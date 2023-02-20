【新科技】AI 機械人能否照顧長者？

在澳洲，老年人和殘疾人跌倒事件令每年超過 24 萬人住院和約五千人死亡。有研究指出，維州老年護理從業人員面臨嚴重短缺，迫使老人院等機構引入「 人工智能 機械人」幫助照顧老年人和殘疾人，預防他們跌倒。墨爾本近千名老年人正在測試一種新的人工智能設備「家庭看護」(HomeGuardian)。





HomeGuardian 的開發公司的行政總裁 Kane Sajdak 表示，當他談到在老年護理院中使用機械人時，很多人會感到震驚，以為使用機械人的目的只為一些簡單的搬運工作，但他認為，不幸的是維州的護老院似乎沒有選擇！Kane 預計，未來 15 年內，整個護理行業有一半員工不僅要退休，而且他們自己也將成為需要被照顧的人群。





目前，HomeGuardian 放置在房間內的光學和聲音感測器，來監測居住者何時跌倒，並通過簡訊或社交媒體來提醒親屬，以及通知 24 小時醫療警報中心。



該設備能夠監測一個人的步態是否發生了變化，腳步是否搖晃不定，是否更頻繁地去廁所，或顯得找不到方向。通過預測跌倒事件，能夠預防老年人受外傷甚至死亡，減輕澳洲全民醫保和老年護理系統的巨大壓力。





在 Villa Maria Catholic Homes 養老院、迪肯大學 (Deakin University) 和澳洲政府 265 萬澳元的撥款下，該技術正在升級，可以預測一個人何時可能將跌倒，以便通知工作人員。



其實在西澳和日本，人工智能機械人已經在護老院試行運作。它們可以指導有氧運動課程、玩記憶遊戲、參與唱歌，以及為人們閱讀書籍和報紙。





而日本的豐田公司也開發了一款語音控制機械人。它有一個折疊臂，能夠執行從地板上撿起物品、從貨架上取物品等任務，以協助老年人獨立生活。





但是，位於墨爾本的拉籌伯大學 (La Trobe University) 老年護理專家伊巴謙教授 (Prof. John Ibrahim) 表示，語音控制機械人正在消除人與人之間的聯繫，這一點肯定這對社會是不利的。





他補充，雖然人工智能預防跌倒的系統看上去很棒，但只能在有足夠員工來應對「後續問題」時才有用。





