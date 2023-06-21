【供應量異常颷升】專家：某類住宅區蝕讓風險大增或害慘新業主

房地產數據分析公司CoreLogic的澳洲物業研究部主管歐文（Eliza Owen）擔心，在大城市外圍的住宅區，由於供應量增加已令到房價下跌，正貸款置業的業主，可能會面臨更大的財務風險，甚至被迫出售物業。





歐文指，他們已見到在利率持續上升的情況下，外圍住宅區的物業供應量正異常增加，情況令人擔憂。





「例如，在墨爾本的 Melton-Bacchus Marsh，或者新州的Blacktown等地區，在正常的情況下，這時候區內物業供應應受季節性放緩影響，但事實是這些地區，樓盤供應正不尋當地持續增加。」





「這個怪現象，足證當利率迅速上升時，可以為物業市場構成令人擔憂的後果。」





歐文又認為，因此，業主亦可能要被迫作出艱難的選擇，一是忍痛繼續持有物業，等待市場能盡快復甦，或是被迫「蝕本出售」。





國際物業評級分析師基特森（ Erin Kitson）亦表示，與靠近市中心的地區相比，位處較邊緣地區的物業，業主當中亦有更多人會拖欠房貸。









「這類貸款人、通常是最近才置業、或是首次購業者，他們往往會因這些地區的樓盤更便宜而入市。 」





「但這類貸款人以更高的收入與債務比例水平貨款，而他們亦通常處於事業起步階段，儲蓄可能會較少，難以起到緩衝的作用。」





綜合這些因素，亦可以解釋為何較偏遠住宅區置業的呢批貨款人，會更容易受到利率上升、和更高還款水平的問題所影響。





CoreLogic亦警告指，外圍住宅區內，要貸款置自住物業的家庭往往亦較多，這些貸款人正比其他地區的業主，受到加息的更大影響。





他們觀測的25 個「高抵押貸款市場」中，就有 12 個最近都出現異常高的放盤量。CoreLogic亦認為，這是對市場的一個危險信號。





位於墨爾本其中一個外圍住宅區Wyndham的房地產公司 Hocking Stuart ，其高級銷售顧問雅庫比安亦指，他們觀察到因為利率上升而導致的房貸壓力，令區內有更多人放盤，而當中不少是年輕的家庭。





與此同時，為了舒緩住屋壓力，聯邦總理艾巴尼斯上周未已宣佈一項20億元的「加快發展公屋基金」。





但政府有意推行的另一項立法—即打算投資 100 億元的「澳洲房屋未來基金」，就由於立法的工作，一直受綠黨與兩黨聯盟黨拖延，現在要推遲至 10 月進行。





工黨希望透過有關法案把投資所得回報用於建設公屋及廉租屋上，但綠黨與兩黨聯盟就一直爭取政府要定立租金上限及加大公屋的供應量，才考慮支持法案，令到有關的法案一直被拖延。





隨著立法工作被押後，綠黨與兩黨聯盟就認為，情況反映他們的抗爭正取得積極成果。





但有關的安排引發工黨前排議員的強烈不滿。





住房部長哥連斯則認為，租金上限的策略會帶來代價，對澳洲的普羅家庭及建築業均產生負面影響。





「有來自建築界的前線人員向我表示，其員工在過去的 18 個月，一直在籌備興建共3000 間公屋，以便在法案通過後立即開工，但現在這些工程，可能就不會進行。」





