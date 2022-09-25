SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS новини українською – 25/09/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS Ukrainian

SBS Ukrainian, 3 pm FM, TV Ch. 38 and 302, every Thursday Source: SBS

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 25 September 2022 at 11:36am
By Mariana Watson, Tina Quinn, Marcus Megalokomos
Source: SBS

25 вересня 2022 року. Бюлетень SBS новин українською мовою.

Published 25 September 2022 at 11:36am
By Mariana Watson, Tina Quinn, Marcus Megalokomos
Source: SBS
У цьому бюлетені:
  • Росія втрачає підтримку Китаю
  • США може запровадити додаткові санкції для РФ через підтримку референдумів на окупованих територіях України
  • Уряд Італії може вперше очолити жінка, представниця радикальної партії, якій закидають підтримку Путіна
  • У Сіднеї пройшли демонстрації кліматичних активістів
  • Компанія Optus застерігає користувачів про можливість отримання шахрайських повідомлень
  • У AFL визначився володар кубку чемпіонату
Дізнайтеся більше:

Зростаюча різноманітність Австралії є благом для процвітання

Життя в Австралії: Що відбувається, коли дитина досягає 18 років?

Український музей сьогодні, переселенці у країнах Європи та дещо про малярство

Advertisement
***

Цей та інші матеріали SBS Ukrainian можна слухати на будь-якому додатку для подкастів

Підписуйтеся на наш подкаст за посиланням 
SBS Ukrainian
 та слухайте найсвіжіші репортажі, інтерв’ю, новини України, Австралії та Світу

Долучайтеся до нашої спільноти у 
Facebook

Share

Latest podcast episodes

Ukraine: Signs of the War

Ukraine today – 25/09/2022

Ukraine: Signs of the War

Україна сьогодні – 25/09/2022

SBS Ukrainian

SBS News in Ukrainian – 25/09/2022

Російсько-український конфлікт

Україна сьогодні - 24/09/2022