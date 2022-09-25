Україна сьогодні – 25/09/2022

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Ukraine: Signs of the War

Росія наносить удари по дамбах, щоб зупинити просування ЗСУ Credit: Teun Voeten/Sipa USA/AAP Image

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Published 25 September 2022 at 1:27pm
By Liudmyla Pavlenko
Source: SBS

Найголовніше про 213-день війни в Україні.

Published 25 September 2022 at 1:27pm
By Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
  • Жоден з українців під час перебування в полоні не бачив представників Червоного хреста
  • Голова патронатної служби полку Азов розповіла про стан звільнених українських військовополонених
  • На місці масового заховання в Ізюмі ексгумовано 447 тіл
  • В Україні виплачуватимуть винагороду про інформацію про російських військових злочинців
  • ООН допоможе шукати викрадених Росією українських дітей
  • Окупаційна влада під дулами автоматів проводить референдум
  • Путін особисто зайнявся стратегічним плануванням війни в Україні
  • Росія наносить удари по дамбах, щоб зупинити просування ЗСУ
  • Чому Росія зупинила роботу ЗАЕС
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