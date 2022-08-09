SBS 新聞簡報（8月11日）

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央行行長：失業率增加有助降低通脹

儲備銀行行長洛菲利表示，失業率增加有助降低通脹率。

他今日最後一次以行長身份
在眾議院經濟委員會接受質詢
。他預計，如果通脹的下降速度不如預期快，基準利率可能會進一步上調。

他指，最近數據顯示，通脹將在合理的時間範圍內下降，同時失業率保持低水平，但在下一階段，通脹要在2025年回到2至3％的目標水平的話，失業率需要輕微上升。

對於
綠黨要求政府凍結租金
來為家庭每年節省超過2000元，洛菲利認為此舉只是短期紓困，將造成住房供應減少。他說應對租金上漲的最佳方法是增加房屋供應。

澳洲增加一成人道主義簽證配額

聯邦政府宣佈
增加人道主義移民配額
，從原本的17,875個增至2萬個。

難民簽證配額在2014年被時任兩黨聯盟政府大幅削減，之後只有稍微回升。

移民部長吉爾斯表示，重新增加配額，有助澳洲在解決全球人道主義危機方面發揮更大作用。但他強調，澳洲的邊境保護政策不會改變。

人道安置組織「國際定居服務」（Settlement Services International）對此表示歡迎，指全球每年有300萬名難民需要安置，澳洲政府正在致力做好作為世界公民的應有之義。

【拘留三周年】朝野促中國政府釋放成蕾

朝野兩黨都呼籲中國政府釋放澳籍華裔記者成蕾。

曾任中國官媒主播的成蕾於2020年被指洩露國家機密而被北京當局拘捕。事發將於周日滿三年之際，
她透過伴侶發表一份致澳洲人的信件
，描述了被拘禁的苦況和對澳洲的思念。

外交部長黃英賢表示，政府會繼續促使中國釋放成蕾，指所有澳洲人都想見到她和兩個子女團聚。

反對黨的外交事務發言人伯明罕表示，中方至今未公開對成蕾的控罪和判刑詳情，任何拘留她的做法都令人不可接受。
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總理：鄉鎮地區有權就能源轉型發聲

總理艾巴尼斯表示，鄉鎮社區應該在澳洲轉向可再生能源的進程中有發言權。

他今日出席新州西北部Tamworth的活動，期間有示威者在場外抗議，反對在當地發展太陽能。

艾巴尼斯邀請示威者見面，表示政府在實現能源轉型時會充分諮詢本地社區。「我們需要在這方面合作，我鼓勵能源生產商和企業這樣做，恰當地諮詢本地社區。」

新聞集團全年利潤暴跌七成半

傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）的新聞集團錄得全年利潤減少75%。

在美國上市、澳洲出版的新聞集團，公佈2022-23財年利潤為2.87億澳元，少於前一年的12億元。

集團表示，營收暴跌是因為宏觀經濟疲軟、供應鏈中斷和外匯波動。

夏威夷最大自然災難 山火增至53死

美國夏威夷毛伊島山火已造成至少53人死亡，是
夏威夷歷來最大的自然災難


當局指，山火導致多達1000座建築物受損或被毀，上千人無家可歸，海邊小鎮Lahaina八成地方消失，預計需要數十億美元和多年時間重建。

當地本周二發生至少3場山火，受颶風帶來的強風及乾旱環境影響，火勢迅速蔓延。

西非國家或武力鎮壓尼日爾政變

西非國家揚言將對尼日爾動武，以鎮壓軍事政變。

尼日爾軍方此前發動政變，扣押民選總統巴祖姆。西非國家經濟共同體在鄰國尼日利亞開會，宣佈對尼日爾軍政府實施經濟和旅行制裁。

尼日利亞政府表示，如果巴祖姆到周日尚未獲釋，不排除會使用武力。

體育消息

女足世界盃八強賽，西班牙在加時賽2比1擊敗荷蘭，率先晉級准決賽，將會對陣今日稍後進行比賽的日本和瑞典之間的勝者。

另外兩個四強席位將在明日，由
澳洲和法國
、英格蘭和哥倫比亞，展開爭奪。
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