SBS новини українською – 25/09/2022

У цьому бюлетені:



Росія втрачає підтримку Китаю

США може запровадити додаткові санкції для РФ через підтримку референдумів на окупованих територіях України

Уряд Італії може вперше очолити жінка, представниця радикальної партії, якій закидають підтримку Путіна

У Сіднеї пройшли демонстрації кліматичних активістів

Компанія Optus застерігає користувачів про можливість отримання шахрайських повідомлень

У AFL визначився володар кубку чемпіонату

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