Cara mendapatkan Surat Izin Mengemudi SIM Australia

Key Points SIM adalah izin legal untuk mengoperasikan kendaraan bermotor di Australia.

Negara bagian dan teritori Australia menentukan cara mendapatkan surat izin mengemudi, jadi aturannya berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi.

Sebelum pengemudi mendapatkan SIM penuh, mereka harus melewati beberapa penilaian.

Migran mungkin memenuhi syarat untuk mengubah SIM luar negeri mereka menjadi SIM Australia melalui proses yang dipersingkat, tergantung keadaan mereka.

SIM adalah izin resmi yang memungkinkan pemegangnya untuk mengemudikan kendaraan bermotor secara legal.





Di Australia, terdapat banyak tahapan untuk mendapatkan SIM. Prosedurnya juga berbeda, tergantung pada ukuran dan jenis kendaraan yang ingin Anda kendarai.





Aturan juga berbeda antara negara bagian dan teritori. Namun, ada banyak kesamaan di seluruh yurisdiksi.





Langkah pertama adalah mempelajari aturan jalan. Kemudian, Anda dapat mendaftar untuk mengikuti tes untuk mendapatkan SIM pelajar, yang biasa disebut 'L'. SIM 'L' memungkinkan Anda berlatih mengemudikan kendaraan sambil diawasi.





“Di New South Wales, usia minimum untuk mendapatkan SIM pelajar adalah 16 tahun. Anda juga harus lulus tes penglihatan dan tes pengetahuan. Tes pengetahuan adalah tentang memiliki kesadaran akan aturan jalan, sehingga Anda dapat tetap aman di jalan raya,” jelas Louise Higgins Whitton, Direktur NSW Transport Director of Road Safety Strategy and Policy.





Source: Getty / Getty Images



Saat menggunakan L, Anda harus memastikan:



Anda harus selalu didampingi oleh pengemudi yang memiliki SIM penuh duduk di sebelah Anda dan mengawasi Anda saat berada di dalam kendaraan

Anda menampilkan pelat 'L' di bagian luar kendaraan Anda

Dilarang minum alkohol atau obat-obatan sebelum Anda mengemudi

Anda harus mematuhi batas kecepatan tertentu

Penggunaan ponsel juga dilarang.

Mengajukan SIM Provisional atau Probationary

Pengemudi pelajar harus menggunakan L mereka untuk jangka waktu tertentu, tergantung pada usia mereka. Sebelum mereka dapat mengemudi sendiri, mereka harus lulus tes mengemudi praktis untuk mendapatkan SIM 'Provisional' atau 'Probationary', juga dikenal sebagai 'P'.





Frank Tumino, Master Driving Trainer dari L Trent, sekolah mengemudi terbesar di Australia, merekomendasikan untuk mendapatkan bantuan profesional, serta bantuan keluarga dan teman, untuk mendukung pengemudi pelajar lulus ujian mereka.





“Anda dapat menyewa jasa pelajaran mengemudi dan memastikan bahwa pelatih profesional memberi pelatihan bagi Anda mengenali aspek terpenting dalam membangun fondasi yang kokoh, mempelajari teknik mengemudi yang benar, dan mengembangkannya di atas fondasi tersebut.”



The Australian graduated licensing scheme ensures novice drivers slowly build up their driving and road safety skills before they are fully licensed. Source: Getty

Pengubahan SIM untuk migran

Migran yang memiliki SIM luar negeri harus mengubah lisensi mereka menjadi SIM Australia agar dapat mengemudi secara legal.





Louise Higgins Whitton mengatakan prosesnya berbeda tergantung pada daftar faktor.





“Langkah-langkah yang perlu Anda ambil akan tergantung pada negara asal Anda, dari mana asal SIM Anda dikeluarkan, berapa lama Anda memegangnya, dan seperti apa sistem SIM Anda.”



Jika Anda berasal dari negara dengan sistem SIM yang sangat berbeda, Anda akan diminta untuk melakukan tes tambahan dan tes tersebut dapat bervariasi tergantung dari negara asal Anda dan jenis SIM yang akan Anda pindahkan. Louise Higgins Whitton, NSW Transport

Dalam beberapa kasus, jika Anda memegang SIM luar negeri yang valid dan ingin diubah menjadi SIM Australia penuh, Anda hanya memiliki satu kesempatan untuk lulus tes mengemudi praktis. Jika Anda gagal, Anda akan diberikan SIM L.





Mr Tumino mengatakan orang yang belajar mengemudi di negara lain mungkin memerlukan pelatihan khusus untuk lulus ujian.





“Dengan para migran, kami memiliki ruang lingkup yang berbeda dalam pelajaran di mana kami perlu mengajarkan lebih banyak aturan jalan raya.



Kita perlu fokus untuk menghentikan beberapa kebiasaan yang mungkin telah mereka kembangkan di luar negeri.



Fakta bahwa kami mengemudi di sisi kiri jalan merupakan tantangan besar di negara ini.



Driving Instructor teaching one of his student drivers. Credit: Dan Villanueva





Saat menggunakan SIM P Anda, Anda tidak boleh minum alkohol sebelum mengemudi, dan Anda harus mematuhi batasan kecepatan tertentu.





Sebelum Anda dapat melanjutkan ke SIM penuh, Anda harus lulus tes persepsi bahaya, untuk membuktikan bahwa Anda mengenali potensi bahaya.





Meskipun beberapa batasan dilonggarkan setelah Anda menjadi pengemudi dengan SIM penuh, Anda tetap harus mengikuti semua peraturan jalan raya.





Pelanggaran dapat menyebabkan denda besar, penangguhan lisensi atau pembatalan.





“Kami adalah negara yang sangat teratur. Ada hukuman berat bagi pengebut dan mengemudi di bawah pengaruh,” Mr Tumino memperingatkan.





Police in Australia conduct frequent roadside breath tests to ensure drivers are not intoxicated. Heavy fines apply for those who flaunt road rules. Credit: wikimedia commons

Program mengemudi khusus untuk pengungsi dan migran

Beberapa organisasi layanan komunitas dan pemukiman di seluruh Australia menawarkan program mengemudi gratis atau murah yang dirancang khusus untuk pengungsi dan migran.





The Great Lakes Agency for Peace and Development (GLAPD) adalah salah satu dari banyak organisasi akar rumput yang menjalankan program dukungan untuk pengemudi pelajar dari latar belakang budaya dan bahasa yang beragam.





Manajer Eksekutif GLAPD Emmanuel Musoni mengatakan bahwa mereka mulai menjalankan program yang membantu pengemudi pelajar lulus ujian praktik mereka, setelah mereka mengidentifikasi bahwa banyak ibu migran baru dan lajang bergantung pada orang lain untuk transportasi. Organisasi tersebut mempekerjakan seorang instruktur mengemudi dari dalam komunitas migran untuk mendapatkan hasil terbaik.





“Beberapa datang sama sekali tidak tahu bagaimana memegang setir. Jadi, pengemudi belajar dengan mereka untuk mengemudi dari titik itu hingga mendapatkan SIM, ”katanya.



Being a fully licensed driver offers independence and opens up job prospects. Credit: Narong Jongsirikul / EyeEm/Getty Images/EyeEm Micheline Nyantabara is one of the new mothers to have benefited from this program.





Micheline Nyantabara adalah salah satu ibu baru yang mendapatkan manfaat dari program ini.





Ms Nyantabara belum pernah mengemudi di negara asalnya Kongo dan sangat takut berada di belakang kemudi. Dia memutuskan untuk belajar mengemudi karena menggunakan transportasi umum untuk bekerja dan tugas, memakan waktu. Dengan seorang balita, membawa kereta bayi di bus itu tidak praktis.





Meskipun dia telah mengambil pelajaran mengemudi profesional dan dilatih oleh teman-temannya, dua kali ia gagal dalam tes mengemudi praktisnya – sampai ia mengambil pelajaran mengemudi dengan GLAPD.





Ia memuji kesuksesannya karena berbagi latar belakang budaya yang sama dengan instrukturnya, yang membantu membangun kepercayaan dirinya.





“Saya bisa lebih memahami apa yang dikatakannya. Dan yang kedua adalah… ia memiliki pengalaman yang cukup bagus.”





Ia mengatakan mendapatkan lisensinya telah mengubah hidupnya dan putranya..



Sekarang saya bisa pergi ke mana pun saya harus pergi ... Sebelumnya sangat sulit, tapi sekarang saya punya mobil sendiri. Sangat mudah untuk mulai bekerja, sangat mudah untuk membawa anak saya keluar. Itu membuat hidup lebih mudah, terutama bagi wanita yang memiliki anak.

Ms Nyantabara menganjurkan wanita lain untuk mengatasi rasa takut mengemudi mereka, karena hadiahnya bersifat transformatif.





“Ini akan sangat menakutkan, tetapi ketika Anda sukses, ketika Anda mendapatkan SIM, Anda tidak memikirkan apa yang terjadi sebelumnya, karena itu mengubah hidup Anda.”