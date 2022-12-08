SBS 新聞簡報（12月8日）

聯邦和各州地同意加強全國產能投資

能源部長飽文今日和各州及領地的能源廳長開會，就全國市場建立產能投資計劃達成協議。





飽文表示，該計劃將建立全國框架來促進可再生能源的產能，具體做法是以投標方式，由各州地輪流提出價格，差額由聯邦負責。





當局設立兩委員會應對國際國內危機

聯邦政府將會建立全國委員會來處理澳洲應對國際和國內的安全威脅。





兩個委員會分別名為國家防災工作組（National Resilience Taskforce）和加強民主工作組（Strengthening Democracy Taskforce），工作內容是研究如何處理國內和國際的危機和突發事件。





內政部長歐妮爾表示，澳洲必須準備好應對會改變後代生活的時代巨變，包括氣候變化、如何在對華關係中獲益、如何在二戰以來最大的國際秩序變化中保護澳洲。





南澳監察梅里河沿岸河堤安全

南澳的緊急服務部門向Riverland地區一個露營地公園發出疏散令。





當局指，如果洪水如預計般氾濫，到12月底將會有約4000個物業被淹沒，因此已派人逐戶敲門發出警告。



英男向國王扔雞蛋被控襲擊

英國一名男子因為向國王查理斯扔雞蛋而被控。





查理斯昨日巡視貝德福德郡，在聖佐治廣場和民眾握手，期間被人扔雞蛋，但沒命中。警方證實拘捕一名20幾歲男子，起訴普通襲擊罪後保釋。





這次是 查理斯登基 以來第二次被扔雞蛋，上一次在約克郡被扔4個雞蛋都沒命中。



秘魯總統遭國會彈劾下台即被控叛亂

秘魯國會通過對總統卡斯蒂略的彈劾動議，60歲的副總統博盧阿特隨即宣誓就任，成為秘魯首位女性總統。





卡斯蒂略在國會表決前宣佈解散國會，但國會如期召開全體緊急會議，並以101對6票通過動議，解除其職務。他在離開總統府不久就被拘捕並控以叛亂罪名。





卡斯蒂略去年7月當選後，政府陷入混亂，先後有多位部長辭職，他本人也陷入多宗貪污醜聞。



港府料隨內地放寬防疫措施

據報香港將隨 中國內地放寬防疫限制 ，特區政府可能會於今日稍後宣佈新措施。





消息指，確診者和密切接觸者，如果在第4日或第5日快速抗原檢測陰性，或者連續兩日快測陰性，隔離時間就由現時的7日減至5日。





此外，海外抵港人士亦放寬，由現時每日快測至第7日減至第5日，但抵埗當日及第2日的核酸檢測維持不變。另外口罩令和社交距離規定也不變。



新州政府表態支持原住民之聲入憲

新州政府表態支持 原住民國會之聲入憲 。





原住民事務廳長、國家黨議員富蘭克林今日確認新州兩黨聯盟的立場。但被問到聯邦國家黨早前宣佈反對原住民之聲，他說新州國家黨和聯邦無關。





他表示不會評論聯邦國家黨的決定，但新州國家黨和自由黨認為這件事好事，所以原則上表達支持。



第三個市議會宣佈否認澳洲國慶日

近年有輿論指，1月26日是紀念歐洲人登陸，對原住民而言是「入侵日」。而市議會昨晚通過決議，不再在當天舉辦公民入籍儀式和慶祝活動，改為哀悼原住民的殖民歷史。





體育消息

葡萄牙球星C朗拿度否認加盟沙特阿拉伯球隊的傳聞。





不過，他在世界盃比賽後被傳媒問到時，已親口否認傳聞。



