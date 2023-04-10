SBS 新聞簡報（4月10日）

解放軍繼續圍台演習 密集進入防空識別區

解放軍東部戰區今日進行第三日的環台島戰備警巡和聯合利劍演習。據報，中方出動山東號航空母艦以及驅護艦、殲擊機等，在台灣西北、西南和東部海域參與演習。





今次演習是在台灣總統蔡英文過境美國之後，4月7日返台之後翌日展開。





台方錄得今日上午4小時內，解放軍有59架次軍機和11艘艦艇擾台，其中有39架軍機越過台海中線。國防部批評北京以蔡英文出訪為藉口，破壞地區安全穩定。



中國倆威權律師遭當局判刑逾十年

兩人被控顛覆國家政權罪，去年6月在山東法院閉門審訊後，今日判刑。丁家喜身在美國的家屬表示會上訴。





兩人被認為是新公民運動的知名人物，於2019年12月在廈門聚會討論時政後被捕。



美國政府機密文件外洩 源頭疑為內部人員

據報文件是以照片形式在網上流傳，涉及內容廣泛，包括烏克蘭的防空情況、對南韓和以色列的監聽等。





國防部和司法部正審視相關文件，評估會否對美國國家安全、盟友及夥伴構成影響。有消息人士相信源頭是美國的親俄份子。





而澳洲政府發聲明，對洩密事件表示擔憂，已向華府尋求了解更多詳情，獲悉對方已迅速採取行動進行調查。



西澳北部海岸今晚料現熱帶氣旋

西澳北部海岸醞釀熱帶氣旋，預計將帶來破壞性的暴風雨。





當局警告風速可達每小時200甚至250公里，呼籲當地居民提前做好準備。。



工黨加批可再生能源項目以降低電費

聯邦政府批准多一倍的可再生能源項目，希望以此降低能源價格。





環境部長普莉貝絲表示，自工黨10個月前上台以來已批准11個項目，是前政府共5個項目的兩倍有多。





她相信 當局在環保方面的確定性 ，可吸引更多投資者對可再生能源行業進行投資。



【原住民公投】有原住民領袖支持自由黨

一名原住民領袖表示支持自由黨在原住民國會之聲入憲公投上的立場。





他表示支持自由黨的立場，反對修改憲法，而應該將原住民之聲設為地方和鄉鎮地區的機構。他說最大的問題不在於白人和原住民之間，而在於鄉區和市區的原住民之間。



【復活節假期】全國14人車禍身亡

復活節長周末已有14人魂斷公路，警方呼籲駕駛者保持警惕。





假期期間，新州有6人在車禍中身亡，維州東北部車禍造成一死兩傷，北領地也有2人死亡。





與此同時，昆州政府為加強交通安全，將要求續領駕駛執照的人士重新考試。





運輸廳長貝利表示，這個網上筆試和考學車牌類似，可幫助司機了解在續牌之前最新的交通規則。



體育消息

西班牙球手Jon Rahm贏得高爾夫球大師賽，贏得第二個四大賽冠軍頭銜。



