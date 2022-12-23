SBS 新聞簡報（12月23日）

國家黨議員因支持原住民之聲而退黨

國家黨議員吉安德魯（Andrew Gee）因為支持原住民國會之聲，宣佈轉為中立。





國家黨早前表示反對就 原住民之聲入憲發起公投 ，因為此舉無助縮窄差距。但吉安德魯支持每個澳洲人都應該就這個重要問題發聲，因意見相左而退黨。





總理艾巴尼斯形容他的做法是非凡的進步，表示政府會和每一位中立議員合作。他又說原住民國會之聲不是激進的改革，而是對原住民澳洲人的尊重。



國會委員會籲央行吸取加息指引教訓

國會一個委員會要求儲備銀行在發佈指引文件引起爭議一事上汲取教訓。





眾議院經濟委員會表示，雖然的確有一些無法預見的通脹因素，例如俄烏戰爭，但希望央行「仔細檢視其預測方式、估算模型系統，以及公眾溝通」。



以色列領事館爆炸案40周年

新州警方讚揚社區在以色列領事館爆炸案中展現出的力量和堅毅。





今日是爆炸案發生40周年。當年的以色列駐雪梨領事館和雪梨一個足球會相繼發生爆炸，造成多人受傷。





警方本月交由 死因庭重啟調查 ，並將懸紅提高到100萬元。調查認為案件屬於國際恐怖主義襲擊，和一個名為「巴勒斯坦5月15日」的組織有關。





警方感謝參與調查的國際專家，形容當年的襲擊是「毫無意義的暴力」。



墨爾本機場濃霧令航班延誤

墨爾本今朝被濃霧覆蓋，令一些航線需要改道。





兩架來自基督城和一架來自東京的客機受影響，最終要在雪梨降落。濃霧也令一些航班延遲。





墨爾本機場表示，雖然飛機升降仍然繼續，但由於能見度低，程序變慢令時間延長。





熱帶氣旋登陸後降級為低氣壓

熱帶氣旋艾莉（Ellie）被降級為熱帶低氣壓。





氣象局表示，達爾文不受艾莉影響，但和遠北地區及Tiwi Island都預計會有暴雨，並伴有強風，可能會造成洪水和樹木倒塌。



自由黨議員指女性候選人屬黨組織事務

自由黨前排議員費萊切表示，如何提高女性候選人的數目，由黨來決定。





但他今日表示，他並不是提議設立性別比例，具體的做法是黨組織負責的事務。



TikTok證實有員工不當獲取用戶資訊

影片社交平台TikTok解僱不當獲取用戶資訊的4名員工。





電郵指，涉事員工兩人在中國，兩人在美國，已全部被開除，而公司正在採取額外措施加強保護用戶資訊。



北韓被指與俄羅斯達成軍備交易

北韓否認向俄羅斯提供軍備。





日本媒體報道，日前有裝著武器的火車，從北韓東北部一個車站開往俄羅斯，稱雙方經過數月的軍售談判後達成數百萬美元的交易。





北韓外務省批評報道是造謠抹黑，無中生有，指朝方立場不變，呼籲各國關注美國向烏克蘭提供殺傷性武器釀成衝突的犯罪行為。



體育消息

墨爾本勝利在賽會完成事件調查之前，禁止出售主場比賽門票，只有會員可以入場；客場比賽只允許今日之前已經買了票的球迷入場；入場的球迷會負責人要事先向足協報備。



