SBS廣東話節目

SBS 新聞簡報（12月30日）

SBS廣東話節目

SBS 廣東話節目新聞簡報

SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese

下載 SBS Radio 應用程式

其他收聽方法

Published 30 December 2022 at 5:52pm
By Koma Cheng
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。

Published 30 December 2022 at 5:52pm
By Koma Cheng
Source: SBS

警方籲民眾慶祝除夕注意安全

各州和領地警方呼籲民眾，明晚除夕進行慶祝活動時要注意安全。

預計
各大城市和鄉鎮地區的中心
，都會有大量民眾聚集。當局敦促在水上、道路、飲酒和公共行為方面，都要保持安全和負責任的態度。

新州助理警務處長庫克（Anthony Cooke）表示，警員會步行、坐船、騎馬、攜帶警犬和以警用直升機，海陸空全方位關注社區安全。

他呼籲大家遵守規則，尊重他人，不要酒後駕駛，不要新年流流都要上警車去警署。

新州水警明晚加派人手巡邏海面

新州警方今年除夕夜會增加大量水上巡邏的人手。

當局今年完全恢復盛大的雪梨除夕煙花匯演
，預計達令港、環形碼頭和其他靠近雪梨港和海港大橋的位置，都會有大量人流，而水警將加強這些水域的巡邏。

同時，新州警察的水上指揮部警司雷諾斯表示，預計亦會有比往年更多坐船觀看煙花的觀眾，達到1萬8千人。

他特別提醒有酒牌的船隻，除了醉酒乘客會被帶走，運營方亦要就天氣和水流條件做好安全措施，否則行程可面臨取消。

救護服務籲除夕夜勿隨意佔用急救電話

救護服務也呼籲民眾，只有在真正的緊急狀況下才撥打000。

新州救護署指揮官布卡南表示，除夕夜是白車最繁忙的時刻，非緊急情況不應被佔用。

他又呼籲民眾飲酒要適度，指除夕叫白車的原因最多就是飲醉酒之後導致的跌倒、車禍和溺水。而在過去幾日的聖誕假期，
新州已經有近50宗溺水事件
，有些最終造成死亡。

【球王逝世】巴西哀悼三日 球迷弔唁

82歲的
巴西球王比利逝世
，全球各界都表示哀悼。

比利是唯一贏得三屆世界盃冠軍的球員，被譽為歷史上最偉大的足球員。

巴西政府宣佈全國進入三日的哀悼期，救世基督像、山度士體育場、馬拉簡拿運動場等著名地點，開放給球迷弔唁。

國際足協主席因芬天奴表示，比利作為偉大的人，有著難以置信的魅力，將會被世人銘記。
LISTEN TO
【巴西國寶】球王比利逝世享年 82歲 image

【巴西國寶】球王比利逝世享年 82歲

SBS Chinese

29/12/202205:58

英國殿堂級時裝設計師逝世

英國的
殿堂級時裝設計師威斯活逝世
，享年81歲。

這位被稱為「西太后」的時尚巨匠，在七十年代以龐克風格融入時裝而聞名於世。她生前最後的一些設計，還融入了澳洲的羊毛。

時尚評論家形容，其影響力超過半個世紀，已成為時尚界標誌。

數據：美國今年最多青少年槍擊死者

數據顯示，美國在今年錄得最多的槍擊案青少年死難者。

槍械暴力統計機構Gun Violence Archive的最新報告指，過去12個月
全美共發生644宗槍擊案
，共造成4萬3千人死亡，當中包括1000名12至17歲受害人和308名12歲以下受害人。

今年是自2014年獨立機構進行記錄以來，
最多青少年遭槍擊身亡

首席醫官：無需對中國入境者設防疫限制

疫情方面，除了意大利、印度、日本和美國等已
對中國入境者採取防疫限制
外，未有更多國家跟隨。

英國、法國、歐盟和澳洲等，暫時只是密切留意疫情狀況，而北韓則是目前唯一明令禁止所有旅客從中國入境的國家。

而在澳洲，
首席醫官凱利表示對目前的政策感到放心
，又指中國目前流傳的新冠病毒毒株已在澳洲廣泛傳播。

而商界和學界都認同，現時無需針對特定國家實施禁令。

體育消息

板球系列賽，澳洲隊在新年對陣南非的第三場比賽之前，征召26歲的擊球手Matthew Renshaw。

今次是他自2018年以來再次為國家隊效力，而14人陣容有兩人因傷需要替換。

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享

Latest podcast episodes

SBS Chinese News

SBS 中文新聞 （12月30日）

Brazil football legend Pele dies at 82

【巴西國寶】球王比利逝世享年 82歲

Elon Musk on Twitter

馬斯克辭任推特 CEO 後竟有「足夠愚蠢的人」自薦接班？

SBS 廣東話節目新聞簡報

SBS 新聞簡報（12月29日）