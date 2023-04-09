今日大事(4月10日)

艾巴尼斯：不會考慮對原住民國會之聲公投進行任何改變

國會一個委員會正在審議政府提出的修憲案措辭，該修憲案尋求將原住民國會之聲，正式在憲法中建立。





艾巴尼斯表示，律政部長首席法律顧問可能會在進行這項公投期間，向國會表達對原住民聲音的支持，但他向天空新聞表示，他的政黨不會公佈律政部長首席法律顧問的建議。





艾巴尼斯指，律政部長首席法律顧問的觀點非常明確地支持這項改變，這個觀點法律上是合理的。他指，透過這個過程，可以肯定將藉此機會透過律政部長首席法律顧問闡明這一立場。



西澳Pilbara 或 Kimberley部分地區今有機會受熱帶氣旋吹襲

西澳Pilbara 或 Kimberley部分地區今天（4月10日）有機會受到熱帶氣旋吹襲。





這個熱帶低氣壓目前正向西至西南方向移動，很可能會發展成熱帶氣旋。





這個熱帶低氣與沿著Kimberley海岸平行移動，並預計將在未來幾天內進一步增強。





預計Kimberley北部偏遠地區亦會有雷暴和暴雨。





氣象局預計當地的陣風最高可達時速 90 公里。



雪梨男子涉刺死一名婦女 今日出庭

雪梨一名男子涉嫌刺死一名婦女，被控謀殺，今日（４月１０日）出庭。





事發在昨晚，警方接報，在Mascot的一個單位，發現一名女子的屍體，她身上有多處刀傷。





警方表示，估計死者年約59 歲，目前仍未確定到她的身份。





事發後，一名與死者認識的61歲男子被捕，並被帶到 Mascot 警署接受調查。





他被控謀殺罪，不准保釋，案件將於今天在Parramatta法院提堂。



昆州警方正追捕毒販 曾用半自動槍械向多人開槍

昆州警方正追捕一名毒販威爾遜（Mitchell Wilson），據指他在布里斯本三宗事件中，用半自動槍械向多人開槍。





昆州偵緝警司馬辛厄姆（Andrew Massingham）敦促社區保持警惕。





馬辛厄姆表示，該名男子持械、危險、沒有理性、亦特別難以預測。警方正盡一切所能，要在發生任何進一步事件之前，找到威爾遜。





據稱，威爾遜在布倫代爾與人發生口角後，向地面開了多槍，然後開車去到格拉瓦特山一家公司，他在那裡命令一名女子上他的車，並向逃跑的女子和另一名女子開槍。





事件中沒有人受傷。



新州兩人遇溺死亡 當局促泳客注意安全

一名70多歲的老翁，早前被發現在Port Stephens附近的Fingal海灘的水中失去知覺，被救回上岸後證實死亡。





另一名年約 60 多歲的男子，在雪梨南部 Shell Cove 的 Killalea 海灘遇溺，被救出水面後證實死亡。



復活節長假期全澳8人因車禍喪生

其中一宗發生在維州，一名男子昨晚（4月9日），駕車駛至 Wangaratta十字路口時失控翻側，維州警方表示，車上三名男乘客中，其中一人死亡，另外兩名男子傷勢嚴重，已被直升機送到墨爾本的醫院治療。





至於該名男司機沒有生命危險，目前在當地一間醫院被警員拘留。





另外有 7人分別在不同地方遇上車禍死亡，死者當中，有4人在新州，1人在塔州。





新州署理助理警務處長查普曼(Tracy Chapman)對七號台表示，州內有六人死亡。





查普曼指，新州的交通意外死亡人數仍然是六人，上星期五早上已有四人死亡。在周末期間，又有另外兩人死亡。今天是復活節長周末的最後一天，警方敦促司機要遵守道路規則，不要超速，要有耐性，因為警方預計今天交通會很繁忙。





昆州警隊高級警官弗萊徹(Beth Fletcher)就要求司機注意車速。





弗萊徹指，整體來說，駕駛人士都有遵守規則，警方對他們表示感謝。不過，雖然如此，超速及高速違法行為的數量 . 仍然是令人擔憂的，所以警方敦促司機要清楚道路上的速度限制。並留意車速。



塔州青年涉襲擊醫護人員被捕

塔州一名青年涉嫌在西北海岸的Cooee一間醫院，襲擊一名醫護人員後被捕。





該名醫護人員受重傷後，荷伯特皇家荷伯特醫院救治，情況危殆。





警方表示，今次是個別事件，對社區沒有威脅。



更多內容 昆州北面男子遭鱷魚拉下水底 手指戳眼幸保性命

最新就業報告：澳洲勞動力市場出現疲弱

最新的就業報告顯示，澳洲勞動力市場出現疲弱。





澳洲統計局3月份的每月勞動力報告，將於今個星期四公佈，繼2月份失業率，回落到48年來的3.5%低位後，預計將會反彈。





Westpac 經濟學家預測，繼2月份就業人數反彈64,600人後，就業人數將增加25,000人，並開始出現減少跡象。



回應蔡英文訪美 中國三天環台戰備警巡

央視報道，導彈護衛艦「徐州艦」在台灣以東海域實施戰術動作，距離台灣的宜陽艦只有約5海里。空軍亦出動數十架次轟炸和干擾機等飛往目標空域，構建岸海空一體聯合打擊體系。





台灣國防部表示，昨日截至中午，一共偵測到58架次大陸軍機，其中31架次超越台海中線，進入台灣西南空域。





蔡英文在社交網站表示，軍方及國安單位24小時堅守崗位，守護台灣安全。一名台灣居民許文豐(譯名）說，台灣人只想繼續他們的生活。





許文豐指，中國大陸不斷談論統一是完全沒有必要的，或者是沒有絕對的必要。 另外，對方一邊說統一，一邊威脅採取軍事行動，是毫無意義。 他覺得如果台灣民眾能夠以現行方式生活，並在國際空間取得更大的地位，這才是更加重要。





美國表示正密切監察情況，敦促北京保持克制，不要改變台海現狀。率領跨黨派議員訪台的美國眾議院外交關係委員會主席麥克考，接受美國電視訪問，指如果北京對台動武，美國可能派兵保護台灣。



烏克蘭民居遭俄國導彈襲擊 一對父女死亡

烏克蘭東南部扎波羅熱市的民居遭受俄羅斯導彈襲擊，最少造成兩人死亡，死者是一名50歲男子和他的11歲女兒。





72歲的鄰居赫蘭金（ Viktor Hrankin ）指，情況非常惡劣。





赫蘭金表示，鄰居伊萬（ Ivan）與妻子及孩子居住，女童在救護車上死亡，母親獲救，但「傷勢嚴重到可能（難以生存）……據講伊萬就被活活燒死」





扎波羅熱市長庫爾特夫（Anatoliy Kurtiev）說，俄羅斯必須為犯下的戰爭罪行受到嚴厲懲罰。





另一方面，俄羅斯國防部表示，摧毀了扎波羅熱附近一個裝有7萬噸燃油的倉庫，以及烏克蘭在頓涅茨克和扎波羅熱地區的軍事倉庫。



法國城市馬賽住宅樓宇爆炸倒塌 多人失蹤

法國南部城市馬賽有樓宇爆炸後倒塌，旁邊一棟住宅亦部份倒塌，另有一棟樓宇受損毀，多至8人失蹤。





事發在當地星期日凌晨，當局出動過百人到場救援。內政部長達爾馬寧(Gerard Darmanin)表示，據了解倒塌的大廈並無結構問題，目前有6人被送院救治，傷勢嚴重，但無生命危險。





當局不清楚爆炸原因，受事件影響，附近大約30幢建築物的居民已被疏散，當局亦封鎖現場附近街道。





在2018年，馬賽市中心發生過同類事件，造成 8 人死亡。



阿爾卑斯山昨雪崩 4人死亡

另外，法國阿爾卑斯山勃朗峰西南部昨日發生雪崩，造成4人死亡、九人受傷。





總統馬克龍（Emmanuel Macron）在推特上貼文，指救援人員仍繼續在現場搜索死傷者，他向遇難者的家屬致哀。



教宗方濟各主持復活節彌撒 發表復活節文告

教宗方濟各在聖伯多祿大教堂主持復活節彌撒，向聚集在廣場的10萬名信眾發表復活節文告。







教宗關注俄烏戰事及以巴衝突，指世界經常被黑暗及陰霾籠罩，祈求上帝幫助烏克蘭人民走向和平之路，讓復活節的光照向俄羅斯人民，並安慰受傷及因戰事失去至親的人。 教宗又關注近日以巴衝突，指以巴有需要恢復對話，令聖城及整個地區可以得享和平。



更多內容 教宗再次譴責烏克蘭戰爭 並稱全人類因而受累

美國兩名聯邦法官就是否可以採用墮胎藥物作不同裁決





美國兩名聯邦法官就是否可以採用墮胎藥物米非司酮，作出不同的裁決。





一名法官推翻使用該藥物的批准，而另一名法官則指示聯邦官員在17 個州內，不要阻礙使用該藥物。兩項互相矛盾的裁決可能要由最高法院作最終裁定。





波士頓和紐約等城市都有爆發抗議行動，為墮胎女性爭取權利的「Rise Up 4 Abortion Rights」組織對裁決提出抗議。





組織抗議活動的萍克西(Emma Pinksy)指，她們組織這場規模更大的抗議活動，有關的裁決是針對女性、性小眾人士、移民和有色人種。



體育消息

全國欖球聯賽，Newcastle 以 34 比24擊敗Warriors，是過去一年多首次重回積分榜的頭八位。





另外，在羅馬尼亞舉行的女子冰球世界錦標賽第三級別A組賽事，香港隊在積分榜取得13分，升上榜首，歷史性奪得金牌，獲升班資格，下屆世錦賽將參與第二級別B組賽事。烏克蘭5戰有12分，獲得亞軍。立陶宛有11分，取得季軍。



更多內容 港協暨奧委會昨與冰協商討播錯國歌事件



