SBS中文新聞 （4月17日）Play12:23SBS中文新聞 Source: SBS / SBS News Source: SBS / SBS News下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.33MB) 請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。新聞提要新的氣候研究顯示，根據目前進度，澳洲未能按原訂計劃履行《巴黎協定》。蘇丹首都及多個城市連續第2日爆發激戰，7百多人死傷。中國國防部長李尚福訪問俄羅斯，強調中俄關係具有特殊戰略意義。更多內容【以廣東話自豪】專訪印度裔港人Vivek 疫後回歸墨爾本喜劇節【咁啱得咁蹺？】SBS 報道簽證申請人苦況後 大批簽證突然獲批是你嗎？全國數十彩券近1600萬元獎金未認領！維州房屋業界面臨寒冰時期跨性別人士為運動用品宣傳惹爭議【高等教育貸款計劃】澳洲稅局：有學生欠款高達逾73萬元分享Latest podcast episodesSBS 新聞簡報（4月17日）蘇丹內戰邊緣 衝突令多名平民死墨爾本「一個技術原因」超越雪梨 成為澳洲最大城市上周大股東沽貨潮港股「有波幅冇升跌」美道指收跌但累升1.2%