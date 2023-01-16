今日大事（1月17日）

當局證實有澳人捲入尼泊爾周日墜機意外

澳洲當局證實有一名澳洲人捲入 尼泊爾星期日發生的墜機事件 ，正急切希望獲知該名涉事雪梨男子的安危。





據悉涉案人是教師Myron Love，，相信他已在事故中喪生，但外交和貿易部暫時只能確認機上有一名澳洲人，並正尋求確認其下落。當局發表的聲明指，由於涉及隱私問題、因此無法提供進一步資料。





事發在星期日，一架雪人航空公司的客機在從尼泊爾首都加德滿都飛往博卡拉途中，在臨降落前墜毀，造成至少68人死亡，另有4人下落不明。



律政部長：快將展開「原住民之聲入憲」首部份工作

該項法案必須先獲得兩院通過，才能在兩至六個月後舉行全民公投。





載夫斯在澳洲廣播公司（ABC）時事節目《7.30 Report》上表示，關於這項法案的活動，將在未來幾週內展開，希望可以取得成功。





「會有足夠的時間來討論有關公投問題的形式，以及要如何行文，即是要如何改寫憲法……按烏魯魯宣言要求，至少應由原住民之聲入憲作為開始。我們目前正爭取這一點，日後會亦作更多跟進。」



澳代表團訪巴新冀鞏固兩國關係

反對黨兩黨聯盟的外交事務發言人伯明罕（Simon Birmingham）、太平洋事務發言人麥考馬克（Michael McCormack）、衛生發言人拉斯頓（Anne Ruston），以及三名工黨議員和獨立議員斯坎普斯（Sophie Scamps）將一同前往訪問。





今次訪問為期五天，代表團成員將會遊覽首都莫爾茲比港和附近城鎮，重點關注發展當地就業和醫療問題，特別是孕婦健康、家庭和性暴力、食水安全，以及結核病、瘧疾和愛滋病的預防和治療方法。





總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）上周訪問巴布亞新畿內亞，並與巴布亞新幾內亞總理馬拉佩（James Marape）簽署聯合安全協定。



梅利河洪災或成南澳史上最嚴重水災

初步預測顯示，大約4000間房屋將在某程度上被洪水淹浸，其中包括大約 400間主要住宅。





南澳緊急服務部會未來幾天的工作，預計將更清楚提供受影響的家庭數量。





南澳緊急服務廳長薩卡奇（Joe Szakacs）表示，需要時間了解洪水對房屋、公共房屋、道路和其他基礎設施的影響。但他表示，不會對損害的實際程度感到驚訝。





「可以完全合理地說，今次的洪水就算不是最嚴重，都將會是南澳歷史上其中一次最嚴重的自然災害。」





降雨山洪持續襲昆州北部 當局已發多項警告

另外，昆州北部繼續遭受強降雨和山洪暴發的影響。





Bruce高速公路多個路段需要封閉，當局已向昆州的多條河流沿岸地區發出洪水警告，未來幾天可能會有進一步的警告，包括Don River 和 Pioneer River，由於Pioneer River的洪水今早預料會達到高峰，當局亦警告Mackay的居民應避免在市中心的部分地區停車。





由於單日降雨量超過300 毫米，所有來往Whitsundays群島主要機場的航班亦已經取消，有數十人被困在島上。



農業部長：訪歐是為農民爭取最佳交易條件

澳洲農業部長懷特（Murray Watt）正在英國及歐洲進行為期五天的訪問，他強調此行目的是為澳洲農民爭取到最好的交易條件。





懷特表示，澳洲與英國的自由貿易協定在今年第一季度生效，此行對於幫助有關協定非常重要。





有關協議將取消幾乎所有進口英國的澳洲產品的徵稅，包括肉類、奶製品、糖和葡萄酒，懷特亦將前往德國，爭取盡早落實澳洲與歐盟的自由貿易協定。



低薪職人過去三個月工資升幅更高

財政部向澳洲統計局提供的數據分析發現，與高技術工人相比，低薪職業工人的工資升幅更高。





在截至 9 月的三個月中，技術水平最低的職業，工資增幅達到2.3%，略高於技術水平最高職業的1.2%。





有關增幅的原因是 公平工作委員會決定提高最低工資 ，令超過 400,000 名澳洲打工仔受惠，全職工人每星期額外多 40元收入。





分析稱，零售、行政和後勤服務（如清潔和園藝）以及美髮和美容等服務行業的員工，在 9 月季度的工資增長最多。





意大利頭號通緝犯求醫時被捕

逃亡30年的意大利頭號通緝犯德納羅在西西里島一間私家診所接受治療時被捕、據報他是西西里島巴勒莫黑手的首領。





現年60歲的德納羅在1992年涉嫌謀殺反黑手黨檢察官及法官，在缺席聆訊下被判終身監禁。他又於1993年涉及在佛羅倫斯、羅馬及米蘭發生的炸彈襲擊及樣被判終身監禁。





意大利總理梅洛尼 (Giorgia Meloni) 親自前往當地祝賀一直追捕德納羅的調查人員，表示，政府在打擊黑手黨的鬥爭中已向前邁進一步， 並指，黑手黨是可以被擊敗的。



英國警員承認多項強姦罪名

在英國，一名隸屬倫敦大都會警察局的警員承認多項強姦罪名，及時，亦承認在過去17年間曾性侵犯12名女性。





48歲的被告卡里克承認49項控罪，包括20項強姦罪，以及襲擊、企圖襲擊及非法拘禁等罪名。





英國律政部起訴卡里克利用職權控制和恐嚇受害人、並向對方表示「沒人相信現役警員會做這樣的事。」





案件是當地警察部門最近發生一系列醜聞中的最新一宗事件，其他的問題亦包括有警員涉及種族主義及針對女性的情況。





英國內政大臣柏斐文 (Suella Braverman) 表示，事件反映有迫切需要進行改革。





「這宗令人震驚的事件、破壞了大眾對警方的信任，影響大家對警察的信心。」





「警方的標準及文化明顯是需要改變。所以，這亦是他要推動變革、及希望支持警方及全國各地的警察局長進行改革的原因。」





如果您或您認識的人受到性侵、性騷擾或家庭暴力問題，請致電 1800 737 732 ，若有緊急情況，請致電000求助。



世界上最富有1％人口去年創近2/3新財富

報告亦指，新冠疫情正加劇全球財富不公。國際樂施會執行董事布赫 (Gabriela Bucher) 表示，財富正掌握在少數精英人士的手中，而令財富不均的情況加劇，情況亦令人擔憂。





該報告的調查結果適逢有 2,700 名代表正出席在達沃斯召開的世界經濟論壇。





預計在論壇上， 財富不均及目前的經濟環境將會是各國討論的重點。





另外，世界經濟論壇的一項調查亦發現，三分之二的私營及公營部門的首席經濟學家都預計， 今年全球將出現經濟衰退的情況。



世衛籲中國應監測新冠死亡人數

世衛建議中國監測與新冠疫情直接或間接有關的全部死亡人數，以便更全面了解新冠病毒的影響。





世衛又認為，中國上報在醫療體系嚴重受限、確診飆升時期的情況尤其重要。





中國國家衛健委日前公布，自上月初實施新10條防疫措施後，截至本月12日有近6萬名新冠病患者死亡，當中5503人是呼吸衰竭致死。





世衛組織又指，總幹事譚德塞上周末與中國國家衛健委主任馬曉偉通電話後，未有為雙方官員下次會晤定出日期，但世衛會持續與中國合作，提供建議和支援。



【體育消息】

隨著「細威」—莎蓮娜威廉斯及澳洲網壇一姐巴蒂退役，以及兩屆澳網冠軍大坂直美宣布懷孕，今年的澳洲網球公開賽女子組賽事，肯定會有新星湧現。





目前，女子世界排名第一的波蘭球手施維雅迪（Iga Swiatek）在擊敗非種子德國球員尼邁爾 （Jule Niemeier ）後， 經已晉身第二輪賽事 。





至於男子組賽事中，今屆最年輕的男單賽事選手來自中國的尚俊成戰勝德國球手奧特晉級，而他亦只有17歲。





與此及時，澳洲球手基爾喬斯在 Twitter 上發文，誓言要迅速從被迫退出澳網比賽後回復信心，以繼續進行其他賽事。





