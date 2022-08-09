SBS 新聞簡報（7月11日）

澳德加強支援烏克蘭及氣候變化合作

澳德兩國領袖會面，承諾在加強支援烏克蘭和應對氣候變化方面的合作。





雙方已簽署 一份價值超過10億元的合同 ，澳洲將於2025年向德國交付100架「拳擊手」（Boxer）裝甲車。這是澳洲史上最大一筆出口訂單，預計可創造1000個就業崗位。





此外，澳洲也同意加入德國發起的「氣候俱樂部」（Climate Club），共同達致2050年零碳排放的目標。





德國總理朔爾茨表示，兩國有著共同利益，在清潔能源、自由貿易、支持秩序和民主、支援烏克蘭等方面，是夥伴和密友。「在歐洲和印太地區的秩序受到威脅時，我們的關係更加緊密，並互相為對方的安全作出貢獻。」



艾巴尼斯赴立陶宛出席北約峰會

總理艾巴尼斯已從柏林前往立陶宛，出席今晚揭幕的北約峰會。





他此行將會和北約秘書長斯托爾騰伯格會面，也會和丹麥、法國、葡萄牙及烏克蘭的領袖會晤。





澳洲不是北約成員國，但和新西蘭、日本及南韓一同獲邀出席今次峰會。艾巴尼斯表示，此舉證明澳洲在維護國際秩序方面發揮重要作用。





所羅門群島總理訪華簽署多項合作

所國總理索加瓦雷正在訪華，先後和總理李強及國家主席習近平會面，並走訪北京、江蘇、廣東多地，加強經濟和科技等方面的合作。所羅門群島駐華大使館也在今日舉行開館儀式。





監禁4年後 越南釋放澳籍民主人士

在越南被拘留的73歲澳洲公民周文欽（Chau Van Kham）獲釋。





已退休的雪梨糕餅師傅周文欽，是親民主的地下政黨越南更新革命黨的成員，於2019年被越南當局起訴恐怖主義罪名而獲刑12年。





澳洲和人權觀察組織一直推動越南釋放政治犯。他獲釋後，澳洲副總理馬利士表示，這個是多年努力的成果。



Meta承諾監管新社交平台假消息

澳洲國會正就社交媒體受外國干預的情況舉行調查聽證會，主流社交媒體TikTok、谷歌、推特和領英都有派員出席。





領英的高層表示，一直有監管虛假賬戶，防止不法利用。





當局獨立調查追債系統負責公務員

聯邦政府將會對自動債務索償系統進行獨立調查。





皇家委員會早前的調查報告 指出有人須為此負責，而當局已任命前公共服務專員Steve Sedgwick就 違反守則的公務員 進行獨立調查。





政府服務部長索頓表示，皇家委員會報告披露的違法行為令人震驚，受害的福利金領取者應有權利起訴那些涉事的前部長。



研究：澳洲人均壽命半世紀來持續延長

健康及福利研究所今日公佈的研究指，在2021年，澳洲有超過2200名百歲人瑞，比50年前多逾一倍。半世紀以來，男性平均活多14年，達到81.3歲，而女性增加11年，達85.4歲。





不過，原住民的壽命比全國平均水平少9至10年，鄉鎮和偏遠地區居民也較低。



體育消息

溫網男單第四圈，頭號種子、世界排名第一的艾卡拉斯，先失一盤後反勝，八強對手是丹麥球手魯尼。



