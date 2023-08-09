【正在行动】您怎么看原住民之声公投宣传活动及中文翻译措辞争论？

Voice to Parliament - Parliament House and Aboriginal Flag

Australian Parliament House is seen through an Aboriginal flag in Canberra, Tuesday, September 5, 2017. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE

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在独立议员批评反对原住民之声的负面宣传活动之际，华人社区也有声音对原住民之声入宪讨论中出现的个别中文翻译和措辞存有疑虑。

最近一项民调显示，议会原住民之声的支持率正在下降，支持者对此不予在意，认为该调查未能充分代表仍未做出决定的大部分人。

一千名受访者被要求表明他们会投赞成票还是反对票，56%的受访者表示会投反对票。

赞成票支持者迪恩·帕金表示，最新的民调给人一种错觉，以为澳大利亚人已经决定了自己的立场。他说：“最新的民调还排除了未决定的选民，基本上说澳大利亚人已经下定了决心，我们知道事实并非如此，40%的澳大利亚人在这个问题上还没有下定决心。这些就是我们要关注的选民，这也是我们全力以赴的原因。”

前国家党议员安德鲁·吉表示，如果政治保守派继续开展反对原住民之声的负面宣传活动，他们将面临疏远大部分选民的风险。
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此前，安德鲁·吉退出国家党，退党理由为该党对即将举行的原住民之声公投所持的反对立场。

他在“伽马文化节”上发言时批评了保守派的做法，并警告说，如果公投失败，联盟党将有可能把更多的席位拱手相让给独立候选人。

他说：“如果政治保守派认为以他们的方式反对议会原住民之声，例如为其贴上奥威尔式的标签，他们如果认为这是政治救赎之道，那就是脑子有问题。”
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同时，华人社区也有声音表示，原住民之声入宪讨论中出现的个别中文翻译和措辞不准确、不恰当。

SBS普通话节目听友王先生认为，政府对原住民之声公投的宣传不够。他表示，原住民之声入宪讨论的中文翻译方面确实存在“失误”，“把First Nations翻译成第一国民是错误的，这里的First可以翻译成最早、最先的，（如果翻译成第一的话），有了第一，就有第二，谁是第一，谁是第二？让大家最后产生很多误解。”

他说：“政府在这方面也没有做出很有力的解释工作。”

在本期节目中，听友们就原住民之声公投及其宣传活动发表了各自看法。请点击收听完整内容。
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【正在行动】您怎么看原住民之声公投宣传活动及中文翻译措辞争论？

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09/08/202321:10
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