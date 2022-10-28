【疫苗快報】當局預計夏季新一輪新冠疫情將更輕微（10月28日）

今集內容： 染疫郵輪停靠西澳柏斯

政府承諾再花26億元對抗新冠大流行

當局預計夏季新一輪新冠疫情將更輕微

染疫郵輪停靠西澳柏斯

載有新冠病例的珊瑚公主號（Coral Princess）郵輪停靠在西澳柏斯附近，當局相信可以安全控制疫情。





珊瑚公主號（Coral Princess）於周五抵達柏斯港口弗里曼特爾，但尚未公佈乘客和船員的感染人數。





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郵輪運營商嘉年華澳洲公司表示，船上2000名乘客中，大多數人沒有受到影響，快速抗原檢測呈陰性人士將被允許可以上岸。





嘉年華總裁菲茨傑拉德（Marguerite Fitzgerald）說，繼續密切監測新冠檢測呈陽性的客人，他們正在客艙內隔離，由郵輪的醫療和支援人員照顧。





有報道稱，海洋量子號（Quantum of the Seas）郵輪也發現病例，這艘船預計將於11月1日停靠布里斯本。





與此同時，新州政府於10月28日宣佈，將延長免費派發快速抗原檢測盒予福利卡（concession card）持有人，直到1月底。





在新州持卡人三個月內，最多可免費獲得10個檢測盒。



政府承諾再花26億元對抗新冠大流行

艾巴尼斯政府在聯邦預算中，承諾提供26億元應對新冠疫情，這筆資金主要用於疫苗和個人防護設備。





然而，工黨政府面臨的批評是，它沒有像美國和英國一樣，為長新冠（Long COVID）具體分配資金。





聯邦衛生部長畢勒（Mark Butler）回應說，政府一直在資助針對長新冠症狀的研究。





他說：「一系列的研究項目已經進行一段時間。各州政府也設立了許多長新冠診所，以專門支援長新冠患者的需求。」





他表示，眾議院健康問題常務委員會已經開始對長新冠問題展開調查，並已舉行多次聽證會。





畢勒稱，政府正在等待該委員會的報告。



當局預計夏季新一輪新冠疫情將更輕微

工黨政府決定在12月結束，與各州或領地對半分攤新冠疫情相關開支的安排，這引起了澳洲醫學協會（AMA）的批評。





該協會表示，此舉將對醫院系統產生「毀滅性的影響」。





協會主席羅布森（Steve Robson）教授此前曾表示，未來若爆發嚴重的新冠疫情，可能會壓倒目前已因擇期手術「巨量積壓」而不荷重負的醫療系統。





畢勒表示，預算案中對各地醫療系統的撥款額，是根據各州和領地政府，向聯邦醫療基金管理部門提交的建議所決定。





另外他強調，儘管強制自我隔離規定於10月14日結束後，引發民眾對疫情反彈的擔憂，但近期新冠病例卻有所下降。





除此之外，他還表示收到部分州的首席衛生官員，關於夏季新一輪疫情的建議。





畢勒說：「儘管有模型預計夏季，可能會出現另一波疫情，但當中有部分人，預計這波疫情會較幾個月前的情況更弱、更短。」



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







