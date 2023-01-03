今日大事（1月4日）

中方再指外國沒必要採取入境限制措施

毛寧指，中方注意到近期多國衛生健康專家表示，中國目前流行的新冠毒株在此之前已經在其他世界各地傳播。她強調任何地方都有可能出現新毒株，無必要針對中國採取特別入境限制。





毛寧又對記者表示， 中國的主管部門日前已和世衛舉行特別視像會議，就當前疫情形勢、醫療救治、疫苗接種等技術議題進行交流，而雙方已同意繼續開展技術交流，以助令全球早日終結疫情。



澳洲醫學會：應加強邊界措施而非政治回應

全球新冠感染數字正在上升，澳洲醫學界認為要加強對遊客的邊界措施。





日前聯邦政府宣佈 對來自中國的旅客強制要求上機前要有新冠病毒陰性檢測結果 。





而澳洲醫學會主席羅布森認為必須要有一個實在的政策，而不是採取政治回應，才可以保護國民。



數據顯示疫情令人口十年預期少百萬

新冠疫情的封鎖措施令本地的人口比十年展望預算少了100多萬。





移民人數的下降及新冠病毒大流行導致生育率受到影響，以致人口數字比十年預期低了4%。而移民數字下降，在疫情期間生育的移民數字也減少，以致出生率下跌。





不過一個澳洲人口數據快照顯示，國家人口預計會在2032至33年度，由目前的2,600萬增長到2,990萬。到2060年，預計會增長到3,920萬。



澳人去年遭招聘詐騙損失近千萬元

公署的 Scamwatch 網站公佈了最新數據，接獲差不多3,194宗招聘騙案的報告，針對年輕人和海外求職者，主要靠社交平台傳播，包括 Whatsapp 和Linkedin等，訛稱同一些著名公司有關連，聲稱可以賺快錢，通常要求申請人先交一筆費用。





消費者及競爭公署副主席里卡德（Delia Rickard）指一些騙局針對海外求職者。





她說，一些希望移民到澳洲的人士，在Linkedin等平台發現似是真正的招聘廣告，申請後接到通知被聘用。「一次又一次被詐騙金錢，指要申請簽證、參加英語考試、證明無販毒行為等。本地和海外人士都有被騙。」





公署呼籲發現有可疑的人士立刻聯絡自己的銀行，並上 Scamwatch 舉報騙局。



西澳嚴重水災 社區料隔絕逾一星期

西澳 Kimberley 區出現 歷來最嚴重的水災 ，估計一些社區會被洪水隔離起碼一個星期，居民擔心糧食的短缺。





西澳緊急服務處長克萊姆（Darren Klemm）警告居民不要嘗試離開當地。





「Kimberley正面對百年一遇的洪水，情況極為嚴重。Fitzroy Crossing目前被完全隔離，唯一進出的方法就是用直升機，而居民要準備好在可能情況下要疏散到較高的地方。」





預料在未來幾日，嚴重洪水會影響到Willare、Noonkanbah、Mount Barnett 和 Christmas Creek。



昆州政府哀悼直升機失事慘劇

昆州 黃金海岸直升機雙撞造成四死三重傷 的慘劇，署理州長邁爾斯聯同緊急服務部門代表表示哀悼。





死者包括一名機師、一名新州女子和一對英國籍夫婦。另外3名傷者被送院，包括一名33歲女子情況嚴重，他的9歲兒子和一名死者的10歲兒子情況仍然危殆。





邁爾斯指昆州居民都因為再發生一宗慘劇感到悲哀，他向意外中的死者獻花致哀，並向死傷者親友致慰問。



新州父親救女溺斃 四日內第二宗

昨日在新州中北岸一個海灘，一名父親在拯救被捲入離岸流的十幾歲女兒的時候不幸溺斃。





事發於 Port Macquarie 以南，在 Black Head 的Back Beach海灘，這名42歲男子發現女兒被離岸流拖向大海的時候，跳入水中試圖拯救。





另外一名玩滑板者將女童救上岸後，再拯救這名男子。途人為他進行心肺復甦急救，但是最終證實不治。





郵輪因生物淤積被禁駛入澳洲海域

載有數千乘客的維京獵戶星號郵輪 （Viking Orion）因為生物淤積（biofoul）問題，被禁止進入澳洲海域多日。專家解釋，郵輪進入會有毀滅海洋生態的危險。





這艘227米長的郵輪從新西蘭抵達，要清潔船身之後才獲准駛入澳洲海域，繼續原定旅程。





弗林德斯大學副教授Sophie Leterme指出，淤積在船身的生物包括細菌、浮游生物、海草、青口貝、同藤壺等，會令到一些物種「偷渡」到澳洲。他說同在陸地上一樣，將一些侵入性的物種引入本地海洋環境是一大憂慮。



【原住民之聲入憲】社會機構加強運動宣傳

有社會團體和組織呼籲在爭取原住民之聲入憲的運動之中扮演一個領導角色。





全國將會公投表決是否修改憲法成立一個國會的原住民諮詢機構。





律師兼學者Megan Davis是原住民對話組織的聯席主席，他認為必須要有多元化的地方團體來爭取全國各地支持。





行動周活動將會包括燒烤活動、上門宣傳等，主要目的是講解公投背後一直以來的過程。



俄民眾悼念在烏克蘭戰死士兵

針對俄烏衝突中有數十名俄羅斯士兵俄戰死一事，俄羅斯民族主義者及幾名國會議員，正在尋求對被他們認為忽視威脅的指揮官進行懲罰。





據俄羅斯國防部透露，新年前夕的烏克蘭襲擊行動中，有 63 名士兵喪生，襲擊摧毀馬基夫卡市職業學院的一個臨時軍營。





但俄羅斯的批評人士表示，遇難士兵當時被安置在一個彈藥庫附近，俄羅斯國防部宣稱，涉事的彈藥庫被四枚 HIMARS 火箭導彈擊中。





俄羅斯西南部城市薩馬拉的居民，當地周二為陣亡士兵舉行守夜活動。





有居民表示：「我們聚集是為了紀念在特別軍事行動中所有死去的士兵。因為每個人都經歷艱難，當艱難的時候我們亦應該團結一致。」



巴勒斯坦斥以色列部長訪清真寺屬挑釁

以色列新任國家安全部長本吉維爾（Itamar Ben-Gvir）在警察保護下，訪問東耶路撒冷的阿克薩清真寺大院，但他的舉動受到巴勒斯坦人譴責。





到訪該寺的本吉維爾，是總理納坦雅胡的新極右翼聯盟成員之一。巴勒斯坦外交部譴責最新事態發展，形容這次訪問是對他們的「前所未有的挑釁」，也「令衝突的危機升級」。



美國否認和南韓進行聯合核演習

美國否認有意同南韓討論聯合核演習，但強調，一旦北韓使用核武，美國有計劃和南韓採取協調應對行動。





南韓總統尹錫悅早前受訪時，提及到因應北韓核威脅，南韓正和美國商議進行共同計劃及演習，不過拜登否認有此事。





而美國白宮國家安全委員會的一名發言人昨日表示，由於南韓並無核武器，因此美國不會考慮和對方進行聯合核演習，但指拜登和尹錫悅已經責成政府團隊，要制定有效的協調應對計劃，去回應包括使用核武在內等北韓的新一輪軍事情況。



印度車禍引發示威 當局誓言處罰肇事者

在印度首都德里在車禍意外中死亡後引發抗議，示威指責當局保護被告，是因為他們和執政的印度人民黨有政治聯繫，抗議人士更一度試圖衝入德里副州長的辦公室。





一名 20 歲的的女性活動策劃人，在放工騎踏板車回家時，被汽車撞倒，而據當地警方稱，涉事司機迅速開車逃離，並將被困女子的屍體拖行了大約四公里。被告聲稱因車內播放嘈雜音樂而並無聽到受害人的尖叫聲。





司機及另外四名乘客已被逮捕，被控犯有過失殺人罪和過失致人死亡罪。而德里首席部長Arvind Kejriwal表示，即使被告是特權份子，他仍然希望對方受到最嚴厲的懲罰。





「我希望並且呼籲，即使被告享有特權，也應該受到嚴厲懲罰。因為這件事故是最罕見的罪行，應該向他們判處絞刑。」



美國眾議院歷史性未能選出議長

美國共和黨的麥卡錫（Kevin McCarthy）在眾議院議長的首輪投票中，因為未能得到同黨的保守派支持，戲劇性地落敗。





麥卡錫在投票前曾經表示會盡最後努力，以取得黨內極右翼份子的支持。





但他在在爭取成為議長的首輪投票中，並未取得接替現任議長佩洛西職位所需的當選門檻218票，只取得203 票，至少19名黨員拒絕支持他。





斯蒂芬尼克 (Elise Stefanik) 是共和黨內少數支持麥卡錫的成員。 「我今日起立來提名來自加州的麥卡錫擔任眾議院議長，領導美國新的共和黨多數派。沒人比麥卡錫更努力地為共和黨多數派服務。」





今次是一個世紀以來，眾議院首次未能在第一次投票中選出議長。



馬里民防設施遇襲釀5死

西非國家馬里首都巴馬科附近的一個民防設施內，5人被一名身份不明的襲擊者殺死。





這一次的襲擊發生在距離巴馬科約 80 公里的西南部地區，該地區並未受到伊斯蘭叛亂份子的太大影響。而伊斯蘭叛亂份子一直在該國中部和北部地區破壞。





該國安全部發表聲明，稱兩名民防部隊成員和三名平民在襲擊中喪生，但並未提供更多細節。





目前尚未有組織承認責任。



美國家庭車禍熱點墜崖 當局形容僅受傷是奇跡

美國一輛Tesla汽車，在三藩市以南一個被稱為「魔鬼滑坡」的地點墜崖後，司機及包括兒童的乘客奇跡生還。





涉事汽車從北加州出發，沿太平洋海岸高速公路行駛，在靠近該路段失事，汽車墮下超過 76 米懸崖，並撞上了一塊露出地面的岩石。當局指，汽車著陸前曾翻側數次，最後停在距離大海僅只有數米的一處懸崖上。





車內四名乘客，包括兩名成年人、一名 4 歲的女孩、一名 9 歲的男孩，最初被列為危急情況，但當救援人員到達時，所有四人都清醒並有知覺，四人因為肌肉及骨骼受傷，而要緊急送院。





當地消防署的行動指揮官Brian Pottenger形容， 出事地點的路段曲折以及多岩石，一旦不幸發生的撞車事故後，很少會有生還者。





「不幸的是，消防員經常因為意外而來這裡，今天車內人士能夠倖存，簡直就是一次奇蹟。」



體育消息

已故巴西球王比利的葬禮昨日在Santos市舉行。





送別儀式在他的母會山度士舉行，大會公佈有超過23萬人在公眾弔唁儀式期間到場，包括新上任的總統盧拉。





比利的靈柩之後移送往普世紀念公墓，而靈車行駛的路線途經比利的母親寓所，沿途繼續有大批民眾送別。之後舉行私人葬禮。





比利的遺體將會按照他遺願安放在公墓的9樓，除了是紀念經常穿著9號球衣的父親，亦讓他能夠看到不足一公里外的維拉貝爾米羅球場。



