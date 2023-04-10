今日大事(4月11日)

艾巴尼斯第二年獲邀出席北約安全峰會

總理艾巴尼斯連續第二年獲邀參加 北約安全峰會 。





北約希望繼續加強與亞太地區夥伴的關係，以應對區內持續的安全威脅。





墨爾本大學亞太地區問題專家泰勒（Melissa Conley Tyler）表示，情況反映北約近年明已明顯將重心轉向亞太地區。





「北約傳統上非常關注歐洲，偶爾亦會關注阿富汗等地，但如果你回顧近日北約發表的言論，會發現他們正意識到印度太地區存在的安全威脅，而澳洲是北約應對這些威脅的重要夥伴。」





前外交官費蘭（Andrew Phelan）亦表示，北約安全峰會為自由民主國家提供機會，在威權主義日益擴張的情況下加強聯繫。



財長將啓程訪美參與20國集團財長峰會

財長查默斯 （Jim Chalmers）、財政部次長肯尼迪（Steve Kennedy）及儲備銀行行長洛菲利（Philip Lowe），將於明天（4月12日）啟程前往美國華盛頓，展開為期三天訪問。





查默斯說，在下個月的聯邦財政預算案發表之前，將與美國財長耶倫（Janet Yellen）、英國財長侯俊偉（Jeremy Hunt），以及和烏克蘭財長會面將是至關重要。



查默斯承諾向小生意東主提供電費支援

聯邦財長查默斯（ Jim Chalmers ）承諾會在下月9日公布的財案中向 小生意東主 提供幫助，以應對不斷上漲的電費。





查默斯表示，政府會按承諾維持第三階段的減稅，但會削減開支，不過，亦會為其他措施提供撥款。他在接受九號台訪問時表示，政府明白小生意東主面對的問題。





「政府將會在財案中向包括小生意東主提出援助計劃，以減輕更高能源開支所造成的影響。





「我知道有不少小生意東主都承受壓力，政府會盡力提供幫助。」



報告：基本服務工人被迫以三分二收入交租

報告指，這些工人被迫要將他們三分之二的收入用來交租。





研究發現，自2020年3月新冠疫情大流行開始以來，只按行業工資標準獲發薪金的工人，為了應付租金不斷上升，平均每周要用額外6小時的工資交租，相當全年要額外繳付37天工資。





從事幼兒護理、餐飲業及肉類加工的工人，他們更要每年付出額外40天的工資來交貴租。





澳洲聖公會認為稅收制度對租戶不利，呼籲聯邦政府每年開始建造 25,000間公共房屋。



聯會籲政府提供更多撥款以提高本地大學競爭力

澳洲大學聯會（Universities Australia）呼籲聯邦政府提供更多撥款，以提高本地大學在全球的競爭力。





聯邦政府正就各大學部門進行廣泛審查，並將在 6 月發表中期報告，今次是十多年來規模最大的審查。





澳洲大學聯會已向聯邦政府提交意見書，提出 29 項建議，包括大學需要更多撥款用作研究和開發。





聯會又表示，研究投資目前處於15年來的最低點。





他們又呼籲向原住民提供不設上限的大學名額，並容許更多不同背景的人接受高等教育。



美國肯塔基州銀行發生槍擊案至少4人死亡

美國肯塔基州最大城市路易斯維爾一間銀行發生槍擊案，事件中暫時已知至少4人死亡，9人受傷。





據警方表示，案中槍手使用的半自動步槍、類似於最近多宗槍擊案中使用的 A-R15步槍，而已經身亡的槍手、可能是銀行一名現任或者已離職職員，暫時未知道疑犯是自殺定還是被警方擊斃。





一名在案發現場大廈工作的目擊者柯林斯憶述當時情況指，他在準備上班途中，在進入電梯後聽到疑似槍聲，剛走出電梯進入車房時，他再聽到多聲槍響後往外跑。之後有兩名警員吩咐他躱藏。所以他亦決定逃走。



中國結束台灣周邊大規模軍演行動

中國解放軍在台灣周邊舉行實彈演習後，結束為期三日的大規模軍事演習行動。





中方表示，已圓滿完成環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習各項任務。在台灣總統蔡英文在洛杉磯與美國眾議院議長麥卡錫會面後、中國於上星期六宣布、進行為期三日的演習。





台北市議員趙怡翔表示，與上次美國前眾議院議長佩洛西到訪後所進行的演習相比，中國今次的演習已「比較克制」。





「中方今次比較克制，但這也是為了自身利益。因為台灣將會有總統選舉，中國方面考慮到如果在這個問題上以頑固的做法回應，很可能會益適得其反。」



玻利維亞教師抗議釀暴力衝突

在玻利維亞首都拉巴斯，有教師反對政府教育部提出的新課程進行示威抗議，最終演變成暴力衝突。





據報，警方除了攻擊示威者之外，亦向他們使用橡膠子彈及胡椒噴霧。抗議者則向警方投擲煙花。





當局並無透露衝突中有幾多人受傷。



法國馬賽爆炸案已增至六人死亡

法國南部城市馬賽因爆炸導致多棟建築物被毀，死亡人數現已升至六人、8 人失踪。另外亦有五人送院，傷勢嚴重。





爆炸令兩棟住宅樓宇被毀，另一棟樓宇亦部分倒塌，而爆炸引起的大火令搶救工作受阻。暫時未知爆炸原因。



帕勞總統讚揚澳洲部署核能潛艇旨在保護細小鄰國

太平洋島國帕勞總統惠恕仁（Surangel Whipps Junior） 表示， 會支持在太平洋地區部署核動力潛艇， 並稱讚澳洲有決心保護他們這個只有 18,000 人口的細小鄰國。





惠恕仁對本台新聞部表示，有關部署將有助帕勞抵禦其他嘅威脅或干擾。





「澳洲是太平洋區內的大島國，亦是我們的一個重要合作夥伴，而澳洲能夠作好充分準備來保衛及保護太平洋的其他島嶼及維持區內的和平，是十分重要的措施。我非常支持澳洲所做的事，及對方在維護自由方面發揮的領導作用。」





不過，其他太平洋地區的細小國家領袖，對澳洲部署核動力潛艇，作為澳英美 三方安全協定（AUKUS）的一部分安排，則仍然採取謹慎態度。



以色列總理撤銷撤走防長的決定

以色列總理納坦雅胡撤銷了將國防部長格蘭特撤職的決定。





上個月， 由於格蘭特要求納坦雅胡停止對以色列的司法制度進行改革計劃而被撤職。





但上星期在拉維夫發生的一宗汽車襲擊事件、導致一名意大利遊客死亡及五人受傷後，再有兩名以色列裔姐妹及其母親、在約旦河西岸被射殺喪生，令當地的安全危機加劇，情況亦迫使納坦雅胡撤銷有關決定。





美國一直批評以色列推行的司法改革計劃。但納坦雅胡表示，以色列與美國的關係依然牢固。



西澳呼籲Broome北部居民做好防洪準備

西澳當局呼籲將受強烈熱帶氣旋吹襲的Broome北部居民做好防洪準備。





氣象局表示，隨著沿海熱帶低氣壓繼續發展成熱帶氣旋，預計西澳北部今天（4 月 11 日）將有雷暴。





預計熱帶氣旋將於星期三，向西南方向移向Broome附近海域，並可能在星期四或星期五，對這個廣受歡迎的度假小鎮及Port Hedland沿岸帶來「嚴重影響」。





西澳消防及緊急服務部已要求Kimberley 及 Pilbara地區的居民制定應急計劃，包括準備急救箱、可攜式收音機、食物和水。



新州護老院8旬老翁性侵院友遭揭發

新州一間護老院發生性侵案，據報，該名 80 歲的老翁在3月被一名訪客揭發，對另一名院友進行嚴重性侵犯。





事件已交由警方和長者護理質量與安全委員會調查後，該名涉嫌性侵他人的老翁已被拘捕，案件將於 5 月開審。



Essure避孕裝置集體訴訟案今日開始聆訊

超過1,000 名婦女控告Essure避孕裝置的集體訴訟，將於今日開始聆訊，預計將會在維州最高法院審理約十二個星期。





由澳洲製藥公司拜耳銷售避孕裝置，在 1997至 2017 年間在澳洲出售。





避孕裝置使用彈簧加載的金屬裝置，放入女性輸卵管及插入軟組織後，會觸發炎症反應，令設備嘅周圍形成疤痕組織，從而固定設備，阻止精子及卵子結合以進行避孕。





但據報，該設備對使用者造成健康損害、亦並無向使用者提出風險警告。





【體育消息】

澳洲女子國家足球隊Matildas誓言在明早迎戰歐洲女足冠軍球隊英格蘭隊的賽事中，將保持進攻的風格。





英格蘭隊經已保持三十場不敗紀錄，亦剛剛擊敗另一隊勁旅巴西。





Matildas教練古斯塔夫森（Tony Gustavsson ）指，在明日的賽事中，隊內10 名最佳球員可能會有8 人未能出賽， 其中或包括隊長科爾，而古斯塔夫森拒絕對此作出評論。





科爾在上星期五晚對蘇格蘭的賽事中亦無出場。

