SBS 新聞簡報（8月15日）

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6月季度工資增長追上通脹率

澳洲統計局今日公佈工資價格指數，工資增長在上季度達到0.8%，與
同一時期的通脹率數據
一致。這是過去3年以來，實際工資首次並沒倒退。

財政部長查默斯表示，工黨兌現了實現實際工資增長的大選承諾，顯示政府平抑通脹、提高工資的紓困措施具有成效。他說如今終於打破前政府治下，過去10年的工資增長停滯。

社福界呼籲當局控制租金增長

社福界呼籲當局立即採取措施控制房屋租金增長。

總理艾巴尼斯將於明日和各州及領地的領袖召開國家內閣會議，預計會討論綠黨提出加大租戶權益的議題。

社會服務委員會藉此去信全國領袖，警告
房屋需求已達到令人苦惱的程度


艾巴尼斯回應時表示，明白到租戶的苦況，他會和州地政府一同溝通如何增加房屋供應。他強調不會以打擊房屋供應的措施來支援租戶。
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印尼海域失蹤澳人被安全尋回

4名在印尼海域失蹤的澳洲人已被尋回，安然無恙。

12名澳洲人及5名印尼人，在周日分別乘坐兩艘船隻前往印尼旅遊勝地Pinang Island滑浪，慶祝其中一位朋友的生日。

期間一艘載著4名澳洲人的船隻，在印尼亞齊省海岸附近海域失蹤。當局展開搜救後，今日發現他們的船隻故障，在海上漂浮，但4人均無大礙。

飛機乘客訛稱有炸彈迫使返航被控

迫使飛機折返的澳洲男子，有嚴重心理健康問題。

45歲的坎培拉男子Muhammad Arif昨日乘搭從雪梨前往吉隆坡的馬航客機時，
聲稱有炸彈而迫使飛機返航
，並在機場和警方對峙3小時後被捕。

他被控1項作出損壞飛機的虛假聲明、1項不服從機組人員安全指令的控罪，原定今日上午在雪梨地方法院提堂，但他拒絕離開監倉。

代表律師表示，其當事人有「嚴重的心理健康問題」，建議法庭進行評估。

特朗普再被控試圖推翻選舉結果

美國前總統特朗普再被控試圖推翻選舉結果，是他卸任後第四次面對刑事指控。

佐治亞州檢察官對特朗普及另外18人提出共41項控罪，指控他們在2020年試圖推翻該州的點票結果，是“”明知而故意串謀“”非法改變選舉結果，讓特朗普獲得利益。

案情披露，特朗普在一次通話中，要佐治亞州選舉官員找出過萬張選票，來扭轉他在該州的微弱失利形勢，但被對方拒絕。

日揆以黨魁名義向靖國神社捐款

今日是日本戰敗投降78周年紀念日。日本首相岸田文雄以自民黨總裁名義，向靖國神社供奉祭祀費。

該黨一名議員透露，岸田文雄透過他作為代理人向靖國神社捐款。而內閣成員之一的現任大臣高市早苗，今早親自參拜靖國神社。

中國外交部回應，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，日本政要的做法反映日方對待歷史問題的錯誤態度，失信於亞洲鄰國和國際社會。

體育消息

女足世界盃準決賽，西班牙和瑞典正在奧克蘭爭奪一個決賽席位。

而另一場四強賽，將於明晚在雪梨，由
澳洲隊對陣英格蘭
。當局呼籲買了票的球迷乘搭公共交通前往奧運公園場館，並為公眾
開設多個免費觀賽的場地

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