今日大事（1月9日）

艾巴尼斯訪問西澳 視察受洪水影響地區

他將與州長麥高文（Mark McGowan）、農業部長懷特（Murray Watt）和西澳參議員多德森（Pat Dodson）一同訪問受洪水影響的社區。





西澳沙漠小鎮 Fitzroy Crossing的清理工作已經開始，這裡首當其衝，而洪水正向西蔓延。





數百名逃離該地區的居民仍在等待回家。





緊急服務部長道森（Noel Dawson）表示，已經與原住民社區合作，快速完成損害評估和善後計劃。





道森表示，Kimberley的居民現正在經歷百年一遇的洪水，是西澳歷來最嚴重的洪水。這個情況不斷變化，事實證明，對該地區的居民來說是極具挑戰性。他再次促請大家如非必要，不要前往Kimberley地區。亦提醒大家要遠離洪水和河流，以及不要游泳或划橡皮艇。



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新州51歲女子涉酒後駕駛 導致9歲男童死亡

新州發生致命車禍，一名男童在醫院留醫後傷重死亡，一名51歲女子涉嫌酒後駕駛被捕。





車禍發生在星期三，當時兩架車在中央海岸的Killarney Vale相撞後，受傷的9歲男童，由直升機送到Newcastle一間醫院搶救。





警方指，男童因傷勢過重，最終周六在醫院不治。





涉嫌酒後駕駛被捕的51歲女子，現在面臨十項控罪，包括嚴重危險駕駛導致他人死亡，以及在酒精濃度嚴重超標下駕駛。





她於周四獲准保釋，並將於1月27日在Gosford地方法院出庭應訊。



昆州女子5年前被殺 在印度疑兇冀返澳洲受審

2018年，一名24 歲昆州女子柯丁利（Toyah Cordingley）在沙灘被人謀殺，而38歲的疑兇辛格（Rajwinder Singh）則於案發後返回印度，目前，他向一個印度法院表示，希望可以盡快返回澳洲接受審訊。





在辛格提交給法院的聲明中，他表示正式放棄挑戰引渡的權利，而由於印度法院積壓的案件很多，辛格此舉，將有助他早日返回澳洲受審。





辛格是澳籍印度人，他表示，印度的司法系統對他造成阻礙。





他否認謀殺柯丁利，又說希望向澳洲法院講出一切細節。





柯丁利的屍體被發現時，有一半埋在沙堆中。辛格則在屍體發現後幾小時乘坐飛機去了印度。





印度警方通緝了辛格4年，剛於去年12月被德里警方拘捕。



新州工黨承諾若胯州政府選舉 將擴大削減印花稅範圍

新州工黨承諾，如果他們在州政府選舉中當選，將擴大削減印花稅範圍，令數萬名澳洲人受惠。





他們提出的計劃比政府目前的計劃更廣泛，有關計劃包括為首次置業人士，購買全新或二手物業時，減免印花稅。





新州工黨領袖柯民思（Chris Minns）表示，他希望看到更多的澳洲年輕人能夠實現置業夢，並更好地應付「希望購買得到首間物業的壓力」。





新州工黨就希望提高樓價上限，任何價值高達800,000元的二手物業都可以納入該計劃，根據新州議會預算辦公室的模型，有關計劃，估計有46,000人可以獲得全部或部分減免。



組織指增海外移民對鄉郊地區未來10年至關重要

澳洲鄉郊研究所（The Regional Australia Institute）表示，增加 海外移民 ，對澳洲鄉郊地區未來10年的持續增長和可持續性「至關重要」。





研究所今天發佈一份聲明，呼籲更有針對性地，吸引海外移民到偏遠地區定居，來到應對技能和勞動力短缺問題。





澳洲鄉郊研究所的行政總裁里奇（Liz Ritchie） 表示，政府與社區各界需要一起研究，究竟整個系統同流程應該如何支持移民，使到更多人選擇前來澳洲鄉郊地區安居樂業。



德國32歲男子被捕 涉嫌擬發動宗教極端主義襲擊

德國警方拘捕一名32歲伊朗男子，指他涉嫌計劃使用致命化學物質，發動襲擊。





警方搜查被捕男子位於魯爾區 (Ruhr region)的住所，但檢察官就表示警方沒有發現有毒物質，只是取走一些電子設備。





據報該名男子曾經獲取氰化物和蓖麻毒素，以計劃發動基於宗教極端主義的襲擊。





警方亦逮捕了被捕男子的一名兄弟，目前兩人仍被拘留。



俄國稱以導彈攻擊烏東部城巿 烏軍指是宣傳技倆

俄羅斯聲稱，用導彈攻擊東部城巿克拉馬托爾斯克（Kramatorsk），殺死超過600名烏克蘭士兵，但該市市長則表示沒有人傷亡。





俄軍說，克拉馬托爾斯克巿有兩座建築物，臨時住有1300多名烏克蘭士兵。俄軍用導彈擊中建築物，造成烏軍多人死亡。





市長洪恰連科 （Oleksandr Honcharenko）表示，導彈導致兩座教育設施和8座大廈損毀，但就沒有人傷亡。烏軍發言人指有關講法是俄羅斯的宣傳技倆。



辛偉誠與工會開會 指改善醫療服務是其一首要任務

目前英國的醫療保健系統正面對日益嚴重的危機，國家醫療服務的等候時間長、醫療人手亦短缺。辛偉誠表示，改善醫療服務是他當前的其中一項首要任務。





辛偉誠指，無可否認， 國家醫療服務正承受著巨大的壓力。他今天整天都與醫療服務領袖交談。但現在仍然難以走出新冠疫情，他指大家每日都可以從電視上看到全國各地的社區的情況，都是有起有落。不過，他結束了今日的所有會議後，對解決醫療問題再次充滿信心，並持樂觀態度。





辛偉誠又拒絕透露自己是否使用私家醫生。去年11月的一份報告指，辛偉誠在一間私家診所有登記，病人的每次診費是接近440澳元。



日本與澳英美三國舉行聯合軍演

日本第一空降旅約有1,000名士兵參加這項每年1月舉行的演習，另外，有70名美國陸軍及大約30名來自英國和澳洲的軍人亦首次參加軍演。





日本防衛大臣濱田靖一在舉行演習時，發表講話。





濱田靖一表示，這次除了美軍之外，澳洲及英國軍人也有參加軍演，相信今次顯示了日本和盟友之間的強大合作和聯繫。希望第一空降旅部隊會繼續展開各種形式的軍演，不辜負民眾的信任和期待。



巴西前總統支持者不滿全國大選結果 衝擊國會

巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的大批支持者衝擊國會大樓、最高法院及總統府，意圖推翻近期舉行的全國大選結果。





示威者從首都巴西利亞的軍隊總部出發，衝破警察防線進入上述地方，警方發射催淚彈，但仍然未能成功驅散示威者。





美國輝瑞新冠口服藥因報價高 未能納入中國醫保目錄

負責人表示，雖然輝瑞的新冠口服藥未能通過談判納入醫保目錄，但參保患者在今年3月底前使用這款藥物都可享受醫保報銷政策。 另外兩款新冠治療藥品「阿茲夫定片」及「清肺排毒顆粒」的談判就成功，至今納入國家醫保藥品目錄內，治療發熱及咳嗽等新冠症狀的藥品已達600多種。



更多內容 輝瑞口服抗新冠藥物 Paxlovid 納入 PBS

江西省南昌市嚴重交通意外 死亡人數增至19人

江西省南昌市昨日凌晨發生的嚴重交通意外，死亡人數已增至19人，另有20人受傷，當局正調查事故原因。





事發在南昌縣幽蘭鎮，內地傳媒引述居民指，事發前有人舉行出殯儀式，但由於火葬場要排隊，親友在路邊路祭，期間被大貨車撞到。 南昌縣的交警部門指，部分地區出現大霧，能見度低，容易引發交通事故。



塞內加爾2巴士相撞 38人死

塞內加爾（Senegal）中部有兩輛巴士相撞，至少38人死亡，約80人受傷。





事發在當地星期日凌晨，相信一輛巴士是因為輪胎爆裂，越過對面行車線，與另一輛巴士相撞。





總統薩勒宣布由今日起，全國哀悼三日。



昆州兩小學生海灘翻車 頸部受傷送院治療

兩名小學年齡的兄弟在昆士蘭海灘翻車後，因頸部受傷送院治療。





運送兩名男童的飛行救援隊發言人說，傷者屬於一個一家五口的家庭，父母和三名孩子昨天沿著 K'Gari、即是以前稱為弗雷澤島的水邊行車時翻側。





兩名男童由直升機送往赫維灣醫院救治。



體育消息：祖高域阿德雷德國際網球賽擊敗科達

阿德雷德國際網球賽，前一哥祖高域（Novak Djokovic）與美國網球手科達（Sebastian Korda）激戰三局，苦戰3小時8分後，終於以三盤兩勝擊敗科達。





今次是 祖高域自去年因未接種新冠疫苗而被逐出境 後，首次重回澳洲參加比賽，由於世界排名第一的阿爾卡拉斯因傷退出，祖高域成為贏取澳洲網球公開賽的大熱球手，如果勝出，將會是他第10次贏取澳網冠軍。



體育消息：18歲少女格鬥運動員李勝惠突逝世

出身於「格鬥家庭」的18歲少女格鬥(MMA)運動員李勝惠(Victoria Lee)突然逝世，她原為國際綜合格鬥技協會(IMMAF)的業餘冠軍選手，2021年轉打ONE Championship職業賽，取得3連勝佳績, 被評為有望成為全球最強的女子格鬥選手。





在美國夏威夷出生的李勝惠，父親是新加坡華人，母親是韓裔加拿大人。李勝惠的姊姊李勝珠(Angela Lee)及哥哥李勝龍(Christian Lee)均為格鬥選手。李勝珠昨日在Instagram貼文，證實妹妹已於12月26日離世，未有提及死因。



