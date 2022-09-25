SBS новини українською – 25/09/2022

У цьому бюлетені:
- Росія втрачає підтримку Китаю
- США може запровадити додаткові санкції для РФ через підтримку референдумів на окупованих територіях України
- Уряд Італії може вперше очолити жінка, представниця радикальної партії, якій закидають підтримку Путіна
- У Сіднеї пройшли демонстрації кліматичних активістів
- Компанія Optus застерігає користувачів про можливість отримання шахрайських повідомлень
- У AFL визначився володар кубку чемпіонату
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