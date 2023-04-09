今日大事(4月10日)

總理艾巴尼斯(Anthony Albanese)表示，他不會考慮對他的原住民國會之聲入憲修憲案公投計劃進行任何改變。

AUSTRALIA DAY ABORIGINAL PROTEST CANBERRA

國會一個委員會正在審議政府提出的修憲案措辭，該修憲案尋求將原住民國會之聲，正式在憲法中建立。 Source: AAP / MICK TSIKAS

艾巴尼斯：不會考慮對原住民國會之聲公投進行任何改變

總理艾巴尼斯(Anthony Albanese)表示，他不會考慮對他的
原住民國會之聲入憲修憲案公投計劃
進行任何改變。

國會一個委員會正在審議政府提出的修憲案措辭，該修憲案尋求將原住民國會之聲，正式在憲法中建立。

艾巴尼斯表示，律政部長首席法律顧問可能會在進行這項公投期間，向國會表達對原住民聲音的支持，但他向天空新聞表示，他的政黨不會公佈律政部長首席法律顧問的建議。

艾巴尼斯指，律政部長首席法律顧問的觀點非常明確地支持這項改變，這個觀點法律上是合理的。他指，透過這個過程，可以肯定將藉此機會透過律政部長首席法律顧問闡明這一立場。

西澳Pilbara 或 Kimberley部分地區今有機會受熱帶氣旋吹襲

西澳Pilbara 或 Kimberley部分地區今天（4月10日）有機會受到熱帶氣旋吹襲。

這個熱帶低氣壓目前正向西至西南方向移動，很可能會發展成熱帶氣旋。

這個熱帶低氣與沿著Kimberley海岸平行移動，並預計將在未來幾天內進一步增強。

預計Kimberley北部偏遠地區亦會有雷暴和暴雨。

氣象局預計當地的陣風最高可達時速 90 公里。
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【全國天氣大不同】一文睇清各州復活節天氣

雪梨男子涉刺死一名婦女 今日出庭

雪梨一名男子涉嫌刺死一名婦女，被控謀殺，今日（４月１０日）出庭。

事發在昨晚，警方接報，在Mascot的一個單位，發現一名女子的屍體，她身上有多處刀傷。

警方表示，估計死者年約59 歲，目前仍未確定到她的身份。

事發後，一名與死者認識的61歲男子被捕，並被帶到 Mascot 警署接受調查。

他被控謀殺罪，不准保釋，案件將於今天在Parramatta法院提堂。
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【恐襲？】男子火車站持刀襲人後再往警署 終被警開槍射殺身亡

昆州警方正追捕毒販 曾用半自動槍械向多人開槍

昆州警方正追捕一名毒販威爾遜（Mitchell Wilson），據指他在布里斯本三宗事件中，用半自動槍械向多人開槍。

昆州偵緝警司馬辛厄姆（Andrew Massingham）敦促社區保持警惕。

馬辛厄姆表示，該名男子持械、危險、沒有理性、亦特別難以預測。警方正盡一切所能，要在發生任何進一步事件之前，找到威爾遜。

據稱，威爾遜在布倫代爾與人發生口角後，向地面開了多槍，然後開車去到格拉瓦特山一家公司，他在那裡命令一名女子上他的車，並向逃跑的女子和另一名女子開槍。

事件中沒有人受傷。
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【昆州槍殺案】警方指兇徒可能參與極端主義網上論壇

新州兩人遇溺死亡 當局促泳客注意安全

新州有兩人遇溺死亡，當局促請泳客注意
水上安全


一名70多歲的老翁，早前被發現在Port Stephens附近的Fingal海灘的水中失去知覺，被救回上岸後證實死亡。

另一名年約 60 多歲的男子，在雪梨南部 Shell Cove 的 Killalea 海灘遇溺，被救出水面後證實死亡。

復活節長假期全澳8人因車禍喪生

今個復活節長假期，全澳洲有8人因
車禍
而喪生，警方呼籲駕駛人士開車回家時要打醒精神。

其中一宗發生在維州，一名男子昨晚（4月9日），駕車駛至 Wangaratta十字路口時失控翻側，維州警方表示，車上三名男乘客中，其中一人死亡，另外兩名男子傷勢嚴重，已被直升機送到墨爾本的醫院治療。

至於該名男司機沒有生命危險，目前在當地一間醫院被警員拘留。

另外有 7人分別在不同地方遇上車禍死亡，死者當中，有4人在新州，1人在塔州。

新州署理助理警務處長查普曼(Tracy Chapman)對七號台表示，州內有六人死亡。

查普曼指，新州的交通意外死亡人數仍然是六人，上星期五早上已有四人死亡。在周末期間，又有另外兩人死亡。今天是復活節長周末的最後一天，警方敦促司機要遵守道路規則，不要超速，要有耐性，因為警方預計今天交通會很繁忙。

昆州警隊高級警官弗萊徹(Beth Fletcher)就要求司機注意車速。

弗萊徹指，整體來說，駕駛人士都有遵守規則，警方對他們表示感謝。不過，雖然如此，超速及高速違法行為的數量 . 仍然是令人擔憂的，所以警方敦促司機要清楚道路上的速度限制。並留意車速。

塔州青年涉襲擊醫護人員被捕

塔州一名青年涉嫌在西北海岸的Cooee一間醫院，襲擊一名醫護人員後被捕。

該名醫護人員受重傷後，荷伯特皇家荷伯特醫院救治，情況危殆。

警方表示，今次是個別事件，對社區沒有威脅。
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昆州北面男子遭鱷魚拉下水底 手指戳眼幸保性命

最新就業報告：澳洲勞動力市場出現疲弱

最新的就業報告顯示，澳洲勞動力市場出現疲弱。

澳洲統計局3月份的每月勞動力報告，將於今個星期四公佈，繼2月份失業率，回落到48年來的3.5%低位後，預計將會反彈。

Westpac 經濟學家預測，繼2月份就業人數反彈64,600人後，就業人數將增加25,000人，並開始出現減少跡象。
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一文看清：澳洲 20 大需求最高就業職位

回應蔡英文訪美 中國三天環台戰備警巡

中國解放軍東部戰區組織的一連三日環台戰備警巡及聯合演習
，昨日第二日圍繞台灣進行軍演，回應台灣總統蔡英文過境美國, 並與美國眾議院議長麥卡錫會面。

央視報道，導彈護衛艦「徐州艦」在台灣以東海域實施戰術動作，距離台灣的宜陽艦只有約5海里。空軍亦出動數十架次轟炸和干擾機等飛往目標空域，構建岸海空一體聯合打擊體系。

台灣國防部表示，昨日截至中午，一共偵測到58架次大陸軍機，其中31架次超越台海中線，進入台灣西南空域。

蔡英文在社交網站表示，軍方及國安單位24小時堅守崗位，守護台灣安全。一名台灣居民許文豐(譯名）說，台灣人只想繼續他們的生活。

許文豐指，中國大陸不斷談論統一是完全沒有必要的，或者是沒有絕對的必要。 另外，對方一邊說統一，一邊威脅採取軍事行動，是毫無意義。 他覺得如果台灣民眾能夠以現行方式生活，並在國際空間取得更大的地位，這才是更加重要。

美國表示正密切監察情況，敦促北京保持克制，不要改變台海現狀。率領跨黨派議員訪台的美國眾議院外交關係委員會主席麥克考，接受美國電視訪問，指如果北京對台動武，美國可能派兵保護台灣。

烏克蘭民居遭俄國導彈襲擊 一對父女死亡

烏克蘭東南部扎波羅熱市的民居遭受俄羅斯導彈襲擊，最少造成兩人死亡，死者是一名50歲男子和他的11歲女兒。

72歲的鄰居赫蘭金（ Viktor Hrankin ）指，情況非常惡劣。

赫蘭金表示，鄰居伊萬（ Ivan）與妻子及孩子居住，女童在救護車上死亡，母親獲救，但「傷勢嚴重到可能（難以生存）……據講伊萬就被活活燒死」

扎波羅熱市長庫爾特夫（Anatoliy Kurtiev）說，俄羅斯必須為犯下的戰爭罪行受到嚴厲懲罰。

另一方面，俄羅斯國防部表示，摧毀了扎波羅熱附近一個裝有7萬噸燃油的倉庫，以及烏克蘭在頓涅茨克和扎波羅熱地區的軍事倉庫。
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【榮耀歸於烏克蘭】烏軍被「俄羅斯入侵者」槍殺 烏克蘭誓言報復

法國城市馬賽住宅樓宇爆炸倒塌 多人失蹤

法國南部城市馬賽有樓宇爆炸後倒塌，旁邊一棟住宅亦部份倒塌，另有一棟樓宇受損毀，多至8人失蹤。

事發在當地星期日凌晨，當局出動過百人到場救援。內政部長達爾馬寧(Gerard Darmanin)表示，據了解倒塌的大廈並無結構問題，目前有6人被送院救治，傷勢嚴重，但無生命危險。

當局不清楚爆炸原因，受事件影響，附近大約30幢建築物的居民已被疏散，當局亦封鎖現場附近街道。

在2018年，馬賽市中心發生過同類事件，造成 8 人死亡。
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【巴黎不平安！】法國庫爾德社區槍擊案致三死釀「暴力示威衝突」

阿爾卑斯山昨雪崩 4人死亡

另外，法國阿爾卑斯山勃朗峰西南部昨日發生雪崩，造成4人死亡、九人受傷。

總統馬克龍（Emmanuel Macron）在推特上貼文，指救援人員仍繼續在現場搜索死傷者，他向遇難者的家屬致哀。
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「水城」鬧旱災！歐洲知名旅遊城市或遭滅頂？

教宗方濟各主持復活節彌撒 發表復活節文告

教宗方濟各在聖伯多祿大教堂主持復活節彌撒，向聚集在廣場的10萬名信眾發表復活節文告。

教宗關注俄烏戰事及以巴衝突，指世界經常被黑暗及陰霾籠罩，祈求上帝幫助烏克蘭人民走向和平之路，讓復活節的光照向俄羅斯人民，並安慰受傷及因戰事失去至親的人。 教宗又關注近日以巴衝突，指以巴有需要恢復對話，令聖城及整個地區可以得享和平。
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教宗再次譴責烏克蘭戰爭 並稱全人類因而受累

美國兩名聯邦法官就是否可以採用墮胎藥物作不同裁決

美國兩名聯邦法官就是否可以採用墮胎藥物米非司酮，作出不同的裁決。

一名法官推翻使用該藥物的批准，而另一名法官則指示聯邦官員在17 個州內，不要阻礙使用該藥物。兩項互相矛盾的裁決可能要由最高法院作最終裁定。

波士頓和紐約等城市都有爆發抗議行動，為墮胎女性爭取權利的「Rise Up 4 Abortion Rights」組織對裁決提出抗議。

組織抗議活動的萍克西(Emma Pinksy)指，她們組織這場規模更大的抗議活動，有關的裁決是針對女性、性小眾人士、移民和有色人種。
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【美國墮胎法案】事後避孕丸需求激增 亞馬遜下「限購令」

體育消息

全國欖球聯賽，Newcastle 以 34 比24擊敗Warriors，是過去一年多首次重回積分榜的頭八位。

另外，在羅馬尼亞舉行的女子冰球世界錦標賽第三級別A組賽事，香港隊在積分榜取得13分，升上榜首，歷史性奪得金牌，獲升班資格，下屆世錦賽將參與第二級別B組賽事。烏克蘭5戰有12分，獲得亞軍。立陶宛有11分，取得季軍。
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港協暨奧委會昨與冰協商討播錯國歌事件


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Published 10 April 2023 9:01am
Updated 39m ago 9:49am
By Elsa Tsang, Timothy Wu, Hiu Ching Lam
Source: SBS