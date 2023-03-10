SBS 新聞簡報（3月10日）

澳印將簽署協議擴大多方面合作
總理艾巴尼斯今日在印度首都新德里出席兩國商業領袖的年度會議，受到熱烈歡迎。
他在演講時表示，印度進取的減排計劃為澳洲帶來了經濟機會，特別是太陽能發電行業。
澳印自由貿易協定剛剛在1月份生效。艾巴尼斯表示，希望在今年之內制定一份擴大規模的協定，至少要在原則上達成共識。
澳洲反駁中國對澳英美協議批評
艾巴尼斯反駁中國聲稱「冷戰思維」的批評。
有報道指，澳洲將會基於澳英美協議，和英國共同研發新一代潛艇，在此期間，，用作填補舊艦退役的空缺並提供培訓。
正在訪問印度的艾巴尼斯拒絕證實消息，要到下星期二才會在訪美期間公佈。
不過，他就回應中國外交部昨日形容三國合作「，刺激軍備競賽，破壞亞太地區和平穩定」的講法。
他說會在關注澳洲國防需求的同時，和所有國家搞好關係，包括中國。他指自己一直在印太地區促進和各方的關係。
習近平連任國家主席開啟第三個任期
而在中國，國家主席習近平成功連任。
在無競爭對手下，69歲的，開啟第三個國家主席任期，成為毛澤東以來最有權勢的中國領導人。
人大在下星期一閉幕前，將會選出其餘高級官員，包括政治局常委李強，預計會當選國務院總理。
全國人大在2018年修改憲法，廢除國家主席任期限制，令習近平有機會終身執政。
德國漢堡槍擊案 據報槍手已身亡
，多人受傷。
事發當地星期四晚，當地一個基督教「耶和華見證人」派別的教堂有槍手向人群開槍。有目擊者稱聽到12下槍聲。
警方沒提供確切傷亡數字，但表示，警員進入事發大樓後見到多名傷者，然後聽到樓上有一下槍聲。
警方相信槍手並沒逃離現場，而是死者的其中一人，是單獨作案，正調查其動機。
首爾籲平壤勿加劇半島緊張局勢
南韓呼籲北韓停止加劇朝鮮半島緊張局勢的軍事行動。
首爾當局表示，平壤不應，以軍事挑釁的方式加劇緊張，而應優先改善民生及經濟，促進半島的可持續和平。
朝中社報道，北韓領袖金正恩昨日帶同女兒金主愛，現場指導炮兵部隊，觀摩新型武器發射過程。
示威持續 格魯吉亞撤回爭議法案
格魯吉亞政府宣佈撤回具爭議性的外國代理人法例。
當局早前計劃立法，對所有外國資金超過兩成的傳媒和非政府組織列為「外部影響機構」，但被視為打壓異見而引起抗議。
執政黨隨即撤回提案，但示威者要求承諾不再立法，並釋放133名被捕示威者。
反對黨斥減排保障機制如「碳稅」
看回本地，反對黨表示不會支持。
當局計劃建立保障機制，對碳排放最多的 215 間企業設定排放上限，每年至少減排4.9%，但容許他們和其他企業作碳交易。
反對黨批評此舉是為徵收「碳稅」開路，但當局表示政策已得到商業領袖首肯。
政府需要綠黨再加兩位中立議員支持來通過機制議案。
參議院倡全國推行四天工作周
參議院一個委員會。
計劃採用「100:80:100」模式，即保持100%的工資和生產力，但工時縮短到八成。
此外，委員會也建議限制僱主在辦公時間外聯絡僱員、增加有薪育兒假等。
體育消息
澳洲板球國家隊隊長Pat Cummins的母親因乳癌在雪梨過身。澳洲和印度的板球協會都送上慰問。
他原本跟隨國家隊在印度作賽，上月臨時退隊回國。而隊友就在今日的比賽中戴上黑紗表達哀悼。
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