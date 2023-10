Due cognomi, Formosa e Baudo: per Alex una vita piena di sorprese

Nato a Roma nel 1962, Alex si trasferisce a 6 anni in Canada e, dopo un breve rientro in Italia, si trasferisce definitivamente in Australia nel 1974.





"Non mi piaceva andare a scuola", racconta Alex e anche l'aver cambiato paese e lingue più volte non ha aiutato. "Mi sono buttato subito sulla musica".





Il padre putativo, Tullio Formosa, era un produttore radiofonico prima alla RAI e poi alla CBC Canadian Broadcasting Company, oltre che musicista. Alex Baudo in una foto con l'attore Lando Buzzanca. Source: Alex Baudo In Australia, racconta Alex, l'infanzia non è stata facile, essendo italiano con un inglese segnato dalla sua permanenza canadese e con un fratello musicista già conosciuto. "Ero picchiato molto, preso in giro".





Alex racconta come abbia suonato la batteria con grandi nomi della musica australiana, tra cui Paul Kelly, Ian Moss e Russell Morris, per poi imparare il piano, cantare e scrivere canzoni.

Una casa discografica canadese pubblica il suo primo lavoro nel 1992. "Ho avuto molto successo, con due canzoni nelle top ten".

Ai quei tempi mi chiamavo ancora Alex Formosa. L'anno successivo è nato mio figlio e ho saputo che mio padre non era Tullio, ma il signor Pippo.

Alex ricorda sua madre come una donna di classe, colta e intelligente, oltre che ottima cuoca. Per il padre Tullio non ha che parole di lode, "buonissimo, bravissimo, dolcissimo. Non mi ha mai fatto mancare niente e non mi ha mai fatto pensare che lui era un padre 'diverso'".





Ascolta la prima parte della storia di Alex Baudo

