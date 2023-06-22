今日大事（6月23日）

觀光潛艇「泰坦號」內爆解體 相信失蹤5人已罹難





而來自多個國家的救援隊，連日來以飛機及船隻、在數千平方公里的公海上搜尋潛艇行動亦正式劃上句號。





美國海岸警衛隊海軍上將莫格 （John Mauger) 表示，從殘骸的情況，估計艇內壓力室曾發生巨大爆炸。





莫格指，搜尋艦隻遙控潛水器於距離鐡達尼號遺址約1600 尺位置發現潛艇的尾部殘骸，情況跟壓力室曾出現災難性爆炸的現象吻合。在確定消息後，當已立即通知了家屬。





營運潛艇嘅公司 OceanGate，在一份聲明中表示，救援隊伍是有真正「冒險精神」的探險家，並向遇難者家屬表示哀悼。





同時，20多年前曾潛入鐡達尼號殘骸探險的資深科學家及記者吉蘭 (Michael Guillen) 博士呼籲，在確定潛艇故障的原因之前，應停止所有尋找鐡達尼號殘骸的旅行。





吉蘭是美國廣播公司新聞 (ABC America News) 前科學專欄編輯，於2000年亦曾一度在探險期間，被「鐡達尼號」螺旋槳擊中，但僥倖生還。他呼籲國際社會，應對今次悲慘進行徹底調查，呼籲大眾要認真評估參觀鐡達尼號的動機，以及如何安全行動。





吉蘭表示，鐡達尼號遺址是一個神聖的土地，當年千人在當地失去性命。他強調那並非獵奇或旅遊勝地。而是一個莊嚴的地方，應受到尊重。



參議院展開討論凍結或限制租金可能性





參議院對租金危機展開調查，討論凍結或限制租金上漲的可能性。





綠黨為了向艾巴尼斯政府施壓而制定該程序，要求在全國生活開支持續飆升的情況下採取行動。





調查將會考慮租金上漲、租金負擔能力、供求關係，以及政府可以採取降低租金或限制租金上漲的行動。





學者建議房屋未來基金需考慮可持續發展性





蒙納殊大學（Monash University）的教授表示，雖然聯邦政府最新的住屋基金對於建築計劃很重要，但計劃需要更多創新才會具有可持續發展性。





聯邦政府已承諾為 澳洲房屋未來基金 提供 100 億元。





建築學教授兼 Building 4.0 行政總裁艾奇森（CRC Mathew Aitchison）表示，如果在當前市場投入更多投資，澳洲可能無法提供額外的住屋，從而意外導致通貨膨脹。





艾奇森希望政府考慮新的商業模式和業權模式。例如，以新的工具討論精簡流程、建築規劃和設計，團隊可以擁有更靈活、更多樣化、更高效的新住宅地盤。





在建築營運方面，他希望見到更低耗能的建築，意味著租金減低，自然住屋成本也會減低。最後，還要考慮重新利用其他不再用於原始用途的建築物（例如辦公室等）來增加住屋。



馬利士指原住民之聲入憲不會改變澳洲國慶日





馬利士指責反對派在週一國會通過「原住民之聲」公投法案後散佈恐懼。





署理總理在 9 號台的《Today Show》發表講話。





馬利士指，過去幾週從反對派聽到有關澳洲國慶日和一系列其他議題的質疑，實際上是試圖散佈恐懼，並對議題採取相當政治化的態度。





他表示，原住民議題應該高於政治。最終，這是通過建立「原住民之聲」，以實際的方式在憲法中承認原住民人民。





達頓續批評「原住民之聲」公投 指其運作存在疑問





反對黨領袖達頓（Peter Dutton）繼續加大力度批評政府的「原住民之聲」公投，稱澳洲人民仍然對其如何運作存在疑問。





達頓向 9 號台表示，在不設立諮詢機構的情況下在憲法上承認原住民將是一個更明智的提議，並將能避免為國家帶來分裂的後果。





達頓稱，如果確定「原住民之聲」將會失敗，或者如果它只是達到 51 比 49 的贊成票，基本上只會將國家分成兩半。達頓認為，這將不會是總理所說統一而非分裂的時刻。他表示，若果在憲法上承認原住民，而並非設立諮詢機構，才是一個國家團結的時刻，並將得到8、9成支持。但達頓指，如果總理恃著以為自己得到政治優勢而繼續有關公投，將阻礙和解。



印度總理莫迪訪美與拜登會面





正在訪美的印度總理莫迪，與美國總統拜登會面期間，商討抗衡中國全球影響力的「國防和商業協議」，兩人亦重申兩國關係的重要性。





美國總統拜登表示，兩人亦有就兩國有相同民主價值觀作出討論。





拜登指，雙方之間存著絶對的尊重，因為大家同為民主國家，而人民的的多樣性，文化開放、對激烈辯論的寬容，都係美印同兩國的人民，共同擁有的民主特徵，而兩個國家，亦尊重每個公民的尊嚴。





莫迪亦於今次訪問期間，罕有地接受記者自由發問，被問及目前印度當局面對右翼團體指控侵犯少數族裔和穆斯林人權問題時，他為印度政策辯護，並強調當局政策不存在基於宗教因素的歧視問題。





中方回應拜登習近平稱獨裁者一事 中國政府及人民「絕不接受」





中國駐美國大使謝鋒已就拜登的言論，向美國提出嚴正交涉和強烈抗議。聲明表示，拜登的言論是錯誤、荒謬和不負責任，是公然的政治挑釁，亦令人質疑美方尋求穩定兩國關係的誠意。





謝鋒強調中國政府及人民「絕不接受」及「堅決回應」任何針對中國最高領導人的政治挑釁。中方敦促美方立即採取切實行動，消除負面影響，恪守自己的承諾，否則一切後果將由美方承擔。





新西蘭總理即將訪華 不認同拜登言論





另一方面，即將訪華新西蘭總理希健斯（Chris Hipkins）指他不認同拜登指中國國家主席習近平是獨裁者的言論。





今次將會是希健斯首次以總理身份與習近平會面，而當被記者問及是否認同拜登形容習近平是獨裁者的講法時，希健斯指他並不認同，並強調中國的政府執政模式，是中國內部及人民的問題。





克里米亞之門大橋被烏克蘭導彈擊中





烏克蘭導彈擊中連接克里米亞及俄控赫爾松部份南部地區的瓊哈爾公路大橋。





大橋亦稱為克里米亞之門（Gate to Crimea），自克里米亞於2014年被俄國吞併後，少數連接赫爾松南部的通道之一。





俄羅斯調查人員稱，烏克蘭軍隊向大橋發射四枚導彈。而修復大橋可能需要數週時間。





調查指西澳五份一兒童和青少年或糧食不足





一項調查顯示，西澳近 5 分之 1 的兒童和青少年可能面臨糧食不足問題。





該報告已於昨天（22日）提交給州議會。





報告稱，在一些具有代際貧困問題的社區當中，飢餓造成嚴重的健康、犯罪和入學率過低問題。





由於許多家庭和兒童隱瞞糧食不足的情況，實際問題可能比現有數據顯示的嚴重得多。





警方追查兩墨爾本男子 涉多宗劫車案





警方正在墨爾本尋找兩名涉嫌多次劫車的男子。





據稱，該兩名男子可能攜帶武器，於週四下午分別偷走 4 輛汽車。





於下午 1 點 30 分左右，警方首次注意到兩人在 Springvale 駕駛一輛本田（Honda）汽車，行為有異。





據報導，第一起劫車事件發生在 Parkdale，警方稱全州其他多輛汽車也被盜。





有報告指一半年輕人欲脫離社交媒體





一份新報告發現，一半的澳洲年輕人希望脫離社交媒體，但由於擔心錯過社交動態仍然會持續使用。





精神健康基金會 Headspace 的調查顯示，年輕人意識到社交媒體弊大於利，近一半受訪者表示，在網上看到的負面信息多於正面信息。





儘管有這種意識， 3 分之 1 的人認為他們應該更常使用社交媒體，並感到有壓力去了解社交媒體的新聞時事。





Headspace 還發現，3 分之 1 的年輕人有不良社交媒體使用習慣。





屬於這一類別的年輕女性多於年輕男性，而且年輕的 LGBTQI+ 性小眾青年比例更高。





氣候峰會於巴黎舉行 重點討論改革全球金融體系應對氣候危機





各國多位領導人和關注氣候變化人士齊集於巴黎舉行峰會，會議重點討論改革全球金融體系，以應對氣候危機。





關注氣候變化人士 納卡特（Vanessa Nakate）為峰會揭幕。





納卡特在會上開幕時，先請各人為世界各地因為氣候危機而遭受苦難、飢餓、喪失家園、文化和歷史的人們默哀片刻。





她同時呼籲沙特王儲阿爾曼（Mohammed bin Salman）和美國氣候特使克里（John Kerry）等領導人反思全球暖化造成的損失。





今次峰會旨在製定未來 18 至 24 個月的路線圖，包括減低債務及為氣候危機提供資金等。





美國德州北部受龍捲風吹襲 至少四人死多人受傷





美國德州北部馬塔多鎮（Matador）受龍捲風吹襲，造成至少四人死亡，多人受傷。





鎮上600多名居民受災。有災後片段顯示，房屋被夷為廢墟，電線倒塌。





龍捲風亦摧毁變電站，工作人員正在搶修，希望在當地周五晚恢復供電。





澳洲芭蕾舞團工資談判陷入僵局罷工





澳洲芭蕾舞團舞蹈員因工資談判陷入僵局而採取罷工行動，該舞團將推遲週五晚上在墨爾本的演出。





這是澳洲芭蕾舞團 20 多年來首次採取罷工行動。





工資談判於去年 9 月開始，但確保舞蹈員的工資跟上通貨膨脹的措施方面陷入僵局。





體育消息

英國皇后會盃網球賽，賽事頭號種子世界排名第二的西班牙球手艾卡拉斯，以直落兩盤6比2及6比3，擊敗捷克的拉赫卡晋級，亦係其職業生涯首次打入草地賽八強。他下一場會對保加利亞的迪米杜夫。



