今日大事（6月16日）

前參議員斯托克指被參議員范恩性侵 范恩否認指控





前參議員斯托克（Amanda Stoker）指控參議員范恩（David Van）在 2020 年國會的一次酒會上，曾兩次不恰當地觸摸她。





斯托克的指控稱，這件事於 2020 年 11 月在國會大廈的一次非正式社交聚會上發生。





范恩否認索普和斯托克的指控。





艾巴尼斯指希金斯事件短信洩漏不應發生





聯邦反對派在參眾兩院，對政府可能利用前自由黨成員的強姦指控謀取政治利益，一再發起攻擊。





反對派指責金融部長加拉格爾（Katy Gallagher）誤導參議院，暗示她在 2021 年之前對希金斯的強姦指控不知情，但洩漏的短信說明情況並非如此。





加拉格爾否認她在反對黨期間誤導國會的指控。





艾巴尼斯向 ABC 新聞表示，消息洩露不應該發生。





他認為希金斯與她伴侶的私人信息以這種方式出現在報紙上是不應該發生的，艾巴尼斯對此感到擔憂。





索普再反對國會之聲公投 指無法充分解決原住民問題





隨著上議院繼續就原住民的聲音展開辯論，這位獨立參議員又指，國會之聲無法充分解決影響原住民和托勒斯島民的問題。





相反，她敦促政府實施一項條約。





索普指，當局承諾國會之聲會給原住民一個發言權，但事實是，這只是憲法承認，一個無能為力的諮詢機構作為門面裝飾。這次公投已經為一些這個國家見過最卑鄙的種族主義提供了空間，意味著問題所在。





議會定於下星期初對國會之聲公投進行投票。





新數據指原住民生活質數持續惡化





生產力委員會（Productivity Commission）發佈的新數據顯示，19 個「縮小差距」（Closing the Gap）目標中只有 4 個正在按計劃進行，原住民的生活結果正在繼續惡化。





研究指，自殺仍然是 15 至 19 歲原住民青少年的主要死因。





這個數據表示，降低原住民成年人入獄率的目標並沒有實現。





在偏遠社區找到工作、實習或學習機會的原住民青少年比例降至三分之一以下。





西澳參議員德森敦促反對者支持原住民之聲國會入憲





德森正因病休假，無法出席國會辯論聲音入憲公投。他發表一段信息由外長黃英賢於參議院讀出。





德森在信息中表示，聲音入憲是一個歷史性改革機會，正視澳洲殖民及同化的歷史。





國會正在辯論原住民聲音入憲公投的最終形式，以及建議中的憲法修改。





預料參議院下星期會進行表決。



生產力委員會（Productivity Commission）發佈的新數據顯示，19 個「縮小差距」（Closing the Gap）目標中只有 4 個正在按計劃進行，原住民的生活結果正在繼續惡化。 Source: AAP 港府批評美國務院於年度販運人口報告將香港評級上調至第二級





香港政府批評，美國國務院於年度販運人口報告中，將香港的評級上調至第二級。





港府指報告對香港的情況作出毫無事實根據的評論，強調，販運人口在香港從來並非普遍存在的問題，亦無任何跡象顯示犯罪集團以香港作為販運人口的目的地或中轉站，而港府對報告表達強烈不滿和堅決反對。





發言人又批評美國國務院無視香港在打擊販賣人口方面的努力，完全暴露了美國的雙重標準，令人質疑報告的可信性及客觀性。





聯合國原子能機構指要求俄烏就核電廠安全簽署協議不現實





聯合國原子能機構負責人格羅西（Rafael Grossi）視察完俄羅斯控制的烏克蘭扎波羅熱核電廠後表示，隨住俄烏的戰鬥持續，要求雙方就核電廠的安全簽署協議，是不現實的做法 。





核電廠使用避免六個反應堆過熱的冷卻池，池水一向由第聶伯河的卡霍夫卡水壩供應，但由於上周水壩遭到破壞及被毁，令水位下降而無法繼續向「冷卻池」供水，格羅西日前已前往核電廠視察，並表示將繼續留意情況。





聯合國籲各國淘汰石油、煤炭和天然氣 投資再生能源





石油生產國阿聯酋於今年稍後主辦聯合國氣候變化大會 （COP28），強調談判的重點，應是逐步淘汰碳排放，而不是化石燃料。





但聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，各國必須開始逐步淘汰石油、煤炭和天然氣，並敦促化石燃料公司要終止他認為阻礙氣候進步的措施。





他強調，做法並不單純為減少碳排放，而是結束對化石燃料的依賴，對於實現氣候進步至關重要。





古特雷斯指，問題並不單止化石燃料的碳排放。而是化石燃料本身。解決方案是全球必須以公正和公平的方式、逐步淘汰化石燃料、停止開採石油、煤炭和天然氣上，盡力促進過渡到可再生能源的投資。





新一屆氣候變化大會將於 今年11 月底開始，談判代表正在努力就大會議程，達成一致共識。





一些富裕的西方國家和受氣候影響的島國，一直在推動逐步淘汰化石燃料，但資源豐富的國家，則繼續尋求維持化石燃料生產。





希臘海難 78死 數百人仍失踪





報告顯示，離開利比亞托布魯克港的偷渡漁船上，有 400 至 750 人，當中亦有兒童。





希臘當局表示，目前至少已有 104 名生還者被救上岸。但外界擔心，仍然失踪的數百人，可能已經在過份擁擠的船艙內遇難。





事故於星期三（6 月 14 日）早上發生，涉事的漁船在距希臘南部沿海城鎮皮洛斯（Pylos）約 80 公里的深海海域傾覆沉沒。



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【獵人谷巴士事件】警向涉事運輸公司發違規通知





警方調查人員和國家重型車輛監管機構（National Heavy Vehicle Regulator）檢查員對倉庫進行突擊檢查，檢查了新州中央海岸和紐卡素的 20 輛巴士。





檢查員發現巴士擋風玻璃破裂、漏油、安全帶和車燈無法使用以及座椅不安全，發出 7 項故障通知和 2 份違規通知。





獵人谷巴士事故造成 10 人死亡，另有 9 人仍在醫院接受治療。





AGL 涉操縱電力市場被集體訴訟





能源公司 AGL 被指控通過投標來抬高電價並導致消費者支付更高的賬單，從而操縱批發電力市場。





新州聯邦法院已提起集體訴訟，旨在賠償客戶因 AGL 涉嫌操縱電力市場而造成的重大損失。





集體訴訟背後的律師事務所 （Piper Alderman ）表示，正一直調查 2013 年至 2020 年間南澳洲電力現貨價格的飆升。





AGL 已確認收到集體訴訟，並表示公司堅持其行動。





塔州建7億元運動場爭議 AFL 議會聆訊作供





澳式足球聯盟 AFL 候任行政總裁迪倫 （Andrew Dillon） 今日將於一個議會聆訊上作供，聆訊是調查於何伯特建造7億1千5百萬元運動場的受爭議計劃。





AFL 指塔州在2028年加入聯盟的條件是在 Macquarie Point 建造一個海濱運動場。





這項計劃獲得自由黨州政府支持，但工黨及綠黨都表示反對。





亦有數以千計群眾在五月時上街示威抗議建造體育館。





上月兩名議員宣佈退出自由黨，以示對體育館計劃以及同AFL協議有所顧慮，導致州政府成為少數黨政府。





反對者認為這筆龐大費用應該用於醫療、教育以及可負擔房屋方面。





加拿大中部發生嚴重車禍 至少15人死





加拿大中部曼尼托巴省（Manitoba）發生嚴重車禍，造成至少15人死亡。





當地傳媒報道，一輛貨車與一架接載長者及行動不便人士的車輛相撞。事發於曼尼托巴省城鎮Carberry附近，距離溫尼伯市以西170公里。





加拿大皇家騎警表示，已動用所有可用資源提供協助。假如當局證實今次意外有至少15人死亡，將會是加拿大近年最多人喪生的交通意外。



加拿大中部曼尼托巴省（Manitoba）發生嚴重車禍，造成至少15人死亡。 Source: AAP / NIRMESH VADERA/EPA 前英首相約翰遜被指「派對門」一事故意誤導國會





約翰遜在2020 年同 2021 年，即當地實施新冠封鎖期間舉行及參與於首相府的一連串聚會。國會的調查證實，這些聚會違反英國政府指南，而特權委員會發布的結果亦顯示，約翰遜有故意誤導國會議員，又指如對方仍然是議員，就會面臨停職 90 日的處分。





韋雅蘭認為特權委員會的報告，顯示情況非常嚴重及可恥。約翰遜不單止違法，而且說謊。因此他已不適合擔任公職，並指其厚顏無恥，行事表現亦與特朗普無異，一直試圖詆毀任何批評他行為的人。





約翰遜上周收到有關報告的結果後，已宣布退出國會。





颶風比柏喬伊登陸印度古吉拉特邦





颶風比柏喬伊（Biparjoy）登陸印度，為古吉拉特邦（Gujarat）沿岸地區帶來強風、暴雨及強烈海潮。





當局在風暴來臨前，已將超過 18萬人轉移到附近及鄰國巴基斯坦的安全地區。但當地官員指，這個無人沿海城市已遭受狂風重創，電線桿被吹倒導致停電，樹木亦被連根拔起。





印度氣象局局長表示，一旦颶風完全登陸，強度就將會減弱，而風速亦會逐漸降低。當地的議員戴夫 （Aniruddh Dave）表示，當局已為颶風做好準備。





戴夫表示，所有住在泥屋的居民，都已被疏散到更安全的地方，當局亦向他們提供食物和水源。國家救災部隊及州救災部隊亦已到達現場工作。





澳洲槍械法改革信件成為國家博物館收藏





當年一批引致澳洲進行歷史性槍械法改革的懇求信件，目前成為國家博物館的最新收藏。





於1996年發生阿瑟港大屠殺（Port Arthur Massacre）之後，米卡奇（Walter Mikac）致函時任總理何華德（John Howard）懇求改革槍械法。





米卡奇妻子及兩個女兒，阿蘭娜和馬德琳，在大屠殺中遇害。事件中35人被殺，是澳洲史上最嚴重的大屠殺事件。





米卡奇指，他多次敦促何華德不要聽從反對改革聲音，因這將背叛每一個國民。





何華德當年親自回覆米卡奇的來函，並表示一直沒忘記米卡奇的說話。



體育消息

三屆美洲杯帆船賽船長，及兩屆澳洲奧運代表哈迪爵士（Sir James Hardy）去世，享年 90 歲。





據報導，作為著名的艇手、葡萄酒商及社區領袖哈迪爵士周四在阿德雷德安詳離世。





哈迪為澳洲出戰美洲杯帆船賽，取得佳續，並成為賽事「名人堂」中的一員，他在 1970 年、1974 年和 1980 年，擔任澳洲隊隊長出戰美洲杯挑戰賽，並於1983年參與該賽事的「澳洲二號」Australia II 團隊的主要顧問，當年「澳洲二號」結束了美國隊在賽事中長達 132 年的稱霸。



