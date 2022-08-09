SBS 新聞簡報（8月15日）

6月季度工資增長追上通脹率

財政部長查默斯表示，工黨兌現了實現實際工資增長的大選承諾，顯示政府平抑通脹、提高工資的紓困措施具有成效。他說如今終於打破前政府治下，過去10年的工資增長停滯。



社福界呼籲當局控制租金增長

社福界呼籲當局立即採取措施控制房屋租金增長。





總理艾巴尼斯將於明日和各州及領地的領袖召開國家內閣會議，預計會討論綠黨提出加大租戶權益的議題。





艾巴尼斯回應時表示，明白到租戶的苦況，他會和州地政府一同溝通如何增加房屋供應。他強調不會以打擊房屋供應的措施來支援租戶。



印尼海域失蹤澳人被安全尋回

4名在印尼海域失蹤的澳洲人已被尋回，安然無恙。





12名澳洲人及5名印尼人，在周日分別乘坐兩艘船隻前往印尼旅遊勝地Pinang Island滑浪，慶祝其中一位朋友的生日。





期間一艘載著4名澳洲人的船隻，在印尼亞齊省海岸附近海域失蹤。當局展開搜救後，今日發現他們的船隻故障，在海上漂浮，但4人均無大礙。



飛機乘客訛稱有炸彈迫使返航被控

迫使飛機折返的澳洲男子，有嚴重心理健康問題。





45歲的坎培拉男子Muhammad Arif昨日乘搭從雪梨前往吉隆坡的馬航客機時， 聲稱有炸彈而迫使飛機返航 ，並在機場和警方對峙3小時後被捕。





他被控1項作出損壞飛機的虛假聲明、1項不服從機組人員安全指令的控罪，原定今日上午在雪梨地方法院提堂，但他拒絕離開監倉。





代表律師表示，其當事人有「嚴重的心理健康問題」，建議法庭進行評估。



特朗普再被控試圖推翻選舉結果

美國前總統特朗普再被控試圖推翻選舉結果，是他卸任後第四次面對刑事指控。





佐治亞州檢察官對特朗普及另外18人提出共41項控罪，指控他們在2020年試圖推翻該州的點票結果，是“”明知而故意串謀“”非法改變選舉結果，讓特朗普獲得利益。





案情披露，特朗普在一次通話中，要佐治亞州選舉官員找出過萬張選票，來扭轉他在該州的微弱失利形勢，但被對方拒絕。



日揆以黨魁名義向靖國神社捐款

今日是日本戰敗投降78周年紀念日。日本首相岸田文雄以自民黨總裁名義，向靖國神社供奉祭祀費。





該黨一名議員透露，岸田文雄透過他作為代理人向靖國神社捐款。而內閣成員之一的現任大臣高市早苗，今早親自參拜靖國神社。





中國外交部回應，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，日本政要的做法反映日方對待歷史問題的錯誤態度，失信於亞洲鄰國和國際社會。



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