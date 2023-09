Attenzione alle diete radicali per perdere peso

La recente e prematura scomparsa di Shane Warne ha scosso l'Australia. Alcune persone a lui vicine hanno citato il fatto che Warne avrebbe recentemente concluso una dieta a base di soli liquidi, sollevando il dubbio che questo regime alimentare abbia potuto incidere negativamente sulla salute dell'ex giocatore di cricket.





Se da una parte non è provato che la dieta abbia causato l'infarto rilevato dall'autopsia, che avrebbe ucciso il 52enne, gli esperti hanno colto l'occasione per ricordare i rischi di regimi alimentari drastici.

"Le diete estreme sono sempre pericolose, attivano meccanismi reattivi di infiammazione, patologie come la pancreatite, calcoli della coleciste", spiega ai microfoni di SBS Italian il professor Luigi Fontana, che insegna medicina e nutrizione all'università di Sydney ed è direttore del Centro di Ricerca sulla Longevità e salute del Charles Perkins Centre.

"Se uno vuole perdere peso deve cambiare stile di vita in maniera moderata", sottolinea Fontana.





"Il mantra è fare piccoli cambiamenti che vengono acquisiti piano piano dall'organismo (...) per effetti duraturi e benefici".





Luigi Fontana, che è autore di “The Path To Longevity - How to reach 100 with the health and stamina of a 40-year-old” e ha

dedicato alla scienza e filosofia del benessere, non ha dubbi: "le diete drastiche sono rischiose per la salute", aggiunge, "e non hanno un effetto a lungo termine".