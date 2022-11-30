今日大事（12月1日）

中國前國家主席江澤民昨日去世

新華社公布江澤民去世的消息，指他自從不再擔任公職以來，健康狀況一直是公眾關注的焦點，多次有關他病危甚至去世的消息傳出。





在10月舉行的 中共第二十次全國代表大會 ，江澤民就沒有如過往數屆般露面，當時再度引起外界關注他的健康狀況。





江澤民的治喪委員會名單共有688人，由國家主席習近平擔任主任委員，其餘委員包括現任6名政治局常委，前領導人胡錦濤、朱鎔基、溫家寶等，香港前行政長官董建華、梁振英及現任行政長官李家超、澳門行政長官賀一誠等。





江澤民在1989年接替在六四事件被迫下台的中共總書記趙紫陽， 在2002年卸任中共總書記，05年退任中央軍委主席後正式全退。





聯合國秘書長古特雷斯、日本首相岸田文雄及俄羅斯總統普京均對江澤民逝世，表示深切哀悼。而聯合國安理會在舉行會議前，全體代表起立默哀一分鐘。



中俄空軍舉行海上聯合巡航

但南韓聯合參謀本部就說中俄共有八架戰機，三度飛入南韓防空識別區，韓軍多架戰機採取戰術措施應對，並作出警告。



美國承諾支持重建烏克蘭電網

美國國務卿布林肯承諾，在烏克蘭迎接嚴冬之際，北約將繼續支持烏克蘭。





布林肯說，美國堅定支持烏克蘭，對抗俄羅斯入侵。「大家每天都看到烏克蘭發生的事情，這種針對能源基礎設施、針對各處平民的攻擊，是不正常的，簡直是野蠻的行為。」



俄反對派政客被控散播軍方假消息

俄羅斯著名的反對派政客雅辛 (Ilya Yashin) 在莫斯科受審，被控散佈有關軍方的虛假信息。





這項指控是一項新罪行，是總統普京 2 月下令入侵烏克蘭後加進刑法中。





雅辛是目前留在該國為數不多 敢於批評克里姆林宮的異見人士 。他說，由於指控是出於政治動機，故此他不期望法庭會有公平審訊。





雅辛表示：「當一個人被監禁時，即使他竭盡所能，也幾乎不可能證明自己是清白的，尤其是在政治案件中。這就是為什麼他不喂我在審訊中尋求公義。」



西班牙駐烏克蘭大使館收炸彈信

西班牙警方表示，他們正對烏克蘭駐馬德里大使館發生的信件爆炸事件展開調查。





高等法院將帶領調查行動，並由法醫和情報人員協助警方調查事件。





官員指，該封普通郵件是寄給大使Serhii Pohoreltsev，一名保安人員在未經掃描下打開郵件，炸彈隨即爆炸，幸好傷勢並不嚴重。





事件發生後，烏克蘭已下令駐外國大使館加強保安。



印度法庭審理引渡涉澳洲兇案疑犯

印度當局開始審理引渡一名涉嫌謀殺的男子返回澳洲的要求。





辛格（Rajwinder Singh）涉嫌四年前在凱恩斯一個海灘上謀殺一名女子。他昨日在新德里一個法院出庭。





印度檢察官迪格保羅（Ajay Digpaul）表示會研究澳洲政府提交的證明文件。他強調法院程序不是審訊辛格是否有罪，而是是否應該引渡以及是否涉及刑事罪案，而無政治意圖。





昆州政府宣佈懸紅100萬元徵求線索之後，辛格上星期被印度警方拘捕。





在2018年，24歲的女死者遺體在Wangetti Beach被發現後一日，辛格離開澳洲飛往印度。



綠黨籲轉介莫理遜接受國會調查

國會通過譴責前總理莫理遜（Scott Morrison）任內秘密兼任多個部長職務，聯邦政府認為是正確的決定。





內政部長歐妮爾（Claire O'Neill）反駁莫里遜所指譴責行動是出於政治動機。





「（莫里遜）任命自己為內政部長、安全及情報組織以及聯邦警隊的雙重領導人，而他無通知（內政部）的公務員。當時一旦出現嚴重恐襲，而內政部有兩個負責人，莫理遜如何會看不到這會造成國家安全的危機。」





莫理遜可能會面對更大後果，綠黨正考慮將事件轉介到國會議員權利委員會調查。





班特表示正在考慮致函眾議院議長狄克（Milton Dick），要求轉介莫理遜到權利委員會接受調查。





貝爾的報告指莫理遜無透露兼任職務，「會容易破壞公眾對政府的信任」。



國會通過成立聯邦層面反腐機構

有關議案本周較早時經過修正後在參議院通過，昨日在眾議院最後通過。





律政部長載夫斯（Mark Dreyfus）表示新的公署將於明年中成立。





他說：「廉政公署會有所需要的權力及時根除貪污行為，而重要的是可以致力預先防止貪污，提高（國會）透明度和廉潔。將會大大恢復民選代表和選民之間過去多年來被削弱的信賴。」



聯邦及州地將討論限制能源價格

總理艾巴尼斯表示有信心可以就 舒緩能源開支的計劃 達成協議。





他昨日在坎培拉一個商界活動上致辭時，指上屆政府對能源政策一直就手旁觀，加倍了俄烏戰爭所造成的衝擊。





能源價格飆升導致聯邦政府被迫考慮訂立煤氣價的上限，或者其他干預的監管措施。





報告：縮窄原住民差距進度未如理想

最新報告顯示縮窄原住民差距進度有限，原住民事務部長貝妮對此表示憤怒。





今年的報告指有四個目標有如期進度，包括嬰兒出生有健康體重、入讀幼兒班的人數、減低青少年被羈留的數字，以及提高原住民的權力和利益。





但另外有四個目標未有進展，包括成人監禁率、自殺率、兒童入學狀態，以及兒童離家托管的情況。





貝妮表示，報告內容強調出原住民國會之聲入憲的必需。



北領地提高入刑最低年齡至12歲

在北領地議會通過新法例之後，11歲及以下兒童有違法行為將不會被警方檢控或者判監，改為轉介到家庭支援及干預計劃，而如果當局認為兒童的家庭不安全，就會被送到臨時安置設施。





律政廳長佩奇（Chansey Paech）表示，北領地「對兒童司法採取一個更明智的方案」，可以打破再犯的循環。



連鎖藥房涉賣冒牌香水被控

連鎖藥房 Chemist Warehouse被指在澳洲店內和網上出售維密（Victoria's Secret）品牌的冒牌香水，可能要付出龐大賠償。





維密在聯邦法院提出訴訟，指獲得5款涉嫌冒牌香水的樣本，在Chemist Warehouse的網站和三間特許經營店出售。





維密要求賠償，指這些做法令到維密有銷售同商譽損失、沖淡了消費者信譽，更加令到維密商標價值下跌。





Chemist Warehouse 向澳聯社發出的聲明表示，該公司有信心帶到本地的所有產品都是正牌貨品。他們對維密身體噴霧的合法性和來源有信心，但是決定將這些貨品暫時下架以示誠意。



塔州儲物棚火警致幼童一死一傷

塔州發生致命火警，兩名幼童一死一重傷。





事發於昨日下午，在Launceston的Mowbray區一個儲物棚發生大火，警方證實另外一名成人亦被送院，無性命危險。





塔州消防當局正在調查起火原因。



體育消息

卡塔爾世界盃賽事，澳洲隊 Socceroos 在 D組最後一輪小組賽 ，憑著歷基在60分鐘時射入一球，以1比0險勝丹麥，排在D 組第二名，是過去16 年來首次成功晉級16強。





而同組的法國雖然0比1輸給突尼西亞，但仍然以小組首名晉級16強。





C組阿根廷2比0擊敗波蘭，墨西哥則以2比1輕勝沙特。澳洲隊將在東岸時間本周日早上6點，在16強賽事中迎戰C組的阿根廷。

