SBS 新聞簡報（6月20日）

工黨就房屋草案推遲尋求法律意見

工黨政府正就 房屋未來基金草案被推遲 的事宜尋求法律意見。





該草案旨在撥款興建社會及可負擔房屋，但綠黨要求增加對租客的保障。在談判未能達成共識下，綠黨動議將草案延遲到10月處理。





總理艾巴尼斯批評綠黨在玩「學生政治」，只想製造問題而非解決問題，並非真心關注租客和公屋。





據報他也在黨團會議上，視綠黨的做法為否決草案，而他尋求的法律建議和解散國會兩院有關。





根據法例，如果某個法案在眾議院通過後被參議院否決或修改，且三個月後仍無法通過，總理便可以解散兩院，提前大選。



【原住民公投】獨立議員投「反對」陣營

獨立議員索普確認會在原住民國會之聲入憲公投中支持「反對」陣營。





選舉委員會正製作 官方的宣傳小冊子 。索普表示，希望在小冊子的「反對」陣營介紹中加入自己的意見。





本身是原住民的索普，形容原住民之聲是一個被國會控制的殖民機制，而非有實際權力的自決機構。



議員就阿富汗戰爭罪控告國防部

獨立議員藍比就 澳軍在阿富汗的戰爭罪 ，將國防部告上國際刑事法庭。





本身是退伍軍人的藍比表示，當局希望大事化小、希望澳洲人忘記這些罪行，但她認為國防部高層應為此負責。





她說已向海牙法庭提出，「從指揮官責任的角度」來徹底調查高層官員。



三州議會同日提案大麻合法化

大麻合法化黨的議員，在新州、維州和西澳三個州議會正式提案。





這次是歷史首次，有三個州同時提出同一個草案。該黨要求允許18歲以上人士以消遣用途，合法在家栽種不多於6株大麻。





該黨呼籲各州的執政黨對此持開放態度，但維州和西澳政府都已表明，沒計劃推動大麻合法化。



新西蘭中餐廳襲擊案釀四傷

新西蘭中餐廳發生襲擊案，4人受傷。





事發昨晚9點，奧克蘭北區Albany，一名24歲男子持斧頭先後衝入3間相鄰的中餐廳隨機施襲，導致4名食客受傷。





疑兇已被捕，正被警方拘留調查。傷者送院後情況穩定。



拜登：布林肯訪華取得進展

布林肯昨晚結束在北京的兩日訪問行程，已前往倫敦出席有關烏克蘭問題的會議。





他認為此行已經達到目的，但未能在恢復雙邊軍事溝通的問題上取得突破。



數據：殘障護理行業人手持續短缺

全國殘障服務（NDS）表示，散工佔該行業員工的比例自2020年以來持續增加，達到39%，比2020年時高8%。





該機構擔心，在類似行業如長者護理進行薪酬改革的情況下，可能會有更多人手流失。



報告：四份一移民難從事原技術工作

倡議團體呼籲當局放寬海外專業資格的認證。





非牟利人道安置組織「定居服務國際」（Settlement Services International）發表的報告指，至少四份之一的移民從事低技能工作，而非他們原本具有技術的行業，其中一個原因是專業資格審批緩慢。





一名來自阿富汗的醫生表示，醫生資格認證規定最多4星期，但實際上很多人要等超過5個月。



體育消息

新西蘭國家足球隊 The All Whites 因為被卡塔爾球員種族騷擾而在友誼賽半場棄賽的事件，將交由國際足聯（FIFA）調查。



