警方指兩人互相認識，事件對社區沒威脅。



樓價年度跌幅為金融危機以來最大

地產分析公司CoreLogic的數據顯示，12月樓價再跌1.1%，在9月和11月放緩之後再次大幅下跌，全年共跌5.3%，也是2008年以來最大的年度跌幅。





不過總體樓價仍遠高於疫情前水平。和2020年3月相比，首府城市住宅價格升11.7%，偏遠地區更升達三份一。



體育消息

與此同時，國際足協呼籲每個國家都以比利的名字命名一座球場，就引起爭議。



LISTEN TO 【巴西國寶】球王比利逝世享年 82歲 SBS Chinese 29/12/2022 05:58 Play