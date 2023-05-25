今日大事（5月26日）

雪梨歷史文物大樓大火 百餘名消防員兩小時撲滅





雪梨市中心昨日下午發生大火，一座七層樓高廢棄大樓被燒毀。當局擔心會再有外牆石磚脫落。





事發大約下午4點，位於Surry Hills的Randle Street、靠近中央火車站的一座前工廠。大樓建於1912年，被政府被列為歷史文物。





熊熊烈火波及旁邊一座樓宇，而當局出動約120位消防員和30部消防車，以無人機和雲梯救火，阻止火勢向相鄰的住宅樓擴散。





大火最終在傍晚6點撲滅，但消防員徹夜留守現場。





新州消防及救護局副局長費特雷爾（Jeremy Fewtrell）表示，除了一名消防員輕傷之外，沒任何公眾受傷。「我見過相似的大火，火情相當嚴峻，重點是它發展得很快，從最初的目擊報告到最終燒毀兩座大樓，講明火勢相當大。」





消防局發聲明要求公眾避免靠近火場區域，並表示正在和警方一同調查起火原因。



LISTEN TO SBS 中文新聞（5月26日） SBS Chinese 26/05/2023 12:54 Play





日本長野縣發生槍刀傷人案 包括兩警在內4人身亡





日本中部長野縣中野市造成四人死亡的襲擊事件，涉案的疑犯今日清晨被捕。





事發昨日下午，一名目擊者向公共廣播機構日本放送協會表示，一名女子在被疑犯從後追趕時跌倒，其後被對方用刀刺傷。疑犯亦向兩名趕到現場的警員開槍。三人被送往附近一間醫院，但最終搶救無效不治。





該名涉案男子之後匿藏在一棟建築物內，與警方對峙。屋內晚上再傳出槍聲，並有兩名女性逃出。警方在疑犯清晨試圖離開時將他拘捕，並在現場附近再發現一名年長女性的遺體，令死亡人數增至4人。





警方證實，疑兇藏身的住宅是當地市議會議長青木正道的寓所，而疑兇是青木正道的兒子。





烏魯魯對話的聯合主席安德森：今年必須令《宣言》的內容成為現實





5月26號是國家道歉日（National Sorry Day）以及《發自內心的烏魯魯宣言》發表6周年。





2017年的今日，超過250名澳洲原住民及托勒斯島民的代表齊集在烏魯魯，參與原住民族全國制憲會議，並發表該《宣言》。





原住民領袖今日會再次在當地聚集，紀念這個日子。





烏魯魯對話的聯合主席安德森表示，原住民國會之聲入憲公投將於稍後舉行，今年必須令《宣言》的內容成為現實。





而每年的5月26日，亦被定為國家道歉日，是為承認及記住被盜一代及他們的倖存者。這個日子自1998年開始紀念，標誌一年前 (1997年) 《帶他們回家》的報告被呈交到國會。





該份報告源於政府提出，調查過去政策導致兒童被逼離開家庭及社區的情況。最終報告發現，當年至少有10萬名兒童從他們的父母手上被搶奪。



LISTEN TO Cantonese: The Uluru Statement from the Heart SBS Chinese 04/11/2020 04:14 Play

中國否認監視美國基礎設施 指控「五眼聯盟」散播虛假情報





中方表示，有關中國黑客監視美國關鍵基礎設施的報道，是美國散發的虛假情報。





外交部發言人毛寧指，該黑客指控是美國、加拿大、新西蘭、澳洲和英國之間的情報共享聯盟，即「五眼聯盟」（Five Eyes）發起的集體虛假資訊行動。





毛寧稱：「這是一份東拼西湊、嚴重缺乏證據、極不專業的報告。美國國家安全局等政府機構，以及英國、澳洲、加拿大、新西蘭等國的相關機構也同時發布了類似報告，很明顯這是美國出於地緣政治目的發動五眼聯盟採取的集體虛假資訊行動。」





西方情報機構和科技公司微軟的官員表示，一個由國家資助的中國黑客組織，正在監視廣泛的美國關鍵基礎設施，包括電信系統以至交通樞紐。





俄羅斯僱傭軍宣布開始撤出烏克蘭巴赫穆特市





烏克蘭軍隊表示，巴赫穆特（Bakhmut）的部分地區仍然受烏克蘭軍隊控制，而俄羅斯的瓦格納（Wagner）僱傭軍部隊已開始將佔領地區的控制權轉交俄方。





瓦格納集團的負責人普里戈津（Yevgeny Prigozhin）已承諾在 6 月 1 日之前徹出巴赫穆特，將當地的控制權移交給俄羅斯正規軍。但他強調，如果俄軍證明局勢無法控制，他的部隊隨時準備重返當地。





巴赫穆特戰役是俄烏戰爭期間持續時間最長、戰況最為血腥的一場戰役。



LISTEN TO 【俄烏戰爭】近期最血腥的巴赫穆特之戰 SBS Chinese 08/03/2023 04:52 Play

美極右翼領導人羅德斯因國會騷亂案被判18年





美國極右翼組織領導人羅德斯（Stewart Rhodes）的律師，預計羅德斯的刑期會更長。





Oath Keepers 創始人羅德斯因為在2021 年 1 月 6號於美國國會大廈引起騷亂，被判處 18 年監禁。雖然當時他一直留在國會大廈外，但就協調衝入國會大廈的行動。





他的律師塔普利（Ed Tarpley）指，司法部透過案件將言論武器化。「我們堅定地支持羅德斯，並不認為他對社會構成威脅。他和 Oath Keepers 只是一個當局予以打擊的方便的目標，令該組織成為事件的替罪羊。」





18 年是國會大廈騷亂者迄今最長的刑期，但少於檢控官要求的 25 年。





前警官涉嫌指揮1994年盧旺達大屠殺 在南非被捕





一名盧旺達男子被控在 1994 年種族滅絕期間，下令殺害約 2 千名圖西人（Tutsis），現已在南非被捕。





針對負責盧旺達戰爭罪的聯合國國際法庭宣布這一消息。





前警官卡伊舍瑪（Fulgence Kayishema）自 2001 年以來潛逃，當時盧旺達問題國際刑事法庭，就著他參與基布耶市的 Nyange 天主教堂大屠殺，以種族滅絕罪起訴他，





聯合國在 2012 年表示，卡伊舍瑪的案件已轉移給盧旺達當局，預計他將被移交盧旺達受審。





據估計，80 萬名圖西族和胡圖族溫和派在盧旺達的種族滅絕期間被殺，這場屠殺由極端主義的胡圖族政權策劃，並依從等級制度由地方官員和普通公民處決。



西澳將推動實施全國最嚴厲槍械法例





西澳州長麥高文（Mark McGowan）表示，將會推動實施全國最嚴格的槍械法例。





珀斯本周發生校園槍擊事件，一名15歲男童涉嫌開槍被捕。事件中無人受傷，但教室的牆壁上遺留多個彈孔。





麥高文表示，他計劃在今年內全面改革現行的槍械法例。「永遠不會走美國那條路，必須予以打擊，採取任何措施防止造成每年成千上萬人死於槍擊的深淵。美國的槍擊問題是可怕、不可逆轉，而澳洲和西澳有機會去確保不會重蹈覆轍。」



昆州政府法改加強打擊私煙 同時推動規管電子煙





昆州政府改革法例，加強打擊私煙。





昆州議會已辯論並通過對《煙草及其他吸煙產品條例》的修正案，內容包括為香煙銷售發牌、擴大禁煙區、增加在持牌場所的禁煙限制。





當局指，此舉旨在確保只有合資格商家獲批執照銷售合法煙草產品，阻止非法香煙銷售，也向供應商發出清晰訊號：買賣非法香煙不再是低風險高回報。





另外，政府也推動限制電子煙，議會對此的調查報告將於8月底完成。



LISTEN TO 新州政府打擊非法電子煙 SBS Chinese 24/05/2022 06:12 Play

新州政府推動法改 旨在為飼主租戶提供寵物友善的住宅





新州政府推動改革，令養寵物的租戶更容易租到屋。





目前的法例允許業主完全禁止租戶養寵物，令一些人士因為找不到可以接納寵物的單位而被迫無家可歸。





動物公義黨（Animal Justice Party）的州議員侯絲特（Emma Hurst）表示，希望見到這個情況得以改變。「租戶被迫在租屋和陪伴寵物之間作出不可能的選擇，而那些離開主人的動物很可能最終要被送入收容所，甚至被安樂死。」



流感季昆州成重災區 死亡人數創2019年以來新高





澳洲流感季的傳染狀況嚴重，其中昆州成為重災區。





今年全國已有4萬人確診流感，昆州的個案佔了超過四份之一。





由於當地的流感針接種率較低，令死亡人數攀升至超過50人，是2019年以來昆州最致命的流感季。



體育消息

澳洲網球公開賽女單冠軍莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）將參加法國網球公開賽，挑戰「一姐」施維雅達（Iga Swiatek）。





莎巴蘭卡今年年初取得 10 連勝，先後斬獲阿德雷德國際賽和澳網桂冠。她兩星期前在馬德里公開賽的冠軍爭奪戰中再度對陣施維雅達，取得勝利。



