今日大事（6月2日）

LISTEN TO SBS 中文新聞（6月2日） SBS Chinese 02/06/2023 14:27 Play

公平工作公署今公佈最新工資檢討 料將提高最低工資





公平工作公署今日公佈最新的工資檢討結果。





公署作出提高 最低工資 的決定，影響 270 萬名低收入人士。但有經濟學家警告，如果大幅提高，可能會對在下星期召開議息會議的儲備銀行帶來加息壓力。





不過，教育部長祈雅（Jason Clare）認為加人工有積極作用。「為低收入者提高工資可以有助他們消費和做生意，有助經濟，這個是政府樂見的事。通脹並非由最貧困人士的收入過高而造成。」





反對黨副領袖利蘇珊（Sussan Ley）則批評當局在降低生活開支上無能為力。「百物騰貴、工資增長停滯，令低收入人士最受打擊的情況下，最重要的措施是有應對通脹的適當計劃。」



相關內容 政府倡提高最低工資 商界憂成本壓力

艾巴尼斯抵新加坡出席亞洲安全峰會





總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）抵達新加坡，出席一連三日在當地舉辦、俗稱香格里拉對話的亞洲安全峰會。





艾巴尼斯將於今晚的揭幕晚宴上發表重要演說，向美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、中國國防部長李尚福等，來自40多個國家和地區的近600名國防及安全機構代表，講述澳洲的外交政策。





他在出發前表示，將會在演說中傳達關鍵訊息：亞太國家需要一同負責任行事，管理好這個地區的大國競爭。





而在此之前，艾巴尼斯今日白天會參加第八屆的澳洲與新加坡年度領袖會談。由於新加坡總理李顯龍昨日的新冠檢測陽性，將由署理總理黃循財代勞。





貿易部長指關稅限制有望今年內解除





澳洲貿易部長費雷爾（Don Farrell）昨日表示，關稅限制有望在今年內解除，目前進展是循著「正確方向」。他強調，穩定對華關係是澳洲政府的優先事項之一。





中國外交部發言人毛寧對此回應：「作為原則，我們認為中國和澳大利亞的關係健康穩定發展，符合兩國和人民的共同利益。中方也願意同澳方一同落實兩國領袖達成的共識，推動雙邊關係保持健康穩定發展。」



俄羅斯對基輔進行新一輪空襲造成至少三人死亡





俄羅斯對烏克蘭首都基輔進行新一輪空襲，造成至少三人死亡。





基輔市政府宣布，死者中有一名兒童，另有 10 人受傷，襲擊亦損壞當地公寓樓、一間醫療診所和一條供水管，及破壞汽車。





俄羅斯對基輔的襲擊，在過去一個月內漸趨激烈。據悉，烏克蘭正準備反攻。





與此同時，歐盟 27 個成員國和其他 20 個歐洲國家的領袖，正齊集在距離烏克蘭領土 20 公里的摩爾多瓦，舉行歐洲政治共同體峰會。





烏克蘭總統澤連斯基在會上再次呼籲北約要在下一次開會前邀請烏克蘭加入。「我強烈要求北約，在維爾紐斯舉行的峰會明確邀請烏克蘭加入。我們正準備舉辦和平峰會，為全球大多數國家就如何有效實施共同和平，作出指導。和平是全球所需，現在是時候消除所有疑慮。」





北約下一次峰會將會於六個星期後召開。同時，澤連斯基亦呼籲歐盟要讓烏克蘭加入，強調俄羅斯正對其他鄰國構成威脅。



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俄羅斯外長在南非與金磚五國外長會面





另一方面，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）在南非與金磚五國外長會面。





金磚五國成員，包括巴西、俄羅斯、印度、中國及南非。與會成員質疑西方國家，在俄烏戰爭的意圖，並形容聯合國安理會是一個失敗的機構。





拉夫羅夫重申，金磚國家成員國必須尋求團結一致來應對他所認為的「時代挑戰」。「西方國家正聯合行動，包括以阻止區域衝突、國際恐怖主義為名，試圖用不法的現代技術行事，所以與會各國以及所有全球多數大國，應積極尋求共識，團結來應對這個時代的挑戰。」





另外，雖然國際刑事法院已向俄羅斯總統普京發出逮捕令，但南非外長潘多爾（Naledi Pandor）證實，已知會普京並邀請他參與8月在南非舉行的金磚國家峰會。



拜登：美國不尋求與中國衝突或對抗





美國總統拜登在一個公開場合表示，不尋求與中國衝突或對抗，但亦已準備好與中國激烈競爭，並維護本國及夥伴的利益。





拜登在科羅拉多州出席軍事學院畢業禮的致辭演講中，以俄羅斯和中國挑戰為例，警告畢業學員，他們將在一個日益不穩定的世界中，投入服務。





他強調，美國人民對烏克蘭的支持不會動搖。雖然俄羅斯總統普京試圖通過入侵烏克蘭來破壞北約，但北約已變得更加強大。





另外，拜登在向軍人頒發證書期間跌倒。白宮在社交媒體說，拜登握手時被一個沙包絆倒，但並無大礙。他其後由空軍人員扶起身並返回座位。畢業禮結束後，拜登慢跑返回車隊。





最近民意調查顯示，大部分美國選民憂慮拜登的健康狀況。



拜登在向軍人頒發證書期間跌倒，白宮在社交媒體說，拜登握手時，被一個沙包絆倒，但並無大礙。 Source: AAP / Andrew Harnik/AP 科索沃總統指責塞族人示威企圖令科索沃局勢不穩





科索沃總統奧斯馬尼（Vjosa Osmani）在摩爾多瓦舉行的歐洲政治共同體峰會上，指責塞族人連日的示威行動，只是執行塞爾維亞總統武契奇的命令，企圖令科索沃局勢不穩。





塞族佔多數的城鎮選出阿爾巴尼亞族的新市長後，引發抗議。塞族示威者與北約領導的維和部隊發生衝突，導致 30 名士兵和 50 多名抗議者受傷。情況亦令科索沃及塞爾維亞之間的緊張局勢加劇。





奧斯馬尼呼籲武契奇要尊重雙方之間的和平協議。「塞爾維亞而家必須停止支援有關犯罪集團，因為這些團伙正在科索沃北部及外圍製造大部份問題。武契奇要首先緩和區內衝突，其次必須全面執行雙方簽定的和平協議，因為武契奇已再三指出不會執行有關協定。」





耶路撒冷大量民眾參加性小眾驕傲遊行





耶路撒冷有大量民眾參加性小眾驕傲遊行，今年是以色列新右翼政府上任後首次舉行這個年度活動。





這個活動一向備受爭議，受當地警方嚴密監視及規管，過去亦曾以暴力收場。但今年遊行吸引了比往常更多人出席，以表示反對政府的法律改革計劃。





納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府是由公開反對同性戀的極端民族主義和極端宗教政黨組成。





以色列工黨領袖米凱利（Merav Michaeli）亦出席遊行。「以色列正在倒退，我們的政府不承認一些基本人權。所以今年遊行人數更多，亦更重要，這也是為何工黨必須參與的原因。」



退伍軍人起訴傳媒誹謗敗訴 加強新聞自由信心





法律學者表示，退伍軍人起訴傳媒誹謗敗訴，對新聞自由有重要意義。





前空軍特種兵 Ben Roberts-Smith，被傳媒披露曾犯下戰爭罪行後，在2018年起訴三份報章和三名記者誹謗。聯邦法院昨日裁定報道內容屬實。





資深傳媒律師路夫（David Rolph）教授表示，這個對調查記者是一個好消息。「被起訴的報章在這宗案件大獲全勝，為未來想進行嚴肅新聞調查的傳媒機構注入強心針，對調查報道感到有信心。」





托勒斯島民領袖籲政府給予更大經濟和決策獨立性





托勒斯海峽島民領袖呼籲政府給予他們在自己事務上更大的經濟和決策的獨立性。





島民領袖正齊集昆州遠北海岸的星期四島，出席名為「南北海岸線之風」（Winds of Zenadth）的文化節。





他們在去年8月發表《馬西格宣言》（Masig Statement），希望獲得和《發自內心的烏魯魯宣言》並列的地位。宣言提出4點計劃，以期在未來實現對島民事務的全權管理。





托勒斯海峽群島地區市議會的市長摩士比（Phillemon Mosby）表示，希望在2037年，即島民提出地區主權50周年的時候實現《宣言》的內容。「這個地區被政府過度管理，但未能解決社區問題，包括島民的平均壽命短、房屋危機加劇、醫療衛生條件不佳。」



新州一名男子和一名男童槍擊身亡





新州一名男子和一名男童因槍擊身亡。





事發昨日下午，警員接報趕到北部河流地區的小鎮Yamba一個住宅，發現一名58歲男子和一名15歲男童中槍身亡。





警方獲悉男子持有槍牌，正調查他的持槍紀錄，相信案件不涉及第三者。





調查：南澳公院兩成見習醫生受欺凌





調查顯示，南澳主要公立醫院超過兩成的見習醫生聲稱，在過去 12 個月內受到欺凌或騷擾。





澳洲醫學會的南澳分會分析了去年進行的全國醫學培訓調查的數據，收到 1,500 多份來自實習醫生的回應。





該會指，數據顯示見習醫生的健康、專業發展和照顧病人的能力都受到影響。





中國遼寧現極端天氣昨多處出現龍捲風





中國遼寧出現極端天氣，阜新、法庫、開原等地，昨日相繼出現龍捲風。





開原當局通報，昨日下午當地的金溝子鎮出現龍捲風。受損房屋多達60幾間，農業受損面積約4000畝，並有13人受傷要送院。





另外，阜新市海州區政府通報，當地昨日亦出現龍捲風，導致社區內部分房屋、車輛、供電線路及樹木受損，暫無傷亡報告。



體育消息

新州隊自前日在州際欖球賽 State of Origin 首戰，以 18 比 26輸給昆州後，代表新州出戰布里斯本的球星佩恩哈斯表示，他會竭力創造奇蹟，於 6 月 21 日第二場比賽中，在主場為球隊爭取反超前的分數。





兩隊的第二戰將會 Townville 的 Maroons Fortress 的 Suncorp 體育場舉辦，但新州過去十年，只在同一場館贏過三次比賽。



