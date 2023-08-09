最近一项民调显示，议会原住民之声的支持率正在下降，支持者对此不予在意，认为该调查未能充分代表仍未做出决定的大部分人。





一千名受访者被要求表明他们会投赞成票还是反对票，56%的受访者表示会投反对票。





赞成票支持者迪恩·帕金表示，最新的民调给人一种错觉，以为澳大利亚人已经决定了自己的立场。他说：“最新的民调还排除了未决定的选民，基本上说澳大利亚人已经下定了决心，我们知道事实并非如此，40%的澳大利亚人在这个问题上还没有下定决心。这些就是我们要关注的选民，这也是我们全力以赴的原因。”





前国家党议员安德鲁·吉表示，如果政治保守派继续开展反对原住民之声的负面宣传活动，他们将面临疏远大部分选民的风险。



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此前，安德鲁·吉退出国家党，退党理由为该党对即将举行的原住民之声公投所持的反对立场。





他在“伽马文化节”上发言时批评了保守派的做法，并警告说，如果公投失败，联盟党将有可能把更多的席位拱手相让给独立候选人。





他说：“如果政治保守派认为以他们的方式反对议会原住民之声，例如为其贴上奥威尔式的标签，他们如果认为这是政治救赎之道，那就是脑子有问题。”



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同时，华人社区也有声音表示，原住民之声入宪讨论中出现的个别中文翻译和措辞不准确、不恰当。





SBS普通话节目听友王先生认为，政府对原住民之声公投的宣传不够。他表示，原住民之声入宪讨论的中文翻译方面确实存在“失误”，“把First Nations翻译成第一国民是错误的，这里的First可以翻译成最早、最先的，（如果翻译成第一的话），有了第一，就有第二，谁是第一，谁是第二？让大家最后产生很多误解。”





他说：“政府在这方面也没有做出很有力的解释工作。”





在本期节目中，听友们就原住民之声公投及其宣传活动发表了各自看法。请点击收听完整内容。



LISTEN TO 【正在行动】您怎么看原住民之声公投宣传活动及中文翻译措辞争论？ SBS Chinese 09/08/2023 21:10 Play

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