今日大事（5月31日）

西澳副州長有望接任領袖職務

西澳副州長庫克（Roger Cook）有望接任麥高文辭去的州長職位。衛生廳長桑德森（Amber-Jade Sanderson）宣佈退出競逐。





庫克表示有信心成為下任西澳工黨領袖，但是會繼續尊重遴選過程。他發表聲明，表示正期待今日 (5月31日）和議會同僚的商討，並希望成為一個團結的團隊，為西澳作出最佳貢獻。





而在多名主要人物改為支持庫克，以及運輸廳長薩菲奧蒂（Rita Saffioti）擔任副州長之後，桑德森宣佈為了「團結同穩定」而退出競逐。





現年55歲的州長 麥高文日前突然宣佈因筋疲力盡而辭職 ，退出政壇，將在本周後卸任。



【原住民之聲】逾百社團表態支持入憲

超過110個移民及文化社團表態支持原住民國會之聲入憲，並公佈決議敦促國民齊心保證公投成功。





聯署的團體包括澳華社區委員會（Chinese Community Council of Australia）。該組織發言人Diana Lin表示，今次公投是一個令澳洲多元化社會團結的機會。





她呼籲大家和原住民團結一致：「聆聽他們的心聲，支持原住民國會之聲入憲，同整個社會合力為全民建造一個和諧繁榮的國家。」





而支持原住民國會之聲入憲的Yes Alliance組織聯席主席珀金斯（Rachel Perkins）認為，多個社團表態支持，顯示出澳洲社會對原住民的支持。





但是一個反對陣營的團體 Multicultural Voices Against the Voice 創辦人Jamal Daoud表示，如果讓其入憲，它可能會超越政府的每一項決定。





他表示，如果公投通過，其他少數社群亦會要求成立同類的顧問組織。「如果（原住民公投）成功，我會要求非英語背景的聲音（入憲），因為我們比英語背景的撒克遜人受更多苦。然後（國會之聲）應該對社會上被分裂的種族開放，我們需要共同努力。」





眾議院今日會表決進行公投，並落實公投問題的措辭。之後將轉移到參議院討論，預計將在 6 月通過。



澳副總理訪韓加強國防及安全合作

澳洲和南韓協議加強國防和其他安全問題方面的雙邊合作。





副總理馬利士（Richard Marles）到首爾進行兩日訪問，代表總理艾巴尼斯出席2023年韓國太平洋島國峰會，並同南韓總統尹錫悅及國防部長李鐘燮會面。





馬利士和李鐘燮協議加強雙邊國防合作，並強調兩國的重要夥伴關係，在印太地區之內持有共同價值觀。





兩人又協議澳洲同南韓會建基於2011年的國防合作諒解備忘錄，擴闊雙邊合作架構。



北約增兵科索沃協助緩和暴力衝突

北約宣佈，將會向科索沃北部增派 700 名士兵，幫助緩和當地由示威演變而成的暴力衝突。目前衝突已導致30 名北約士兵及 52 名塞族抗議者受傷。





北約主席斯托爾滕伯格說：「增兵的安排是謹慎的一步，目的是確保北約在當地能擁有完成任務所需的人手及能力。暴力示威已令科索沃，及整個地區出現倒退，也同時危及歐洲及大西洋對和平的願景。」





塞族抗議者於星期一，在科索沃小鎮Zvecan，向北約士兵投擲催淚汽體及震撼弹。斯托爾滕伯格譴責有關衝突，強調情況是「無端襲擊」。





當地目前的示威，部份原因是由於在科索沃阿爾巴尼亞族，在2008 年起義反抗塞爾維亞的壓迫統治。在科索沃佔多數的塞族居民，二十多年來一直都不接受科索沃宣布獨立的安排。



美國務卿訪問土耳其促支持瑞典入北約

美國重申支持瑞典加入北約的立場。





布林肯說：「關於 F-16，（美國）政府一直非常明確。作為北約聯盟的重要成員，土耳其擁有 F-16 或 F-16 升級（戰機）非常重要，這可以確保合符聯盟的最高標準，同時可與每一個協同合作。這符合美國的利益，因此我們就此加以考慮。」





美國總統拜登表示，他與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）就F-16戰機作出討論，他亦希望瑞典能加入北約。



美國眾院進行預算談判預防出現債務違約

美國眾議院議長麥卡錫正準備進行預算協議談判，以提高白宮債務上限、及預防國會出現債務違約。總統拜登表示，他對有關談判感到樂觀。





但包括共和黨眾議員羅伊在內的右翼保守派議員，則批評協議，認為有關安排，同他地期望大幅削減開支的目標大相徑庭。





羅伊說：「我必須提醒所有共和黨同事，我們不應該投票支持這項極差的協議，也不應該聽從一個令國會要再借4萬億美元，卻完全得不到任何回報的安排。」





一旦美國國會出現債務違約，可能會破壞當地經濟，甚至對影響全球經濟。



Tesla總裁馬斯克訪華與外長秦剛會面

中國外長秦剛在北京，會見美國電動車製造商Tesla行政總裁馬斯克時，以汽車比喻中美兩國關係，強調雙方需要準確握好方向盤，並沿著中國國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏的正確方向前進；也要識得及時剎車，避免危險駕駛，善於踩油門，推進互利合作。





秦剛又說，中國的發展是世界機遇，而中國將繼續對外開放，致力為包括該車廠在內的各國企業，打造更好的市場化、法治化、國際化營商環境。





外交部引述馬斯克表示，美中利益的交融如同連體嬰，彼此密不可分，而Tesla反對「脫鉤斷鍊」，也願意繼續拓展在中國的業務，共享中國發展機遇。



聯合國：近2萬噸援助蘇丹糧食遭搶劫

聯合國旗下的世界糧食計劃署表示，自六個星期前蘇丹開始出現戰鬥以來，已有約 17,000 公噸的援助糧食因搶劫而流失。





該組織說，雖然雙方已達成停火協議，但他們仍然要極力爭取，先至能夠在獲得批准及安全的情況下，將援助食物運送到首都喀土穆和其他有需要的地區。





組織又預計，在未來幾個月，蘇丹將有多達 250 萬人陷入飢荒，而受糧食短缺嚴重影響的人數，也將增加到 1900 萬以上，佔當地人口的四成。





聯合國兒童基金會發言人James Elder說，數百萬兒童正急需援助。「現時在蘇丹需要救援的兒童，比以往任何時候都多，當地約有1360萬兒童正急需援助，數字十分驚人，比瑞典、葡萄牙及盧旺達加起來的總人口更多。」



加拿大山火致數萬人疏散 當局憂死灰復燃

加拿大大西洋沿岸發生山林大火導致過萬人疏散後，當局擔心會出現「死灰復燃」的問題。





加拿大的諾華斯高沙省的首府哈利法斯發生大火，初步估計顯示大約有 200 棟房屋或建築物遭到破壞，有超過 14,000 人收到撤離通知。





消防官員指目前還沒有任何傷亡報告，但管理森林的部門Forest Resources的一名技術員表示，當地的情況非常危險。





「死灰復燃仍然可能出現。因為導致大火後，留在現在的可燃物料現在已經再次完全乾透，可以再次被燃燒。因此我們也積極呼籲，當地居民遵守疏散令同撤離家園。因為死灰復燃的可能性非常高，可能令情況變得非常危險。」



中國神舟十六號成功發射及與太空站對接

中國載人飛船神舟十六號昨日成功發射後，在本地時間昨日下午約2點半，完成同太空站「天和核心艙」對接的任務，整個過程歷時約6個半小時。





十六號乘組人員也並與十五號乘組會師及影大合照留念，兩個乘組會進行在軌替換的安排。





而在太空站工作生活期間，神舟十六號乘組將進行艙外活動，開展太空科學實驗與試驗，並完成設備安裝、調節測試、保養維修等各項任務。





另外，十六號乘組也成功將香港中文學大團隊研發的3種耐鹽耐旱隴黃大豆品種種子、帶上太空進行航天實驗，以觀察種子在太空環境下的變化，期望為農業技術創新帶來新突破，並探索未來種子進行太空旅行的可能性。



數據：澳洲住院病人感染新冠病毒暴增

最新公佈數據顯示，澳洲住院病人而確診新冠感染的人數，由2020至21年度的4,700人，在21至22年度，躍升到263,000人。





而在超過26萬的確診病人裡面，有3%需要接受深切治療，1.3%要使用呼吸器，2%在住院期間不治。





澳洲健康及福利研究中心的報告顯示，在這個期間，住院總人數下跌了剛超過兩個百分點。而自從新冠疫症大流行開始以來，入院人數一直有下跌趨勢。





研究中心發言人Adrian Webster指出，雖然確診新冠感染的入院人數大幅上升，並不表示病症的嚴重性。他指好多病人是因為其他原因入院，而同時感染新冠病毒。



南澳示威者反對收緊示威法例

昨晚數百名示威者聚集在阿德雷德最高法院，抗議修改南澳反示威法例的議案。





新議案已經獲得下議院通過，示威者將可能因為魯莽阻塞公共地方而被判罰款$50,000 或者入獄三個月。





一名示威者對議案表示感到極為憤怒。「新法例可能適用於差不多任何派發傳單的人、露宿者或者街上的弱勢人士，是非常危險。法例需要諮詢和考慮，但現在議會倉促通過，是非民主的做法，令人擔心。」





而南澳政府堅持新法例不會侵犯到和平示威的權利。



新州警方將配置無鏡頭電擊槍

護老院 95 歲老婦諾蘭德（Clare Nowland）去世後，新州警方確認，在未來警員將配備不設有內置鏡頭的電擊槍。





警方發言人表示，目前的型號TASER X26P已經停產，將以新的TASER 7取代。





Taser 7 可以與警方隨身佩戴式相機結合，新州警方正努力開發一種槍套啟用裝置，以確保在拔出電槍時會啟用警員隨身攜帶佩戴的鏡頭。





諾蘭德在新州西部 Cooma 的 Yallambee Lodge 護老院使用一個助行架，當時她拒絕放下手上的牛扒餐刀。 在同警察對峙中被電擊槍擊 中，後來在醫院離世。



新州撥款支援原住民家暴受害者

新州政府宣佈撥款2,000萬元，作為支援原住民家暴受害者的經費。





這筆撥款是全國收窄差距協議的一部分，目標是在2031年底之前，將針對原住民婦女兒童的家暴情況減半。





防止家暴事務部長哈里森 (Jodie Harrison) 指，這筆撥款會針對自主、預防、同綜合服務。



體育消息

在六名投訴人達成共識後，AFL的行政總裁克拉克蘭發表聲明宣佈，將結束對有關獨立調查。





費根在幾分鐘內就發出聲明批評結果，表示希望有機會在法庭上對有關問題提出質疑，以證明他的講法是正確。費根曾於08至16年，擔任Hawthorn隊教練及足球經總等要職。



