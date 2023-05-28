今日大事(5月29日)

墨爾本昨深夜發生3.8級地震

墨爾本在昨晚深夜（5月28日）發生3.8級地震。





澳洲地球科學署表示，地震發生在晚上11時41分，震央位於墨爾本北部的Sunbury，震源深度只有3公里。





整個墨爾本都普遍感受到震動，不少市民都在社交媒體上表示，感到自己的房屋在搖晃。





由於今次屬淺層地震，因此令不少人感受到有廣泛的震感。



艾巴尼斯今在阿德雷德演講 重申對原住民之聲入憲提案的信心

總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 表示，那些反對「原住民之聲入憲公投」草案的人，是低估了澳洲人。





艾巴尼斯今天（5月29日）將在阿德雷德一個以著名原住民倡導者 Lowitja O'Donoghue命名的演講中，指責那些反對的人，並表示澳洲人不會向恐懼屈服。





他亦準備在演講上重申，將原住民之聲入憲是一個千載難逢的機會來團結國家。





最近的民意調查顯示，全澳支持「原住民國會之聲」入憲的選民的比率，下降到46%。但艾巴尼斯將利用這次演講，重申他對今次提案將獲得通過的信心。



美國政府和共和黨就提高政府債務上限達原則性協議

美國距離債務違約期限只有大約一星期，協議同意提高聯邦政府31萬4千億美元的債務上限兩年，但就會限制政府的開支。





總統拜登(Joe Biden)表示，有信心該項妥協協議會在國會通過，參眾兩院周三會對上述協議進行表決。





共和黨談判代表、眾議院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)說，他現正向參議院領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)等共和黨同僚、以及民主黨參議院領袖舒默(Chuck Schumer)等，解釋該項妥協方案。





麥卡錫指，他還沒有和舒默談過這件事，昨晚他和麥康奈爾談過協議內容，今天將會和參議院共和黨員召開電話會議，向他們解釋有關法案 。



研究：如美國更廣泛禁止向中出口技術 澳洲亦會跟隨

一項研究分析顯示，澳洲可能會陷入美國和中國，在技術領域的競爭之中。





專門研究國際政策的洛伊研究所的一份報告指，兩個超級大國在這一領域的競爭，可能會影響澳洲取得科學和醫學突破的能力。





有關的講法背後的理據，被認為是美國通過阻止中國使用或製造先進電腦晶片的能力，來阻止中國在人工智能方面取得進步的野心。





洛伊研究所表示，如果美國更廣泛地禁止向中國出口技術，預計澳洲亦會跟隨。





這意味澳洲將會終止與中國學者，在醫學和高科技領域的幾千項合作關係。



更多內容 美國商務部長稱不會容忍中國禁止美光科技晶片

澳洲將額外捐贈2,900萬元 協助非洲解決飢荒問題

澳洲將額外捐贈2,900萬元，協助非洲東北部和中東，解決飢荒問題。





這筆錢將透過聯邦政府的人道主義應急基金，捐贈予合作組織。





在這 2,900 萬元中，將有 1,500 萬元，捐贈予埃塞俄比亞、肯尼亞和索馬里受干旱影響的地區，另外400萬元會捐給也門，以及1,000 萬元就會捐給黎巴嫩和約旦。





這2,900 萬元捐贈，是在早前宣佈捐贈 600 萬元，協助受蘇丹衝突造成的飢荒影響的人加碼。





外交部長黃英賢表示，戰爭和氣候變化正在造成前所未有的人道主義需求。





國際發展太平洋事務部長康羅伊（Pat Conroy）就表示，大家正處於當今歷史上最大的全球糧食危機之中。



澳洲儲備銀行行長本周將接受國會質詢

澳洲儲備銀行行長洛菲利（Philip Lowe）今個星期將就澳洲家庭面臨所有財務問題，包括通脹及加息等問題，接受國會委員會質詢。





洛菲利可能會就儲銀董事會，在 4 月份維持現金利率不變後，再於 5 月份將官方利率再提高 25 個基點至 3.85% 的意外決定進行調查。





儲銀可能即將結束其強硬的加息週期，但仍有可能再加一兩次息。



議員批評政府未有充份證明可以解決居住危機

塔州參議員藍比(Jacqui Lambie)表示，聯邦政府並未有充份證明可以解決到澳洲的居住危機。





澳新銀行和房地產數據公司 CoreLogic 的一項最新分析報告顯示，民眾用於租金的收入比率，已達到 2014 年以來的最高水平。





報告發現，澳洲中等收入家庭需要支付三成左右的收入 ，來支付新租房屋的租金。





報告還發現，住房負擔能力差距越來越大，較貧困的家庭面對更大的租金壓力。





藍比對九號台表示，政府將無法及時建造足夠的新屋，來緩解住房危機。她說，政府再次擴大移民計劃，是無濟於事。





藍比指，即使包括工黨在未來五年內計劃興建的房屋，政府仍然不會夠快去建造所需的房屋。然後政府又招攬移民，再次開放邊界。



長時間輪候托兒服務阻礙家長重返工作

澳洲競爭及消費者公署表示，家長長時間輪候托兒服務，是阻礙他們重返工作崗位的原因。





公署指，一些家長聲稱，他們要預早超過一年、甚至是在子女出生之前，就登記入托兒等候名單。





公署亦收到家長的回應指，輪候名單甚為混亂，一些家長說，他們希望為殘疾子女取得托兒所服務時被拒。





聯邦財長查默斯(Jim Chalmers)去年委託進行的托兒服務調查，中期報告將於下 月完成，整體報告就會在年底前提交給政府。



土耳其總統埃爾多安成功連任

土耳其總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)在總統選舉 第二輪投票 中勝出，成功連任。





在已點算的九成八選票中，埃爾多安獲得過半數的選票，而對手科勒齊達奧(Kemal Kilicardoglu)則取得百份之 47.9的選票。





埃爾多安指，投票結果顯示選民對執政黨在未來五年管治的信任。





埃爾多安說，感謝所有公民通過投票，為自己和子女表明他們對未來的意願。





敗選的科勒齊達奧就批評今次選舉是歷來最不公平的一次，他強調反對派會繼續鬥爭，直至國家實現真正的民主。





俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）已祝賀埃爾多安再次當選，埃爾多安和普京是長期盟友，與其他北約成員國相比，土耳其在俄烏戰事上持較中立的立場。



烏克蘭官員統計：基輔5月至今已發生13次襲擊

俄羅斯對烏克蘭首都基輔發動大規模的無人機攻擊，基輔市長克里琴科(Vitali Klitschko)指，周日黎明前的轟炸導致一名41歲男子及一名35歲婦女死亡。





基輔正準備慶祝在1,541年該市前正式成立的周年紀念日，但整個 5 月，俄軍都將基輔作為目標，據烏克蘭官員統計，本月至今已發生13次襲擊事件。





俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）較早前表示，西方國家介入俄烏衝突的程度，與日俱增，只會導致衝突的時間延長。



意總理：退出一帶一路仍可與中國保持良好關係

梅洛尼在接受當地報章訪問時指，現時談論是否續簽協議為時尚早，她表示，雖然意大利是七國集團中唯一簽署一帶一路倡議的國家，但就並非與中國在經濟及貿易關係上最密切的西方國家。 早前有意大利官員透露，意大利在明年3月續簽倡議的可能性很低。





意大利與中國在2019年簽署一帶一路倡議備忘錄，曾經引來美國及歐盟批評。



西雪梨發生家暴案 一女子亡

西雪梨發生 家暴案 ，一名女子死亡。





事發在星期六凌晨，警方接報，指西雪梨一幢住宅大樓發生家庭糾紛，到場調查，最初未能找到事發的單位，直至當天晚上8時左右，再到事發的住宅大樓找出該單位，並發現一具女屍，死者年約34歲。





警方其後拘捕一名 28 歲的男子，他涉嫌犯有家庭暴力罪被捕。



維州西部周六車禍 重傷少女情況仍然嚴重

受重傷的少女，仍然在墨爾本Alfred醫院留醫，情況仍然嚴重。





維州警務處助理處長威爾（Glen Weir） 表示，當局正在努力應對因車禍造成的死亡人數急增的問題。





威爾說：「今年，我們看到多宗死亡事故，這是不可接受的，不能繼續下去。我們正在處理，並通過我們的地區警員，採取一系列行動，包括與道路安全合作組織進行重要討論，看看我們可以一起做些什麼，我們需要幫助的是每天使用道路的人，因為他們是唯一可以控制避免意外發生。」



調查：父母入獄 孩子成「隱形受害者」

一項在全國進行的調查發現，與同齡人相比，與同齡人相比，父母入獄的兒童，明顯處於劣勢。





澳洲有超過 4 萬名兒童的父母正在監獄服刑。





兒童福利組織Shine for kids行政總裁霍里根 (Julie Hourigan)表示，孩子們的父母犯罪，會變成「隱形受害者」。





霍里根指，這些孩子通常都會情緒上落較大，他們的父母最終要被判入獄，令這些孩子知道，他們的生活已翻天覆地改變。這些孩子一日得不到支援，一日就要面對無地自容、羞恥、不上學和成績不佳的問題。



更多內容 住屋危機蔓延監獄 囚犯無處容身

體育消息：

羅格利奇(Primroz Roglic) 成為第一個贏得環意單車賽的斯洛文尼亞車手。33 歲的羅格利奇在倒數第二賽段追過托馬斯後，在穿越羅馬的最後賽段保持領先。他以領先托馬斯 14 秒的優勢贏得比賽。





另外，在南非德班舉行的世界乒乓球錦標賽結束，中國包辦全部五個項目金牌。在男單決賽，世界排名第一的樊振東，以局數4比2戰勝隊友、世界排名第二的王楚欽，成功衛冕。 女單決賽，世界排名第一的孫穎莎，同樣以局數4比2擊敗隊友陳夢奪冠。







