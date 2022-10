Panna cotta al Provolone Valpadana con pere cotte in Lambrusco, una ricetta di Luca Ciano

Lo chef italiano Luca Ciano e autore del libro "Luca's Culinary Journey" sta partecipando a una serie di eventi che hanno al centro il provolone — uno dei formaggi piu versatili e apprezzati in cucina.





Il Provolone è un formaggio originario della Val Padana, nato dall’incontro tra la tradizione del formaggio a pasta filata del sud Italia e l'abbondanza di latte del nord.





A metà del XIX secolo, con l’Unità d’Italia, tanti allevatori meridionali si trasferirono al settentrione portando con sé le loro tradizioni e le tecniche casearie. Naque così il provolone.





In un'intervista con SBS Italian, Ciano ha spiegato come preparare un pre-dolce, ovvero una panna cotta che si può mangiare prima del dessert.



Ingredienti per 8-12 persone:



800 grammi di panna fresca

200 grammi di latte intero

400 grammi di Provolone Valpadana dolce (e non quello piccante, ovvero stagionato)

due fogli di gelatina

4 pere

una bottiglia di Lambrusco

150 grammi di zucchero

cannella

due chiodi di garofano

la buccia di un limone

Preparazione delle panna cotta





Mettere a bagno la gelatina per almeno cinque minuti, in modo tale che diventi morbida, quindi strizzarla in modo delicato.





Portare quasi a ebollizione la panna e il latte e aggiungere il Provolone Valpadana. Appena il formaggio è completamnte fuso nel latte e nella panna andare ad aggiungere la gelatina.





Cuocere il tutto vedendo le bollicine per almeno un minuto, togliere dal fuoco e passare al colino tutto il liquido.





Mettere in un contenitore e riporre in frigo per 4 ore o anche per tutta la notte.





Preparazione delle pere





Mettere le pere in una pentola larga e coprire con il Lambrusco, quindi aggiungere lo zucchero, i chiodi di garofano, la cannella e la scorza di limone.





Cuocere le pere a fiamma moderata bassa per circa 15-20 minuti, finché non le si può facilmente punzecchiare con una forchetta.





Rimuovere le pere dal liquido di cottura e lasciar riposare, far ridurre il liquido, per creare una glassa di Lambrusco molto densa e speziata.





Fase finale





Filtrare il liquido della glassa del Lambrusco, servire la panna cotta in una grossa ciotola oppure un bicchiere elegante.





Tagliare le pere in pezzetti di piccole dimensioni, aggiungere le pere alla panna cotta, con la glassa del Lambrusco, quindi servire.





Buon appetito!



