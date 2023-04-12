SBS 新聞簡報（4月12日）

反對黨指總理不去北約峰會將削弱夥伴關係

反對黨對總理艾巴尼斯不出席今年北約峰會表示擔憂。





北約已向澳洲、新西蘭、日本及南韓發出邀請，參加7月在立陶宛舉辦的峰會。但有報道指艾巴尼斯已拒絕邀請。





反對黨的外交事務發言人伯明罕表示，此舉會削弱澳洲和關鍵夥伴的關係，因為北約正希望加強和亞太地區的互動。





艾巴尼斯目前正在放假，並未回應或證實任何消息。



【原住民公投】自由黨議員表示和政府合作

反對黨有前排議員為 支持原住民國會之聲入憲 而辭職，可能會激發立場猶疑的澳洲人轉向贊成。





之前在自由黨擔任律政事務和原住民事務發言人的李瑟表示，民調顯示「贊成」陣營的比例仍不理想，他會和聯邦政府合作爭取更多支持。





而反對黨領袖達頓再次表示，原住民之聲入憲不會為原住民帶來好結果。他呼籲採取更多務實措施，而非在憲法上承認原住民。



美國通報烏克蘭文件外洩事件以防負面影響

美國已就 機密文件外洩的情況 通報烏克蘭，以減少負面影響。





美國防長奧斯汀否認事件會影響烏克蘭的軍事部署，又指烏軍有足夠資源制定戰略。





洩露的文件顯示，美國擔心烏克蘭無力掌控反攻後奪回的領土，又指北約成員國在烏克蘭有部署特種部隊。





但英國國防部回應指文件曾被修改，內容嚴重錯誤。



國台辦：解放軍環島演習非針對台灣同胞

北京當局表示，解放軍在台灣周邊演習「絕非針對台灣同胞」。





發言人表示，廣大台灣同胞應該認識到台獨挑釁對兩岸和平穩定帶來的嚴重危害，並與大陸一起堅決予以反對，又呼籲民進黨當局順應民意，放棄台獨立場。



報告：三份一澳人遭僱主剋扣公積金

報告發現有 三份之一的澳洲人損失了部份公積金 。





公積金顧問公司 Industry Super Australia 分析最新的稅務數據，顯示有僱主「走法律罅」，透過每季支付一次公積金來令實際金額與糧單上的金額有誤差。





單在維州，打工仔每年損失約10億元，而年輕的藍領臨時工人是受剝削最嚴重的群體。





報告建議當局規定公積金支付時間與糧單顯示時間一致，讓僱員和監管機構可以隨時核對，也令打工仔獲得更多複計利息。



競消署籲收緊審批企業兼併以防獨大

當局考慮推動更嚴格法例，禁止會引致一家獨大的企業非競爭性兼併。





競爭及消費者公署的前主席西姆斯是相關改革的長期倡議者，現任主席戈特利布也繼承這個主張，呼籲改革禁止失去競爭壓力的企業併購，以防止商品價格飆升。





她今日在全國記者俱樂部演說，提出設立審批企業兼併的機構，而機構有權將被認為獲得過大市場權力的企業告上法庭。



新州運輸廳長斥前政府出售巴士服務

新州運輸部門的審計發現，去年8月有超過2.8萬個巴士班次被取消。





根據合同，巴士營運商需要為巴士取消和延誤支付罰款，但因為罰款有上限，所以公司寧願取消班次而非延誤。





運輸廳長海倫表示，她上任後對相關的情況感到震驚。她批評前政府將公營服務出售，導致要乘客來承擔後果。



體育消息

歐聯八強首回合，曼城主場3比0大勝拜仁慕尼黑。挪威前鋒夏蘭特一傳一射，今季各項賽事已有45球進帳，成為單季入波最多的英超球員。



