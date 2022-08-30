SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（2022年8月30日）Play06:21SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (6.93MB)Published 30 August 2022 at 5:37pm, updated 2 hours ago at 5:40pmPresented by Xinyu LiSource: SBS 调查揭澳洲九成少数群体女性在公共场所曾遭骚扰；澳洲调查披露部分寄宿房形同“监狱”；捷星航班取消 部分旅客在日本机场一夜挨饿受冻。（请点击收听详细内容）Published 30 August 2022 at 5:37pm, updated 2 hours ago at 5:40pmPresented by Xinyu LiSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE勒奈特四十年不知所踪 如今其丈夫被裁定犯有谋杀罪社区急诊需求量再创新高 维州和新州宣布扩大免费紧急护理服务SBS征集播客新声音新州警方调查失踪男子Hongli Qi的可疑死亡事件街头安全引关注 调查揭澳洲九成少数群体女性在公共场所曾遭骚扰“我被殴打和强奸，我无法控制”：调查显示寄宿房形同监狱捷星航班取消 旅客“被抛弃”在日本机场一夜忍饥挨渴受冻Advertisement分享Latest podcast episodes【疫苗快报】全国内阁将决定是否缩短新冠感染者强制隔离期国际检查小组能让扎波罗热核电站避免核灾难吗？【现场说法】建筑商倒闭 业主可申请房屋保修保险赔偿“我花了一年的时间，就帮母亲申请到永居签证”：刘瑶博士分享移民经历