今日大事（4月18日）

收聽節目 SBS 中文新聞 (4 月 18 日) SBS Chinese 18/04/2023 18:12 Play

前總理基廷及外長再就中國問題展開罵戰

前總理基廷 (Paul Keating) 一個月內第二次批評外長黃英賢 (Penny Wong) ，形容從未有一個工黨政府對外交事務如此「缺乏政策或政策野心」。





此前，澳英美三國簽訂價值 3,680 億元的核動力潛艇交易協定，觸發基廷及工黨就中國在印太地區的角色問題上出現意見分歧，而且正在進一步擴大。





黃英賢昨日 (星期一) 在全國記者俱樂部發表演說時形容，任何政客提出關於台灣可能觸發戰爭的「瘋狂推測」，是參與「危險的室內遊戲」，又警告指該區一旦出現衝突「對所有人而言都是災難性的」。





「我必須強調太平洋對澳洲的重要性。她在演講中已經闡述過、而多位前任總理及政府均已充份理解、區內和平穩定對澳洲的重要性。」





「但對於基廷，我認為，他在公開發言的語氣及實質上的看法，是對他成就的削弱，並反映他對事情缺乏了解。」



達頓批評艾巴尼斯「對受性虐兒童保護不足」 遭反駁

反對黨領袖達頓 (Peter Dutton) 批評總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 、未就有關兒童性虐待受害者被送回與施虐者生活的報告採取行動的言論，遭艾巴尼斯反駁。





達頓是上星期在愛麗斯泉 (Alice Springs) 發表上述指稱，形容年輕原住民受虐者被送回與施虐者同住的做法，「已被接受為正常做法」。





艾巴尼斯在接受澳洲廣播公司 (ABC) 訪問表示，他不知道達頓的指控是基於甚麼事實根據。





「我並不知道達頓所指是何事，因為對方經常提出各式各樣的指稱。」





「但像虐待兒童一樣題，達頓、我自己或任何國會議員均一致憎惡的嚴重問題，我認為不應被用作政治議題...如果有任何相關指控，應該向警方舉報。」



北領地警務處長喬克向首席廳長提訟以保職位

北領地警務處長(Jamie Chalker) 已針對北領地首席廳長菲爾絲 (Natasha Fyles)、警務廳長沃登 (Kate Worden) 及北領地政府提出法律訴訟，阻止他被當局解僱。





此前，外界關注喬克是否適合繼續擔任有關職位，而有報道亦指北領地政府已要求他辭職。





喬克目前正在按此前計劃休假，預料將在本周重返工作崗位。



被控遭中國收買澳籍商人再於雪梨出庭應訊

被告切爾戈 (Alexander Csergo) 的母親及一名兄弟亦有列席聆訊。裁判官認為他有重大潛逃風險，拒絕他保釋外出。





現年 55 歲的被告被指控，撰寫並呈交多份關於澳英美聯盟、鋰礦開採及關於鐵礦石風險的報告。





中國外交部則表示不了解有關案件。



兩華僑疑助北京在美設「秘密警察站」 被FBI拘捕

被捕兩人分別為59及61歲，被控在未有知會美國當局情況下，串謀充當中國政府代理人以及妨礙司法公正，並涉嫌騷擾被中國視為逃犯的人士，兩人將在布魯克林區聯邦法院提堂。





聯邦檢察官指，兩人代表中國公安部福州分局於去年初在美國建立首個海外警察站，公然侵犯美國主權。兩名被告都承認當得知被美方調查後，刪除與一名中國官員的通訊記錄，而警察站到去年夏天關閉。





另外，司法部亦起訴40名中國公安人員及國家網信辦2名官員，指他們涉嫌實施跨國鎮壓計劃，建立並利用虛假的社交媒體賬戶，騷擾及恐嚇居於國外的異見人士，並試圖在一間美國電訊公司的平台上打壓異見者的言論自由。



聯合國再呼籲蘇丹交戰各方停火

聯合國秘書長古特雷斯再次呼籲 蘇丹交戰各方 停火並重新進行談判。





「我強烈譴責蘇丹所爆發的戰事，並呼籲蘇丹武裝部隊及快速支援部隊的領袖立即停止敵對行動，恢復和平，並開始以對話方式，解決危機。 」





交戰雙方在人口稠密的城市中使用重機槍、坦克和大砲進行戰鬥。聯合國蘇丹問題特使珀特斯表示，死亡人數可能高達 185 人，並有超過1800名平民和戰鬥人員受傷。





據當地的醫生協會估計， 相信至少有 97 名平民在雙方的交戰中喪生。但該會表示，傷亡人數可能更高，因為蘇丹首都喀土穆的街道上仍然有不少屍體， 但由於衝突持續令死亡人數難以點算。



反對派要員批評俄國政權被判叛國罪成判囚25年

41歲的卡拉-穆爾扎一直批評總統普京，並指俄國是由他稱為的「殺人犯政權」所管治。





法院根據俄羅斯入侵烏克蘭後不久後所制定的「戰爭期間審查法」的指控、提出有關判決，而俄國國家檢察官指，卡拉-穆爾扎的言論「敗壞軍方聲譽」。



多國發聯合聲明譴責俄羅斯拘留美國記者

美國及40多個國家在聯合國發表聯合聲明，譴責俄羅斯拘留《華爾街日報》記者格什科維奇， 抗議「俄羅斯限制和恐嚇媒體」、並聯合對事件表達關切。





格什科維奇於兩星期前因從事間諜活動罪而被俄國拘留後，英、美、法、德及加拿大等國簽署了有關的聯合聲明。





美國駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德敦促俄國釋放格什科維奇，並「結束對言論自由的打壓」。





「美國注意到俄羅斯及各國記者對有關的逮捕事件提出廣泛的抗議，其中包括一封由俄羅斯數十名著名獨立媒體人士所簽署的公開信，指有關案件是『荒謬及不公』。」



主要法律障礙消除 聯邦政府與「被盜一代」或快將和解

從北領地家中被人帶走的原住民，其親屬目前可以得到每人最多 35,000 澳元的賠償。





新州最高法院獲悉，案件中的律師將不會獲得超過兩成賠償金作為律師費後，批准了雙方的和解協議。





澳洲詐騙案去年錄得31 億損失但可能被低估

澳洲競爭及消費者公署 (ACCC) 表示，如今騙案變得越趨複雜、越來越難以被發現，導致受害者遭受重大損失。





公署副主席洛伊 (Catriona Lowe) 表示，在過去 12 個月，澳洲人由於被騙而損失的金額大幅增加。





「公署已見到 (受害者) 的平均損失有所增加，按年上升五成、至兩萬元左右，這是足以改變某人一生的金額。她又指，受害者不僅有經濟上的損失，亦要包受隨之而來的精神痛苦。」



當局將對「全國精神健康委員會」進行獨立操守調查

聯邦衞生部長畢勒 (Mark Butler) 表示，已對全國精神健康委員會 (National Mental Health Commission) 被指運作失衡及出現欺凌行為等問題，提出進行獨立調查。





該委員會在大約十年前成立，旨在提供有關精神健康的政策建議。上周末，本地報章《星期六報》(Saturday Paper) 對該委員會提出一系列的指控。





除了運作失衡及欺凌外，獨立調查委員會亦將就精神健康委員會的財務進行檢討，確保其可持續性。





畢勒表示，日前精神健康委員會的行政總監摩根 (Christine Morgan) 經已提出請辭。



新州財務未來四年或現70 億元赤字 工黨將推遲公報財案

由於多個項目未獲得足夠資金，新州財政或將在未來四年面臨 70 億元的資金短缺。





新州財政廳長穆克希 (Daniel Mookhey) 昨日 (星期一) 概述了新州經濟前景，並宣佈將 2023/24 年度的財政預算案推遲三個月、至本年九月公佈，政府將在此期間考慮可行解決辦法。





近一個月前當選執政的工黨政府，將在六月向新州州議會遞交一份經濟狀況聲明。





前總理吉拉德建議將南澳學前教育向三歲兒童開放

前總理吉拉德 (Julia Gillard) 建議，將學前教育服務擴大至南澳所有三歲兒童。





由吉拉德擔任專員的南澳幼兒教育皇家調查委員會，經已提交中期報告。當中建議，與四歲兒童一樣，三歲兒童亦應享有每年 40 星期、每星期 15 小時的學前教育。





吉拉德表示，對於被認為是最有可能出現發育遲緩的兒童群體，當局亦應給予額外的學前教育服務。





她又指，該份報告為南澳提供了在幼兒教育及護理方面引領全國的機會。而皇家委員會將在本年八月發表最終報告。



聯邦國會拒絕凍結學生債務的提議

聯邦國會一個委員會拒絕了一項凍結學生債務的提議。





法案由綠黨參議員法魯奇 (Mareen Faruqi) 提出，建議透過取消學生債務根據通脹率上升，變相凍結債務金額。





雖然委員會表示需要對澳洲高等教育費用進行全面檢討，但委員會主席兼工黨參議員謝爾頓 (Tony Sheldon) 則認為，目前未知法魯奇提出的建議、能否有效減低生活開支負擔。





法魯奇表示，工黨政府正令很多澳洲人的生活變得更加艱難，又指學生債務相當於對他們一生徵收稅項。



逃避追截釀意外 新州五名青少女被捕

五名青少女在雪梨西部被警方追截期間高速行車、造成交通意外後，被警方拘捕。





新州警方表示，警犬隊警員在昨晚 (星期一) 午夜前在 Great Western Highway 近 Bungarribee 發現該輛正超速行駛的被盜車輛。





警方試圖截停車輛不果後引發高速追截。但被追截的車輛在十字路口撞向一架卡車，車上五名青少女棄車徒步跑到附近的叢林中，但最終被捕並被帶到 Mt Druitt 警署。





據悉當時司機的是一名 17 歲女子。她在被捕期間被狗咬傷、需要接受緊急救護人員治療。



【體育消息】

英超足球比賽，最近多場失利的利物浦隊、作客列斯聯的賽事中表現突出，以 6比1 大勝對方。



