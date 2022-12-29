SBS 新聞簡報（12月30日）

警方籲民眾慶祝除夕注意安全

各州和領地警方呼籲民眾，明晚除夕進行慶祝活動時要注意安全。





預計 各大城市和鄉鎮地區的中心 ，都會有大量民眾聚集。當局敦促在水上、道路、飲酒和公共行為方面，都要保持安全和負責任的態度。





新州助理警務處長庫克（Anthony Cooke）表示，警員會步行、坐船、騎馬、攜帶警犬和以警用直升機，海陸空全方位關注社區安全。





他呼籲大家遵守規則，尊重他人，不要酒後駕駛，不要新年流流都要上警車去警署。



新州水警明晚加派人手巡邏海面

新州警方今年除夕夜會增加大量水上巡邏的人手。





同時，新州警察的水上指揮部警司雷諾斯表示，預計亦會有比往年更多坐船觀看煙花的觀眾，達到1萬8千人。





他特別提醒有酒牌的船隻，除了醉酒乘客會被帶走，運營方亦要就天氣和水流條件做好安全措施，否則行程可面臨取消。



救護服務籲除夕夜勿隨意佔用急救電話

救護服務也呼籲民眾，只有在真正的緊急狀況下才撥打000。





新州救護署指揮官布卡南表示，除夕夜是白車最繁忙的時刻，非緊急情況不應被佔用。





【球王逝世】巴西哀悼三日 球迷弔唁

82歲的 巴西球王比利逝世 ，全球各界都表示哀悼。





比利是唯一贏得三屆世界盃冠軍的球員，被譽為歷史上最偉大的足球員。





巴西政府宣佈全國進入三日的哀悼期，救世基督像、山度士體育場、馬拉簡拿運動場等著名地點，開放給球迷弔唁。





國際足協主席因芬天奴表示，比利作為偉大的人，有著難以置信的魅力，將會被世人銘記。



LISTEN TO 【巴西國寶】球王比利逝世享年 82歲 SBS Chinese 29/12/2022 05:58 Play

英國殿堂級時裝設計師逝世

英國的 殿堂級時裝設計師威斯活逝世 ，享年81歲。





這位被稱為「西太后」的時尚巨匠，在七十年代以龐克風格融入時裝而聞名於世。她生前最後的一些設計，還融入了澳洲的羊毛。





時尚評論家形容，其影響力超過半個世紀，已成為時尚界標誌。



數據：美國今年最多青少年槍擊死者

數據顯示，美國在今年錄得最多的槍擊案青少年死難者。





槍械暴力統計機構Gun Violence Archive的最新報告指，過去12個月 全美共發生644宗槍擊案 ，共造成4萬3千人死亡，當中包括1000名12至17歲受害人和308名12歲以下受害人。





首席醫官：無需對中國入境者設防疫限制

英國、法國、歐盟和澳洲等，暫時只是密切留意疫情狀況，而北韓則是目前唯一明令禁止所有旅客從中國入境的國家。





而商界和學界都認同，現時無需針對特定國家實施禁令。



體育消息

板球系列賽，澳洲隊在新年對陣南非的第三場比賽之前，征召26歲的擊球手Matthew Renshaw。





今次是他自2018年以來再次為國家隊效力，而14人陣容有兩人因傷需要替換。



