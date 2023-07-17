【見盡留學生苦生活】陳演洭：成人教育工作令我更有「同理心」

陳演洭(Horace Chan)在接受SBS中文廣東話節目的訪問時表示，他對語言學產生興趣，是與在香港的成長經歷有關。





「我本身在香港長大，小時家中父母主要說廣東話，但同時我亦會遇到菲傭、印傭，因為他們亦曾照顧我，到上學時我亦曾遇過很多來自不同的國家的英語老師，因為香港的限制下，學校可以請一些外國老師教英語，那時我已對不同的語言有好奇心。」





「加上我成長的年代，電視開初就會播很多日劇，慢慢亦開始有更多韓劇，令我對日本及南韓國文化及其語言亦有興趣。」





在香港多元文化的環境下成長，亦令Horace自小就對語言充滿興趣





「自初選讀語言學亦主要是出於興趣，那是亦沒有多想關於前途的問題，可能自己自小受到的教育都是說『職業無分貴賤』、或『行行出狀元』。」



Credit: Horace Chan 「我亦會認為每一個大學推出某些學系都是出於市場需要，到畢業後都有其所聯系的職業，所以我本身亦沒聽到好多人會擔心我之後（的職業前景）會如何。」





「但家人亦有憂慮過我的前途，因為他們前（語言學）缺乏認知的時候，亦很自然會焦慮，不過，我考慮的一點是，如何我讀的是力所能及、我亦有興趣的學科，相信我大學的成續亦會有保障。」





「其實我大學時亦不止讀語言，亦有讀過數學之類的學科，但對那些我反而覺得頗困難。」





「有這方面的經驗後...所以對其他（學科的)選項，我亦只能與之擦身而過。」









喜愛學習Horace在獲取語言學的文憑後，亦試過讀醫藥學的科目並有意向言語治療工作進發，但因為在職實習方面未如理想，亦令他開始意識到、須要透過其他工作，先改進自己的人際關系及待人處事的能力。





最終Horace亦在母親的鼓勵下，開始在澳洲的成人移民英語教育計劃（AMEP) 參與義務工作。





「因為我母親移民來澳時，亦開始就讀(政府免費提供)的510小時移民英語課程...媽媽修讀完畢後，就知道這些課程都會有一些義工，有老師會義教，（並向我表示）我亦可以嘗試參與。」





「但其實我的義教工作，與課堂的老師不相似，是帶領一個小組的形式，因為我會說普通話...所以主要的服務對象是一些來自中國的老人家...他們亦因為文化大革命的關係令其教育水平有限，尤其是在廣東或褔建以外的外省地區。」





「當時我義教時，較為容易的一點是我可以用學生的母語教學，因為他們當時一句英語也不會，就會很依賴自己的母語。」





Horace（後排左二）與學生。 後來亦由於AMEP課程在2018年交由Tafe學院主理，而他們決定不再請義務老師，之後,Horace亦開始覺得自己其實亦可以教英語，因而決定進修英語教育課程證書，並在2019年完畢，但因為踫上疫情而未能開始教師的工作，直至今年他才開始加入留學生英語強化課程（Elicos)。





與免費成人英語教育不同，在「留學生英語強化課程」的教材更專業亦更有規範，但Horace卻認為反而「更離地」，因為太著重文法，而沒有兼顧日常的應用，教師亦必需要作出調整，才能配合學生的實際需１要。





而Horace又指。Elicos課程的學生因為要為下一階段學習、打好英語基礎，令他們的積極性也會較佳，但亦有例外，Horace亦觀察到，有學生會為了打工賺取生活費用的需求，令其學習動機降低。





「 因為澳洲容許留學生打工... 我亦發現，由於墨爾本及雪梨等城市的居住成市高昂，所以學生可能亦要打工以賺取生活費，往往亦會與學習有衝突，我見過不少學生因為打工而缺席課堂。」





「一旦有學生的出席率不足，學校就會取消其入學記錄，亦會觸發移民部的電腦警號，並啓動違返過程。」





「我的立足點仍然是：既然學生選擇這樣的方法來澳洲，亦要遵守所持簽證的規舉。」





「但亦知道不少學生來自南美洲，例如巴西、智利及阿根延等國家，他們本國的經濟亦出現嚴重問題，面臨經濟崩潰的狀態。所以有不少留學生來到其實並非為了留學，只不過為了賺取外快。」





「亦聽過人說，阿根延工資的水平極低，在澳洲做三小時的工作，就等於當地四個月的工資，其實情況十分誇張。」





「至於是否可惜？若有學生我認為是可以做出好成績，我會覺得可惜，但若對方本身亦只是混混沌沌就不然。」









作為施教者，Horace認為自己在教育事業中亦獲益良多，其中一項最大的得著是他尋獲「同理心」。





「其實這個行業亦令我學習很多，因為這類教育可以吸引來自世界各地不同種類的人，而我亦希望多認識他們的故事，了解他們來澳洲的原因。」





「只有這樣才能令我改進對他們的同理心， 其實我自小對人的同理心是很弱，現在才慢慢聽 多了不同人的故事，開始明白每個人做的每一個選擇可能亦不容易，而他們要走到這一步、來到澳洲，不論（最後的結果）成敗與否，他們亦要經歷過很艱難的決定。」





「澳洲社會一直說留學生是邊沿群體，有一段時間，我亦不明白為何他們會被邊沿化，到後來我慢慢認識他們，我就開始認為，澳洲的社會，尤其是主流的英語人口，其實是很少關心留學生在社會上的需要。」





「即使他們其實已資付昂貴的留學費用，但澳洲在留學生的配套等方面一直欠佳，而如何改進或令社會更公平對待留學生，其實是需要聆聽他們的聲音。 」





更多訪問內容，請收聽足本錄音。









