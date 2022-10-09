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Україна сьогодні – 09/10/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

UKRAINE CRIMEA BRIDGE FIRE

У Криму частково зруйновано Керченський міст Source: EPA / STRINGER/EPA

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Published 9 October 2022 at 11:16am
By Liudmyla Pavlenko
Source: SBS

Найголовніше про 227-день війни в Україні.

Published 9 October 2022 at 11:16am
By Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
  • Володимир Зеленський прокоментував вибух на Кримському мосту
  • В Україні назвали кому може бути вигідним пошкодження Керченського мосту
  • Росія продовжує обстрілювати Запоріжжя
  • РФ може поновити наступ на Київ через кілька місяців
  • У ЗСУ підрахували запаси озброєння армії РФ
  • Російські армійці влаштовують катівні у захоплених територіях
  • Україна розслідує 35 тис кримінальних справ проти російських військових
  • Звільнені території повністю залежать від гуманітарної допомоги
  • Через право вето РФ робота Радбезу ООН практично заблокована
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