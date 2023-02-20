【新科技】AI 機械人能否照顧長者？

2023-02-21_08-47-56.png

人工智能技術協助預測長者跌倒的可能性。 Source: Supplied / AAP

下載 SBS Radio 應用程式

其他收聽方法

由於專業護理長者人員短缺，墨爾本養老院開始試行以 AI (人工智能) 機械人代替真人，助照顧長者和殘疾人士。 但此舉引來老年護理專家的批評。今日鐳射全方位張艾利和大家探討一下原因。

在澳洲，老年人和殘疾人跌倒事件令每年超過 24 萬人住院和約五千人死亡。有研究指出，維州老年護理從業人員面臨嚴重短缺，迫使老人院等機構引入「
人工智能
機械人」幫助照顧老年人和殘疾人，預防他們跌倒。墨爾本近千名老年人正在測試一種新的人工智能設備「家庭看護」(HomeGuardian)。

HomeGuardian 的開發公司的行政總裁 Kane Sajdak 表示，當他談到在老年護理院中使用機械人時，很多人會感到震驚，以為使用機械人的目的只為一些簡單的搬運工作，但他認為，不幸的是維州的護老院似乎沒有選擇！Kane 預計，未來 15 年內，整個護理行業有一半員工不僅要退休，而且他們自己也將成為需要被照顧的人群。

目前，HomeGuardian 放置在房間內的光學和聲音感測器，來監測居住者何時跌倒，並通過簡訊或社交媒體來提醒親屬，以及通知 24 小時醫療警報中心。
該設備能夠監測一個人的步態是否發生了變化，腳步是否搖晃不定，是否更頻繁地去廁所，或顯得找不到方向。通過預測跌倒事件，能夠預防老年人受外傷甚至死亡，減輕澳洲全民醫保和老年護理系統的巨大壓力。

在 Villa Maria Catholic Homes 養老院、迪肯大學 (Deakin University) 和澳洲政府 265 萬澳元的撥款下，該技術正在升級，可以預測一個人何時可能將跌倒，以便通知工作人員。
更多內容

人工智能會毀滅人類嗎？

【追求卓越】華裔人工智能專家路節獲頒澳洲官佐勳章

人工智能殺到埋身 工種需求勢起變化

其實在西澳和日本，人工智能機械人已經在護老院試行運作。它們可以指導有氧運動課程、玩記憶遊戲、參與唱歌，以及為人們閱讀書籍和報紙。

而日本的豐田公司也開發了一款語音控制機械人。它有一個折疊臂，能夠執行從地板上撿起物品、從貨架上取物品等任務，以協助老年人獨立生活。

但是，位於墨爾本的拉籌伯大學 (La Trobe University) 老年護理專家伊巴謙教授 (Prof. John Ibrahim) 表示，語音控制機械人正在消除人與人之間的聯繫，這一點肯定這對社會是不利的。

他補充，雖然人工智能預防跌倒的系統看上去很棒，但只能在有足夠員工來應對「後續問題」時才有用。
更多內容

【新科技】AI 機械人能否照顧長者？

無人駕駛汽車的誕生：會否威脅職業司機的生計？

馬斯克稱願意協助地震救災 卻遭土耳其婉拒

人工智能會毀滅人類嗎？

澳幣「五蚊紙」新設計：向原住民致敬

昆士蘭發現巨型「癩蛤蟆」？


瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享

Latest podcast episodes

SBS Chinese News

SBS 中文新聞 （2月21日）

Optus承諾就資料外洩案進行「獨立外部調查」

澳洲電訊商投訴增一成 專家教你選擇信譽良好電訊商

News

澳股連續兩周下跌 哪些版塊有望尋寶？

President Joe Biden smiles before speaking on security assistance to Ukraine

俄烏戰爭一周年 拜登出訪波蘭力挺烏國