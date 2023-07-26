今日大事（7月27日）

以下是 2023 年 7 月 27日，星期四的詳盡新聞內容。

New Zealand Prime Minister Chris Hipkins (left) shakes hands with Australian Prime Minister Anthony Albanese at Parliament House in Canberra

新西蘭總理希健斯 (左) 與澳洲總理艾巴尼斯 2 月 7 日在澳洲國會大廈握手。 Source: AAP / LUKAS COCH

新西蘭總理歡迎澳洲調整氣候政策

新西蘭總理希健斯 (Chris Hipkins) 對澳洲在過去12個月間修正的新氣候變化政策表示歡迎。

艾巴尼斯（Anthony Albanese）首次以澳洲總理身份官訪威靈頓，慶祝兩國建交80週年。

希健斯指澳洲的氣候變化新政策造就更大的合作機會，以解決印太區面對的最巨大挑戰之一。

希健斯表示，氣候變化是新西蘭與澳洲大有機會增加合作的範疇，他與（同艾巴尼斯）就這個問題作出討論。

他讚揚澳洲在過去一年來對氣候變化政策作出的重要改變。他認為全球必須要合力對抗氣候變化，因為這個是對區內民生及安全的最大生存威脅，亦是與太平洋夥伴合作的條件。

雪梨本周第五人被槍撃

雪梨西南面一名男子被槍殺，成為今個星期內雪梨被槍擊的第五人，擔憂涉及黑幫爭鬥升級。

新州警方在周四（7月27日）清晨兩點左右，在Canterbury發現男子身中多槍，在現場急救後宣告不治。

死者年齡相信為20多歲，身份暫未證實。

昨日（7月26日）上午一名知名的刑事案律師阿巴斯 （Mahmoud Abbas）亦在鄰近地點被槍傷。

45 條擱淺鯨魚被人道毀滅

於西澳海灘擱淺的45條鯨魚已被人道毀滅。

大批人員曾試圖將這批鯨魚從 Albany東面60公里的Cheynes Beach 海灘送返海洋，但未能成功。

當地的公園及野生動物保護團體感謝數以百計的義工，在過去兩日為試圖拯救鯨魚作出努力。

而科學家正調查為何西澳會有大群鯨魚擱淺。監控當地鯨魚群體的科學家表示，事發前鯨魚已出現過不尋常的行為，但原因仍然是個迷。
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最新數據反映租金上升速度幾十年最快

最新數據證實租金正以幾十年來最快速度上漲。

地產數據分析公司 CoreLogic 發現，在過去12個月，澳洲九成市場的租金都有上升。

而昨日 （26/7）公佈截至六月季度的消費者物價指數顯示，租金上漲2.5%。

CoreLogic 指房東正利用供應短缺以提高租金。
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租金上漲繼續是推高通脹的主要因素之一，財長查默斯 （Jim Chalmers）指政府已經盡力解決此問題，將會在九月增加聯邦政府租金援助，以及刺激增加供應。

查默斯說：「當局提供租金援助，亦同時盡力建造更多可負擔房屋。」

他又指重要的一步是爭取參議院通過政府的澳洲房屋未來基金。他表示政府計劃推出數以億元計的經費支援在國內新建可負擔房屋。

收緊開支是現今公司關注重點

德勤經濟分析公司調查發現，在目前經濟環境之下，收緊開支是公司財務總裁的優先關注問題。

現時勞工市場競爭亦激烈，爭取同挽留人才亦是高層財務人員的一大挑戰。不過，在接下來時間，商界可能會減慢聘用員工。

約四分之一的財務總裁估計職員數目會下降。半年前，只有十分之一的財務總裁作此估計。

目前好多公司仍然計劃招聘人手，有三成六預料會增加人手，但比率低於上一次調查數字。
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SBS Chinese

26/07/202307:07

原住民男子在珀斯監獄死亡

一名在珀斯被監禁的原住民男子死亡。

34歲的死者於本月（7月15日）在West Kimberley 鄉鎮監獄的休憩活動期間不省人事，急救後被送往皇家珀斯醫院。

本周一（7月24日）終告不治。

當局昨日公佈其死訊，死因暫時未證實。

退役軍人自殺委員會促政府緊急改革

負責調查國防人員及退役軍人自殺問題的皇家委員會專員卡爾達斯 （Nick Kaldas），在調查總結致辭時敦促聯邦政府進行緊急改革以挽救性命。

他表示如果國防部不將人員放在第一位，就永遠不會解決幾十年來人手短缺的危機。他認為亦必須要實施有意義的改革以改善國防人員的身心健康。
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卡爾達斯指今次調查關注到國防部用太長時間進行改革，並撤銷一些有效的計劃及研究的經費。

卡爾達斯表示，一個古老說法就是「空口講白話」。他形容不幸地，在解決國防人員及退役軍人的自殺同自殺傾向問題方面，只係「講多過做」以致造成好多人命的損失。

奇雲史柏西性侵指控不成立

倫敦一個法院裁定，曾獲奧斯卡影帝的美國演員奇雲史柏西，被控性侵4名男子的9項罪名均不成立。

現年64歲的奇雲史柏西在庭外向記者說，他感激陪審團的裁決。

奇雲史柏西說：在裁決之後，他還有很多事情需要處理。但他非常感謝陪審團在作出決定前，花時間仔細審查了所有證據和所有事實。

奇雲史柏西被控在2004年至2013年，在倫敦一間劇院工作期間，性侵4名男子。

奇雲史柏西早前亦在美國被控在1986年性侵一名男演員，紐約曼克頓法院的陪審團亦裁定他罪名不成立。

愛爾蘭著名女歌手辛妮歐康納逝世

愛爾蘭著名女歌手辛妮歐康納 Sinead [[shin-AID]] O'Connor逝世，終年56歲。

她敢言及剃光頭髮的形象改變了 20 世紀 90 年代初音樂界的女性形象，她的代表作有《Nothing Compares 2 U》。

她多年來一直受到精神健康問題困擾。她的兒子肖恩 (Shane) 去年自殺身亡，年僅 17 歲。

愛爾蘭總理瓦拉德卡向Sinead O'Connor致敬，表示她的才華無與倫比。並向她的家人、朋友和所有熱愛她音樂的人表示哀悼。

希臘熱浪 氣溫升至 40 度以上

希臘的熱浪昨日再度將氣溫推高到攝氏40度以上。

這場熱浪被稱為「克里昂」，是公元前五世紀一名雅典將軍的名字。

由於有火災風險，當局禁止民眾進入自然保護區和森林，而市政當局則在公共建築物內開放讓人避暑的空調區域。

希臘各地的古蹟地區在一天中最熱的時間關閉，以保護遊客和工作人員避免中暑。

雅典的遊客趁著陰涼的清早就排隊參觀雅典衛城。

該名遊客說：「她很高興來到這裡，但天氣很熱。正如她的丈夫所說，他們來自佛羅里達州，本來以為自己會習慣炎熱，但在這裡的感覺不一樣，是感受到一種直接的酷熱。」
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北韓將舉行大型慶典　慶祝韓戰停戰 70 年

北韓今日將在平壤舉行大型慶典，慶祝韓戰停戰70周年。俄羅斯國防部長紹伊古日前率領代表團應邀到訪，並在平壤與北韓國防相強純男會面。

紹伊古是北韓自2020年因疫情封鎖邊境3年來，首批獲邀到訪的外賓。

紹伊古說：「他的訪問正好遇上北韓人民慶祝韓戰停戰70周年。 在1950年至1953年的浴血奮戰中，金日成同志指揮的人民軍在強大而殘酷的敵人面前，取得了歷史性的勝利。」

中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠，亦會率領中國黨政代表團訪問北韓，並出席韓戰停戰70周年紀念活動。

北韓領袖金正恩亦在昨日到檜倉的中國人民志願軍烈士陵園，向毛澤東長子毛岸英烈士墓獻花。他發言時強調，中國人民志願軍為北韓人民付出英雄般的奉獻和犧牲，為戰爭勝利作出了重大貢獻。

中外長王毅出訪土耳其

再度出任中國外長的中央外事辦主任王毅，從南非轉抵土耳其展開1日訪問，王毅與土耳其外長費丹會談時說，中方支持土耳其維護國家主權和正當權益，反對任何勢力干涉土耳其內政。

王毅又說，兩國要促進“一帶一路”倡議和土耳其“中間走廊”計劃深度對接，支持兩國企業使用本幣進行貿易結算。 費丹表示，土耳其願意同中方攜手共建“一帶一路”， 王毅稍後亦會同土耳其總統埃爾多安會面。

而在中國外交部記者會上，發言人毛寧被外媒記者多次追問秦剛的去向及免職原因，毛寧表示，知道大家都關心外長的任免，新華社已發佈有關消息，她沒有更多消息可以提供。
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【消失一個月】秦剛被免去中國外長職務 由王毅接任

體育消息

澳洲國家女子足球隊Matildas今日將在布里斯本舉行的女足世界杯賽事中，迎戰尼日利亞。

由於兩名前鋒主將包括球星Sam Kerr及一名中場球員都因傷未能出賽，主教練古斯塔夫森只能從有限的球員中選擇出賽隊伍。

如果澳洲有幸取勝，就很大可能會晉身下一圈賽事。
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Published 27 July 2023 9:06am
By Elsa Tsang, Jennifer Mok
Source: SBS

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