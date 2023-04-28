【強化骨質】自家種維生素K豐富西餐界香菜：香芹 Parsley

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今集【園藝趣談】專家蔡浩權教大家種西餐界香菜香芹（Parsley）。 Credit: Nicepix

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今集【園藝趣談】專家蔡浩權教大家種營養價值高，含豐富維生素K，幫助血液內的鈣質成為骨質的西餐界香菜香芹（Parsley），又稱歐芹。今集節目蔡苡雯請教了蔡浩權老師，教大家如何自家種生命週期長的香芹。

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