Siete trilingui in Australia, ovvero parlate inglese, italiano e dialetto?

Il tema della XXII edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo è: "L'italiano e i giovani. Come scusa? Non ti followo".





La Settimana è partita il 17 ottobre e terminerà il 22 ottobre.





Se da una parte i giovani blastano e piottano come non ci fosse un domani, in un afflato verso la modernità, uno dei baluardi dell'Italia antica, ovvero il dialetto, è vivo e vegeto.





Abbiamo chiesto agli ascoltatori di SBS Italian di chiamarci e parlarci nel loro dialetto, con due ospiti speciali in studio: la professoressa Luisa Amenta, Scuola di Italiano per Stranieri, Università di Palermo e Angelo Dian, dottorando della University of Melbourne.





La professoressa Luisa Amenta il 19 ottobre ha tenuto una conferenza al COASIT di Melbourne dal titolo "Italiano e dialetto nella societa' italiana e nelle nuove generazioni di italo-australiani".





Angelo Dian invece sta facendo una ricerca di dottorato all'Università di Melbourne di Linguistica sulle consonanti e come vengono pronunciate dalle varie parlate, se corte o lunghe.



