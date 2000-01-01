Visas and Immigration

ለውጢ ኣብ ናይ ኣውስትራሊያ ቪዛታት ን 2023-24: ዛጊት ብዛዕባ'ዚ እንታይ ንፈልጥ

08:05

ብዝሒ ናብ ኣውሮጳ ዝኣትዉ ስደተኛታት ንመንግስታት ሕብረት ኣውሮጳ የሻቕል

15:18

ዕድላት ትምህርቲን ስራሕን ንመንእሰያት፡ ዝርርብ ምስ ኣቶ ግርማይ ገብረመድህን

05:03

እንግሊዝ: ብጃላቡ ንዝኣትዉ ሓተቲ ዑቕባ ናብ ሃገሮም ወይ ናብ ሳልሳይ ሃገር ክትጥርዝ ምዃና ኣፍሊጣ።

05:02

ናብ ጥልያን ክትሰግር ካብ ዝጠሓለት መርከብ 59 ስደተኛታት ሞይቶም

Australian passport prices have increased. Why do they cost so much?

ድሕሪ ዓሰርተ ዓመት ናይ ኣውስትራሊያ መንግስቲ ን ብጃልባ ዝኣተዉ ስደተኛታት ናብ ናይ ቀዋሚ ቪዛ ንዝረኸቡ ስድራኦም ንኸምጽኡ መንገዲ የጣጥሕ

'እቲ ዝበለጸ ገጽ ናይ ፖሊስ': ክልተ ኣባላት ፖሊስ ናብ ኣብ ደቡብ ኣውስትራሊያ ዝርከቡ ማሕበረሰብ ኣፍሪቃ ዝፈጠርዎ ሓጎስ

05:52

ብሰንኪ ስደተኛታት ኢጣልያን ፈረንሳን ይሰሓሓባ

15:48

ሌላ ምስ ብክእለት ሸፍ (ምኽሻን) ቪዛ ናብ ኣውስትራሊያ ኣትዩ ብሉጽ መግቢ ዘቕርብ ዘሎ ኤርትራዊ ኦስካር ቶፖ

'ኣዚዩ ዘሕዝን': ኣውስትራሊያ ምዕራብ የሩሳሌም ዋና ከተማ እስራኤል ምዃና ኣፍልጦ ከምዘይትህብ ድሕሪ ምፍላጣ ልኡኽ ኣውስትራሊያ ተጸዊዑ።

ኣውስትራሊያ ነዞም ስራሓት ዝሰርሑላ ሰባት ትደሊ ኣላ። በዞም ስራሓት ኣቢሎም ዝርከቡ ናይ ቪዛ ዕድላት ኣብዚ ተገሊጹ ኣሎ።

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