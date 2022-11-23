今日大事（11月24日）

【新州洪災】當局以飛機疏散災區居民

新州當局正準備用飛機疏散仍然滯留在一個水災區的居民。





Lachlan River 河水位預料今日會漲至8米的歷來高點，中西部鄉鎮 Euabalong 可能會被水淹。來往道路已經被水淹沒，鎮內200名居民被洪水隔離。





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新州緊急服務隊伍呼籲要撤離的居民到皇家酒店集合，當局正準備飛機把它們空載到附近 Lake Cargelligo。





另外，鄰近鄉鎮 Moulamein 的居民可能會被隔離多個星期，而在災情嚴重的 Condobolin水位相信已經達到高峰。





新州境內仍然有 15個洪水警報生效 。



【新州洪災】災區物業遭保險公司拒受保

據Forbes 市長米勒（Phyllis Miller）透露，一些現時買了保險的居民已經收到通知它們的保險不會再續期，一些居民指保險公司一早已拒絕接受他們投保。





澳洲保險業理事會總裁Andrew Hall指保險公司「普遍沒有背棄客戶」，但他堅稱在類似 Forbes 的市鎮必須要有所改變，以防同樣的災難再發生。



工會指多僱主談判可縮窄男女收入差距

工會總幹事奧尼爾（Michele O’Neil）指多僱主談判對消除性別工資差距有關鍵作用，尤其是「單一利益」和「支援工作條件」兩方面。





報告指在集體合約之下的女性僱員平均周薪比非集體合約僱員高出$102.60。





但僱主團體反對建議中的修改，認為會損害小型企業、製造分裂、助長勞資糾紛。





澳中防長再度會面 反對黨指不影響盟國合作

國防部長馬利士 （Richard Marles）在柬埔寨同中國防長魏鳳和會面，被視為兩國關係再進一步解凍的跡象。





今次是兩名防長 過去六個月內第二次會面 ，而兩人在今個星期稍後都會出席東盟防長會議。





兩人對今次會面都表示重視，而商討內容是接續六月時會面的議題，包括國防關係、兩國軍方重新展開對話、印太區安全等。





而兩黨聯盟外交事務發言人伯明翰 （Simon Birmingham）指澳中經濟合作對雙方都有利。





他說：「雙方國防部長之間的合作或者討論，以及所達至的結論，相信聯邦政府會堅持澳洲所決定和其他盟國的戰略合作，包括澳英美聯盟協議，而一切其他活動都不會忘記這些決定。」



美國超市槍擊案釀7死 槍手疑為經理已自盡

美國維珍尼亞州一間沃爾瑪連鎖超市 發生槍擊案 ，造成至少7人死亡，4人受傷，有報道指槍手是超市的經理，懷疑他已吞槍自盡。





案件發生在當地周二晚上10時許，當時店內仍有大量顧客趁感恩節購物。事發後大批警員和救援人員到場，將超市內的人救出。





Chesapeake市警方發言人Leo Kosinski指，槍手是單獨犯案。「多名警員奉召到場，消防人員也有出動。我們在裡面找到多人死傷，並對傷者提供治療，警方能夠確定的是搶手只有一人，而現時已經死亡。」





該超市一名職員在社交平台上載片段，指經理進入休息室後，向其他員工開槍，警方目前正調查槍手行兇動機。



以色列兩宗爆炸釀1死多傷 警方指連環恐襲

耶路撒冷 連續發生兩宗爆炸 ，一名十幾歲的少年喪生，十多人受傷。





據巴勒斯坦官員聲稱，在約旦河西岸城市Nablus，一名巴勒斯坦少年被以色列軍隊殺害後幾小時，隨即在當地周三早上 7 點左右發生第一宗爆炸，地點是在耶路撒冷西部公路沿線的一個以色列巴士站附近。





以色列警方表示，有人在巴士站引爆炸彈。在不到半小時後，耶路撒冷北部一個路口亦發生爆炸。





警方已將耶路撒冷兩宗爆炸定性為連環恐怖襲擊，並提升全國警戒級別。



土耳其將出兵打擊敘利亞庫爾德武裝

土耳其將一周前發生在伊斯坦布爾市中心的爆炸事件，歸咎於庫爾德工人黨，事件中有六人死亡。





鄭州富士康廠房疑爆發示威不滿防疫措施

數百名員工昨日凌晨由宿舍湧到室外抗議，與保安人員推撞，有示威工人包圍到場的警車，亦有抗議的員工被毆打倒地，多人受傷，防暴警察到場控制場面。





片段又顯示，警方出動催淚彈和水炮驅散抗議的員工。





富士康母公司鴻海集團傍晚發聲明，指鄭州園區部分新進員工對工作津貼提出訴求，公司強調對於津貼一向按合約內容履行，並會持續向相關員工溝通說明。





外電報道，員工擔心廠內疫情擴散、不滿伙食安排和廠方拖欠奬金，引發今次示威。有員工指控廠方沒有隔離染疫的工人，亦禁止員工離開。



台外長指北京減少干預九合一選舉

台灣外長吳釗燮表示，中國政府對本周六舉行的台灣地方選舉，干預的程度有所減少。他說，原因可能是中國正忙於處理國內問題，以及正致力改善國際形象。





吳釗燮昨日在記者會上說，中國一直是台灣選舉時的一個影響因素，但北京在今次的九合一選舉期間，干預的程度「不像以前的選舉那樣普遍」。





他說：「中國對我們選舉的干預，不像以前的選舉那樣普遍。中國似乎不像以前那樣試圖干預我們的選舉過程。例如，沒有用廉價機票鼓勵居住在中國的台灣人返鄉投票給親中候選人或恐嚇台灣人民等。」





奧巴馬明年將來澳演講分享領導經驗

前美國總統奧巴馬將會到澳洲發表演說，分享作為領導人的經驗。





奧巴馬在2009至2017年擔任美國總統，他會在明年三月到雪梨和墨爾本主持一個名為 「與奧巴馬總統一夕談」的活動。(An evening with President Barack Obama）。





主辦機構 Growth Faculty 指奧巴馬會和聽眾探討應付一個不明朗前景的技巧，並討論領導的力量。



警方將獨立審查華裔活動人士遭暴力拘捕事件

78歲的雪梨華裔活動人士 Danny Lim被警員拘捕受傷 ，警方提出會內部調查事件引起公眾評擊後，將進行獨立審查。





以身上掛著標語牌而聞名的Danny Lim，日前在市中心維多利亞女王大廈，因為拒絕按指令移動而被警員拘捕。不過現場錄影可見，警員將他推倒在地，面部受傷流血。





警方表示，警員發現他受傷後已停止拘捕，將其送院，之後證實腦部出血。



塔州原住民慶祝岩石雕刻回歸社群

一批塔州原住民先人的岩石雕刻超過半世紀之後被送返州內的西北部。





這批岩石畫是在60多年前，從現在列為受保護區的 Preminghana 切割出來，運到何伯特和Launceston的博物館展覽。





這個周末將會舉行一個只 由原住民社群參與的慶祝活動 ，到時會將這批岩石畫放回原來的石頭上面。





塔州原住民中心的土地及遺產協調人Andy Sculthorpe指這項行動是表示 對澳洲原住民的過去及未來的尊重 。





「我們這樣做不單只是為了目前活著的人，也是為了很久以前的先人，同時亦是為了未來世世代代的子孫。」



聯邦政府將回應西澳原住民岩洞被毀事件

聯邦政府即將就西澳 Juukan Gorge 岩洞被炸毀事件的國會報告作出回應。





一年前公開的調查報告建議重大改革保護傳統遺產法例，以及加強聯邦政府的監管。環境部長普利貝絲今晨會公佈政府的回應。





在2020年五月，礦業巨頭 Rio Tinto炸毀有46,000年歷史的 Juukan 岩洞，令傳統土地擁有人極為震驚。





在州政府過時的原住民遺產法之下，礦業公司有合法許可毀壞岩洞，但該公司後來承認違背了原住民的信任。



體育消息

卡塔爾世界盃最新賽果，日本以2比1擊敗德國。





被視為死亡之組的E組，四屆盟主德國原本領先，但最終卻被日本逆轉局勢，今次是繼日前阿根廷不敵沙特阿拉伯後，決賽周揭幕以來另一場最大的冷門賽果。





德國隊教練費歷克形容賽果「令人失望」。



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