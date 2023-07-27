女足世界杯澳大利亚队今晚迎战尼日利亚队 能否再下一城？

Key Points 澳大利亚女足国家队将于今晚(7月27日)迎战尼日利亚队，这将是澳大利亚本届女足世界杯第二场比赛；

澳大利亚国家女足队队长卡尔(Samantha Kerr)将缺席今晚比赛，她仍在治疗小腿的伤势；

这场比赛获胜后澳大利亚队会出线晋级。

澳大利亚国家女子足球队Matildas希望在下一场女足世界杯比赛中，能拥有主场的优势。这是她们八年来首次迎战尼日利亚队。





今晚（7月27日）在主场布里斯本举行的比赛，将是澳大利亚国家女子足球队Matildas在本届女足世界杯的第二场比赛。若在这场比赛获胜，澳大利亚队就确保晋级下一轮比赛。





凭借替补队长卡特莉（Steph Catley）的罚球，她们在悉尼 75000 多名球迷面前以 1-0 战胜爱尔兰队。



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卡尔发生什么事？

开赛前不久，澳大利亚国家女足队宣布队长卡尔因训练时小腿受伤，不会参加对战爱尔兰队的比赛。





这位明星前锋也不会在对尼日利亚的赛事上阵，她周一(7月24日)观看了队友的训练。





中场球员库尼克罗斯（Kyra Cooney-Cross）周一在澳大利亚女足的新闻发布会上，不小心说出卡尔小腿肌肉撕裂，引起轩然大波。





卡尔将于下周一(7月31日)最后一场小组赛，在对加拿大的赛事前接受重新评估，但考虑到要伤势要快速好转，以及这段时间未有参加集训，她似乎无法参加这场比赛。





澳大利亚足球协会一名发言人很快便澄清卡尔的伤势并不如撕裂那么严重，但没有具体说明是什么问题，这表明库尼克罗斯只是用了俗语，使用了错误的短语。





卡尔已否认其世界杯之旅已经结束的讲法，队友也多次表示欢迎她在后期阶段回归。



(left to right) Matildas players Kyra Cooney-Cross, Charlotte Grant, Hayley Raso and Ellie Carpenter at training in Brisbane ahead of their World Cup match against Nigeria. Source: AAP / Jono Searle 在卡尔缺席的情况下，福勒(Mary Fowler)和福德(Caitlin Foord)在对爱尔兰队的比赛中带头进攻，尽管没有进球，但她们也创造了一些机会。





后卫格兰特(Charli Grant)与队友互勉说：“我们做得非常好，我们必须保持正面的态度。这些事情会在大型比赛中发生，所以我们必须适应。”





“我们仍然拥有顶级的球员作为前锋。”





然而，周三(7月26日)澳大利亚国家女足队再次受到打击，福勒和老将后卫卢伊克(Aivi Luik)在周二(7月25日)因不同事件而遭受脑震荡后，被排除在周四于布里斯本体育场 (Suncorp Stadium)举行的比赛上场。





教练古斯塔夫森(Tony Gustavsson)说：“我们在训练中进行了节奏激烈的比赛，不幸的是，我们有球员几次头部受到撞击。”





“球员能否上场将由医疗团队决定。”



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澳大利亚队对阵尼日利亚队 战果将会如何？

世界排名方面，澳大利亚女足Matildas排第 10，尼日利亚队排名第 40，看似澳大利亚队占有优势。





但球赛是不可预测的。





两队上次交锋是在2015年美国女足世界杯分组赛中，澳大利亚女足以2-0获胜，由西蒙(Kyah Simon)攻入两球。





西蒙因伤不太可能参加周四的比赛，但 2015 年开始首次代表澳大利亚参加正式比赛的哥莉（Katrina Gorry），以及接替西蒙出任中场位置的亚洛普（Tameka Yallop）都会亮相。





而她们对由巴塞隆拿球会球星奥绍拉（Asisat Oshoala）带领的尼日利亚，持谨慎态度。





戈里说：“我记得，那是一场非常非常艰难的比赛。我看过她们对加拿大的比赛，她们比当时更强大。”



Matildas players celebrate with Kyah Simon (centre, blue headband) after she scored against Nigeria at the 2015 Women's World Cup in the US. Source: AP / John Woods “她们的速度非常快，但在场上也有很多技巧，（她们的）技术非常好。”





“如果在防守方面没有做好，她们就会利用你，以她们的速度，这是非常可怕的。”





亚洛普的股四头肌拉伤，现在已经康复，开始准备作赛。





她说：“这将是一场与 2015 年截然不同的比赛，但她们仍然拥有以前的素质。”





“她们有一点不可预测，这确实让比赛变得有点困难。但与此同时，我们在准备过程中也为此进行了训练。”





“这只是在迎战时每一刻都集中注意力。”



尼日利亚队表现如何？

Nigeria's Deborah Abiodun was sent off for a nasty challenge on Canada's Ashley Lawrence in their World Cup match in Melbourne. Source: AAP / SOPA Images/Sipa USA 凭借稳健的防守表现，尼日利亚队在首场比赛中以0-0与加拿大队平局。





这绝非易事，加拿大队目前排名世界第七，在 2021 年奥运会金牌战夺冠，成为本届赛事的热门球队之一。





尼日利亚队中场球员阿比奥敦（Deborah Abiodun）将因停赛缺阵与澳大利亚队的比赛，她在下半场补时阶段因对加拿大球员劳伦斯（Ashley Lawrence）的拦截犯规，而被罚红牌停赛。



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加拿大队在每次半场的开始时都占据了控球权，尼日尼亚队的纳多奇 (Chiamaka Nnadozie) 对球赛做出重大的贡献。





下半场，这位巴黎队(Paris FC)门将，挡出加拿大史上最佳射手辛克莱尔(Christine Sinclair)的罚球，并近距离扑出替补出场的维安(Evelyne Viens)的球，将比分维持在0-0。





尼日利亚队教练沃尔德鲁姆(Randy Waldrum)在上周五(7月21日)赛后表示：“纳多奇的（罚球）扑救挡出，确实燃起热情，让我们意识到还有值得奋斗的，而且这座山并不难攀登。”





“我们必须努力提高表现，但整体来说，我对球队的比赛方式，以及我们认为必须勇于作赛才能取得结果的态度，感到满意。”





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