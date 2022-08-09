SBS 新聞簡報（7月11日）

SBS 廣東話節目新聞簡報

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澳德加強支援烏克蘭及氣候變化合作

澳德兩國領袖會面，承諾在加強支援烏克蘭和應對氣候變化方面的合作。

雙方已簽署
一份價值超過10億元的合同
，澳洲將於2025年向德國交付100架「拳擊手」（Boxer）裝甲車。這是澳洲史上最大一筆出口訂單，預計可創造1000個就業崗位。

此外，澳洲也同意加入德國發起的「氣候俱樂部」（Climate Club），共同達致2050年零碳排放的目標。

德國總理朔爾茨表示，兩國有著共同利益，在清潔能源、自由貿易、支持秩序和民主、支援烏克蘭等方面，是夥伴和密友。「在歐洲和印太地區的秩序受到威脅時，我們的關係更加緊密，並互相為對方的安全作出貢獻。」

艾巴尼斯赴立陶宛出席北約峰會

總理艾巴尼斯已從柏林前往立陶宛，出席今晚揭幕的北約峰會。

他此行將會和北約秘書長斯托爾騰伯格會面，也會和丹麥、法國、葡萄牙及烏克蘭的領袖會晤。

澳洲不是北約成員國，但和新西蘭、日本及南韓一同獲邀出席今次峰會。艾巴尼斯表示，此舉證明澳洲在維護國際秩序方面發揮重要作用。

他說峰會在俄烏戰爭持續中召開，而
澳洲繼續支持烏克蘭
，這份貢獻獲得承認，因此而在國際上有一席之地。

所羅門群島總理訪華簽署多項合作

在北京，中國和太平洋島國所羅門群島簽署合作協議，包括
警察培訓


所國總理索加瓦雷正在訪華，先後和總理李強及國家主席習近平會面，並走訪北京、江蘇、廣東多地，加強經濟和科技等方面的合作。所羅門群島駐華大使館也在今日舉行開館儀式。

所方在2019年和台灣斷交，改為承認北京，此舉一度引發
首都爆發暴力示威

監禁4年後 越南釋放澳籍民主人士

在越南被拘留的73歲澳洲公民周文欽（Chau Van Kham）獲釋。

已退休的雪梨糕餅師傅周文欽，是親民主的地下政黨越南更新革命黨的成員，於2019年被越南當局起訴恐怖主義罪名而獲刑12年。

澳洲和人權觀察組織一直推動越南釋放政治犯。他獲釋後，澳洲副總理馬利士表示，這個是多年努力的成果。

Meta承諾監管新社交平台假消息

科技巨頭Meta表示，會監管
新社交平台Threads
上的假消息。

澳洲國會正就社交媒體受外國干預的情況舉行調查聽證會，主流社交媒體TikTok、谷歌、推特和領英都有派員出席。

領英的高層表示，一直有監管虛假賬戶，防止不法利用。

中國社交媒體微信在澳洲有約100萬用戶，
國會早前也3次邀請其母公司騰訊出席聽證會
，但被拒絕。

當局獨立調查追債系統負責公務員

聯邦政府將會對自動債務索償系統進行獨立調查。

皇家委員會早前的調查報告
指出有人須為此負責，而當局已任命前公共服務專員Steve Sedgwick就
違反守則的公務員
進行獨立調查。

政府服務部長索頓表示，皇家委員會報告披露的違法行為令人震驚，受害的福利金領取者應有權利起訴那些涉事的前部長。

研究：澳洲人均壽命半世紀來持續延長

健康及福利研究所今日公佈的研究指，在2021年，澳洲有超過2200名百歲人瑞，比50年前多逾一倍。半世紀以來，男性平均活多14年，達到81.3歲，而女性增加11年，達85.4歲。

不過，原住民的壽命比全國平均水平少9至10年，鄉鎮和偏遠地區居民也較低。
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你認為是甚麼因素導致男性比女性早逝？

雪梨「死亡數據地圖」發布 : 哪區居民最長壽?

體育消息

溫網男單第四圈，頭號種子、世界排名第一的艾卡拉斯，先失一盤後反勝，八強對手是丹麥球手魯尼。

俄羅斯球手麥維迪夫首次打入八強，將對陣美國的尤班克斯。而祖高域將對陣俄羅斯的魯布列夫。

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