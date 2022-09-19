【疫苗快報】政府額外撥款應對新冠疫情（9月19日）

今集內容： 政府額外撥款應對新冠疫情

維州首席衛生官警告免疫力下降或導致下一波疫情

國家內閣下次會議將討論完全取消強制隔離規定

政府額外撥款應對新冠疫情

澳洲衛生部長畢勒（Mark Butler）在周一表示，艾巴尼斯政府將額外撥款14億元應對新冠疫情。





他指，目前的新冠應對措施已延長至12月31日。





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有關措施早前原定在9月30日到期。





在14億元中，8.4億元將用於老年長者護理支援計劃，4800萬元將用於100家由家庭醫生主導的呼吸診所。





另外 2.35億元將用於為長者護理、初級保健、殘疾護理、原住民醫療服務和前線醫護人員購買個人防護裝備、療程和快速抗原測試。





畢勒指，澳洲的新冠病例急劇下降。





「自7月下旬這一波高峰以後，病例數目下降約 85%，住院人數下降約70%。」





「目前爆發疫情的護老機構數目下降四分之三以上，死亡率下降一半以上。」



維州首席衛生官警告免疫力下降或導致下一波疫情

維州首席衛生官薩頓（Brett Sutton）在Twitter上表示，接種第二劑加強劑或第四次疫苗，可以降低死於新冠的風險4倍。





他說，現在正在開發不同或二價的加強劑，但「明確的信息是現在（要）接種任何加強劑！」





薩頓在周日表示，未來的新冠疫情可能不像以往那樣嚴重。





他在Twitter上表示「即將到來的疫情——如果是這樣的話——可能更多地是由減弱的混合免疫（最近的感染+疫苗接種）推動的，而不是任何特定變種。但大家不要誤會，變種仍會出現」



國家內閣下次會議將討論完全取消強制隔離規定

在新州州長佩洛德（Dominic Perrottet）的推動下，國家內閣下一次會議，將討論是否完全取消新冠陽性患者的強制隔離規定。





總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）確認，將在本月晚些時候的國家內閣會議上確定，最新強制隔離期安排。在不久前，新冠無症狀感染者的強制自我隔離期剛剛從七天縮短到了五天。





總理證實，在聯邦和各州與領地領導人同意取消強制隔離之前，該措施將繼續存在，暗示最早可能在9月30日作出決定。





新州州長佩洛德長期以來，一直主張取消隔離期，並在周三重申應該「盡快」做出改變，因為此舉可緩解勞動力短缺問題。





不過包括維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）在內的其他司法管轄區領導人，他們擔心此舉會給醫院和醫護人員帶來巨大壓力。





一旦強制隔離規定完全取消，新冠陽性感染者，在仍有傳染性時依舊可以正常外出。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







