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SBS晚新闻（2022年8月30日）

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Published 30 August 2022 at 5:37pm, updated 2 hours ago at 5:40pm
Presented by Xinyu Li
Source: SBS

调查揭澳洲九成少数群体女性在公共场所曾遭骚扰；澳洲调查披露部分寄宿房形同“监狱”；捷星航班取消 部分旅客在日本机场一夜挨饿受冻。（请点击收听详细内容）

Published 30 August 2022 at 5:37pm, updated 2 hours ago at 5:40pm
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