SBS 新聞簡報（6月16日）

美方坦言布林肯訪華不會有所突破

美國國家安全顧問沙利文談到布林肯的行程時，表示美中關係不會因此有所突破。他說美國正尋求以積極外交方式，處理世界兩大經濟體之間的緊張關係，布林肯在華期間將向中方解釋美國的政策。





布林肯將於18至19日訪問北京，稍後，印度總理莫迪將於22日到訪華盛頓。





沙利文形容，莫迪訪美對美國而言是意義更重大的外交活動。



歐盟點名華為中興有安全風險

歐盟點名中國電訊商華為和中興，有比其他供應商有更高安全風險。





報告又指，目前有24個成員國已經採取或正準備立法，允許當局評估及限制供應商，當中只有10國已實施限制。





中國外交部發言人早前表示，所謂安全風險毫無證據，屬於有罪推定，敦促歐盟不要泛政治化、泛安全化。



歐洲議會促北約提供烏克蘭加入路線圖

歐洲議會呼籲歐盟和北約，就烏克蘭加入的申請提供明確的路線圖。





北約成員國之間對於是否接納烏克蘭有較大分歧，擔心會激化和俄羅斯的矛盾。北約早前明確表示，烏克蘭可以在戰爭結束後加入。





烏克蘭總統澤連斯基呼籲，下個月在立陶宛舉行的北約峰會應討論路線圖的問題。



澳洲取消俄新使館地皮租約

俄羅斯批評澳洲有「恐俄歇斯底里症」（Russophobic hysteria）。





克里姆林宮發言人回應，今次是又一宗「不友好行為」，俄方會在未來處理外交關係時納入考慮。



自由黨議員面臨三女性騷擾指控

繼獨立議員索普之後，前自由黨議員斯托克也表示曾於2020年在國會大廈的活動上被范恩「不恰當地觸摸」。





反對黨領袖達頓昨日已宣佈范恩離開自由黨的黨團會議，而他今日表示，再收到多一人投訴范恩。





綠黨參議員沃特斯和自由黨議員泰勒都呼籲范恩辭職，但他今日再發聲明表示，自己的名譽被毫無證據地詆毀。



【獵人谷巴士車禍】善款超過40萬元

車禍造成10人死亡，仍有多人受傷住院。事發後連日都有民眾前往現場悼念，當地市長在昨晚舉行守夜儀式。





籌款活動由州政府和扶輪社合作進行，截至今晨10點，善款已超過40萬元。



皇冠錯誤扣稅再被罰2千萬元

皇冠集團被當局要求補繳2000萬元賭場稅。





維州的皇家委員會調查發現，皇冠在宣傳活動等開支上錯誤申請扣稅，並故意隱瞞開支性質。





加上今次補稅，皇冠在過去13個月已被要求向當局繳交7億元。



體育消息

澳洲國家足球隊 Socceroos 在昨晚的友誼賽中以 0比2輸給世界冠軍阿根廷 ，開場79秒就被球星美斯破門。



