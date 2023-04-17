SBS中文新聞 （4月17日）

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新聞提要
  • 新的氣候研究顯示，根據目前進度，澳洲未能按原訂計劃履行《巴黎協定》。
  • 蘇丹首都及多個城市連續第2日爆發激戰，7百多人死傷。
  • 中國國防部長李尚福訪問俄羅斯，強調中俄關係具有特殊戰略意義。
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