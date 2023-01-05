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SBS 新聞簡報（1月5日）

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Published 5 January 2023 at 6:20pm
By Koma Cheng
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。

Published 5 January 2023 at 6:20pm
By Koma Cheng
Source: SBS

中國入境者：提供陰性結果合理且不複雜

今日唯一一班需要遵守該規定的是從廈門來雪梨的航班，在上午11點左右抵達。

SBS中文的記者在現場訪問多位抵埗旅客。他們表示在出發前一日做檢測，並在過關時展示陰性結果便可，總體而言新措施並不複雜。

他們亦
認為相關措施合理
，因中國疫情目前較為嚴重，有必要保護機上的乘客以及澳洲本地居民。

衛生部長指對中國入境者措施是暫時性

聯邦政府表示，中國入境者提供陰性檢測結果的做法正落實實施，希望措施只是暫時性。

衛生部長畢勒感謝予以配合的旅客，表示新規定只是眾多國家都有實施的最溫和及有意義的做法。

他說世衛和很多國家包括澳洲，都希望中國政府向全球分享更多當地的疫情狀況，而數據的透明度不足是當局對中國入境者採取防疫限制的原因。

歐盟「強烈建議」成員國採取入境防疫限制

與此同時，歐盟衛生官員開會後「強烈建議」成員國對中國入境者採取防疫限制。

會議聲明建議各國，要求往返中國的旅客佩戴口罩、對入境旅客執行隨機病毒檢測，並檢驗來自中國航班的廢水。

有報道指，會議時間比原訂時間長，加上最終沒採取統一做法，顯示歐盟27個成員國之間可能在這個問題上存在分歧。

美眾院議長選舉連續兩日陷入僵局

美國眾議院議長選舉陷入僵局，
經過兩天共六輪投票仍未有結果


雖然共和黨控制眾院，但20位右翼議員反對該黨領袖麥卡錫，令其無法取得過半數支持。眾議院再次休會，直至當地星期四中午重新討論。

由於未選出議長，議院運作受影響，新一屆議員無法宣誓就職。總統拜登形容僵局令國家尷尬。

從敘利亞返澳女子被控涉恐怖組織

一名
從敘利亞返回澳洲
的女子被控進入及居住在恐怖組織伊斯蘭國控制領土範圍內。

該名31歲的新州女子，在聯邦警察經過長期複雜調查後，今日對Young和Parklea地區一些物業進行搜索時被捕。

警方反恐部門指，她在2014年和丈夫自願前往伊斯蘭國控制領土並居住，而丈夫在2018年死於敘利亞。

西澳洪災持續 當局加緊疏散居民

西澳Kimberley地區
出現百年一遇的洪水
，當局加緊疏散當地居民。

偏遠小鎮Fitzroy Crossing和一些原住民社區已受洪水衝擊，小鎮的超市和房屋有洪水湧入。另一個小鎮Derby被洪水和外界隔絕。

Broome地區也
出現惡劣天氣
，當地機場過去24小時降下160毫米大雨，令疏散變得困難。

新州維州促聯邦改革國民保健系統

新州和維州政府都呼籲聯邦改革醫療保健系統。

兩州州長指，
越來越少全科醫師允許bulk billing回扣
，增加了公營醫院的負擔。

衛生部長畢勒表示，會和州地合作加強國民保健Medicare，在5月的財政預算案中提出新措施。

墨爾本人口料10年內超越雪梨

墨爾本將會超越雪梨，
成為人口最多的澳洲城市


墨爾本在疫情期間經歷全球最長時間的封城，令人口在2020-21年度減少1.6%，但預測會在明年回升2.1，並將於2031年超越雪梨。

體育消息

被視為歷史上最偉大女子板球員之一的前澳洲國家隊隊長Belinda Clark，在雪梨板球場豎起紀念銅像。

她曾經在九十年代擔任隊長超過10年，創下出場最多、得分最多等澳洲女子板球員記錄。

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